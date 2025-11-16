Денислава от "Игри на волята" обмисля да напусне България

Денислава от "Игри на волята“ хвърли истинска бомба от Маями – сериозно обмисля да се премести да живее в САЩ. Единственото, което я задържа в България, са любимите ѝ кучета, салонът и клиентите ѝ, към които признава, че е много привързана.
Тя разказва, че разликата се усеща още на летището – усмихнати хора, позитивна енергия и навсякъде чистота.
"Тук няма бездомни животни, хората масово осиновяват от приюти“, пише впечатлената Денислава. Риалити героинята обеща още истории и кадри от живота си в Маями, докато решава дали това няма да стане новият ѝ дом, пише HotArena.
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Това
12:35 16.11.2025
2 Тя мисли
12:39 16.11.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Тая определено не е у ред
12:43 16.11.2025
5 име
12:44 16.11.2025
6 Весело
Фризьорка ли е, маникюристка ли е?
Изтичането на фризьорски мозъци не е кой знае каква загуба, даже може да се окаже печалба. Ако успее да вземе в Маями и клиентите си със силиконовите джуки и балкони още по-добре.
12:46 16.11.2025
7 Моля те
12:51 16.11.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Хаха
12:53 16.11.2025
10 Пилотът Гошу
12:53 16.11.2025