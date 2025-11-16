Новини
Денислава от "Игри на волята" обмисля да напусне България

16 Ноември, 2025

  • денислава-
  • игри на волята-
  • сащ-
  • маями

Риалити героинята разказва, че разликата в САЩ се усеща още на летището

Денислава от "Игри на волята" обмисля да напусне България - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Денислава от "Игри на волята“ хвърли истинска бомба от Маями – сериозно обмисля да се премести да живее в САЩ. Единственото, което я задържа в България, са любимите ѝ кучета, салонът и клиентите ѝ, към които признава, че е много привързана.

Тя разказва, че разликата се усеща още на летището – усмихнати хора, позитивна енергия и навсякъде чистота.

"Тук няма бездомни животни, хората масово осиновяват от приюти“, пише впечатлената Денислава. Риалити героинята обеща още истории и кадри от живота си в Маями, докато решава дали това няма да стане новият ѝ дом, пише HotArena.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Това

    12 4 Отговор
    е голяма причина да заживее в Маями ! Навярно малко е видяла .

    12:35 16.11.2025

  • 2 Тя мисли

    18 5 Отговор
    Да се премести, но дали Тръмп ще и даде виза е друг въпрос.

    12:39 16.11.2025

  • 4 Тая определено не е у ред

    21 4 Отговор
    Къде в САЩ я видя тая "позитивна енергия и навсякъде чистота" ? хахахаха ...

    12:43 16.11.2025

  • 5 име

    12 6 Отговор
    Преди това да си смени пола и името на Денислав.

    12:44 16.11.2025

  • 6 Весело

    16 4 Отговор
    Тази какъв салон има?
    Фризьорка ли е, маникюристка ли е?
    Изтичането на фризьорски мозъци не е кой знае каква загуба, даже може да се окаже печалба. Ако успее да вземе в Маями и клиентите си със силиконовите джуки и балкони още по-добре.

    12:46 16.11.2025

  • 7 Моля те

    13 3 Отговор
    Дени, недей!!! Как ще живеем без теб!Мъка, мъкаааа...

    12:51 16.11.2025

  • 9 Хаха

    14 3 Отговор
    Вероятно в Дубай ще има по-голям успех, онези с чаршафите постоянно търсят свежа плът за забавления

    12:53 16.11.2025

  • 10 Пилотът Гошу

    10 3 Отговор
    Мхм, на летището може и да няма... Да пообиколи малко повече...

    12:53 16.11.2025