Киара е забелязана с ново гадже след "Ергенът: Любов в рая"

17 Ноември, 2025 15:59

Мъжът бил по-близък до нейната възраст от бизнесмена Красимир

Киара е забелязана с ново гадже след "Ергенът: Любов в рая" - 1
Снимки: NOVA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Фолк певицата Киара, която предизвиква бури в „Ергенът: Любов в рая“, разпали слухове, че романсът ѝ от шоуто не е продължил дълго.

Очевидци разказват, че гласовитата блондинка е била забелязана в столично заведение в много близка компания на млад мъж на нейната възраст.

Двамата не се притеснявали от вниманието на околните, разменяли нежности и изглеждали повече от интимни. Говори се, че между тях определено има „искри“, а симпатиите не са останали скрити, пише Шоу Блиц.

Това само подсилва слуховете, че връзката ѝ с бизнесмена Красимир Томов вече е окончателно приключила. В шоуто Киара уверяваше, че има чувства към собственика на заложни къщи, но изглежда романтиката между тях е угаснала бързо след финала на формата.

Припомняме, че Томов, който е на 37 години, се колебаеше между Киара и Анна-Шермин по време на снимките, като дори в последните епизоди стана така, че дубайската принцеса напусна предаването. В крайна сметка обаче днес не е с нито една от двете, а Киара очевидно вече пише нова любовна глава.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 бушприт

    1 6 Отговор
    Нека. Да ни е жива и здрава момата!

    16:02 17.11.2025

  • 2 Тракиец 🇺🇦

    6 0 Отговор
    СТИГА СТЕ НИ ЗАНИМАВАЛИ С ПРО+СТИ+ТУТКИ

    16:12 17.11.2025

  • 3 Тото

    3 1 Отговор
    Киара е тотална щета за жена. Тази за годините си не си знае километража. Хитра, обиграна, лукава и много шавлива. Типична съвременна куртизанка както 90% от днешните млади жени.
    Пълна трагедия е в БГ с жените.

    16:16 17.11.2025

  • 4 Ако

    3 0 Отговор
    Всяка която съм треснал я наричах гадже, щях да съм имал повече гаджета от цар Соломон!

    16:16 17.11.2025