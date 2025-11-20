Неизвестна жена твърди, че е "тайната дъщеря" на Ози Озбърн, прати нокти, кръв и коса на вдовицата Шарън

Анонимна жена твърди, че е „тайната дъщеря“ на покойния рок музикант Ози Озбърн, съобщава Daily Star, цитирайки подкаста The Osbournes.
В подкаста Кели Озбърн заявява, че след смъртта на баща ѝ семейството им е започнало да получава съобщения от „психопати“, които твърдят, че общуват с Ози Озбърн „в отвъдното“. Вдовицата на музиканта добавя, че една жена им е изпратила изрезки от ноктите на краката си. Според Кели Озбърн непознатата е изпратила не само ноктите, но и кръв и коса. Тя го е направила, защото е била абсолютно убедена, че е дъщеря на покойния музикант.
Ози Озбърн има шест деца. Дъщеря Джесика и син Луис от първия си брак с Телма Райли. Той също така осиновява Елиът Кингсли, синът на Райли от предишна връзка.
Бракът му с Шарън Озбърн, който продължи близо 40 години, му донесе още три деца: Кели, Ейми и Джак. Джак и Кели, заедно с родителите си, участваха в риалити шоуто на MTV „Семейство Озбърн“. Ейми отказа да се появи в проекта, желаейки да живее извън публичното пространство.
Ози Озбърн почина на 22 юли 2025 г. Кръстникът на хеви метъла (неофициалната му титла), фронтменът на Black Sabbath, почина на 76-годишна възраст от болестта на Паркинсон.
Озбърн е въведен в Залата на славата на музиката в Обединеното кралство и Залата на славата на рокендрола в САЩ два пъти – като член на Black Sabbath и като солов изпълнител. Той има звезди на Алеята на славата в Холивуд и на Броуд Стрийт в Бирмингам, и е спечелил пет награди Грами.
1 бай Генади
Коментиран от #4
08:20 20.11.2025
2 Запознат
08:33 20.11.2025
3 Талибан
Слушайте стойностна музика, а не реването на този 6еbek
Коментиран от #7
08:41 20.11.2025
4 Механик
До коментар #1 от "бай Генади":Там е ужас. Там е една голяма психиатрична клиника.
Когато там се роди дете още от първите дни го почват на медикаменти и така продължава цял живот.
Даже тия дето не се друсат, в същност се друсат. Към това като добавим, че още е раждането си, американчето вече дължи една камара пари, защото родителите му са взели ипотека за жилище, лизинг за кола и ще вземат кредит за "колеж" на същото това дете. И не е само това.
Когато детето порасне, или то ще осъди майка и си и баща си, или те ще го осъдят за нещо. Ще с е влачат дългогодишни дела и ще се цакат яко пари на евреите-адвокати.
А кажи ми как да не са изкукали хората там?!
Коментиран от #5
08:58 20.11.2025
5 Абе
До коментар #4 от "Механик":Мчи то и тук е така.
10:27 20.11.2025
6 мда
12:03 20.11.2025
7 Напротив
До коментар #3 от "Талибан":има достатъчно деца и внуци- за сега единственият му внук му е одрал кожата. Другите 3 внучки са на сина му. Шарън е искала още деца- но той е взел мерки- вероятно имайки предвид,,нормалното си състояние,, и затова тази жена няма никакъв шанс да изнудва семейството по този начин.Просто не познава достатъчно Шарън.
14:24 20.11.2025