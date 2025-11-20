Неизвестна жена твърди, че е "тайната дъщеря" на Ози Озбърн, прати нокти, кръв и коса на вдовицата Шарън

Анонимна жена твърди, че е „тайната дъщеря“ на покойния рок музикант Ози Озбърн, съобщава Daily Star, цитирайки подкаста The Osbournes.

В подкаста Кели Озбърн заявява, че след смъртта на баща ѝ семейството им е започнало да получава съобщения от „психопати“, които твърдят, че общуват с Ози Озбърн „в отвъдното“. Вдовицата на музиканта добавя, че една жена им е изпратила изрезки от ноктите на краката си. Според Кели Озбърн непознатата е изпратила не само ноктите, но и кръв и коса. Тя го е направила, защото е била абсолютно убедена, че е дъщеря на покойния музикант.

Ози Озбърн има шест деца. Дъщеря Джесика и син Луис от първия си брак с Телма Райли. Той също така осиновява Елиът Кингсли, синът на Райли от предишна връзка.

Бракът му с Шарън Озбърн, който продължи близо 40 години, му донесе още три деца: Кели, Ейми и Джак. Джак и Кели, заедно с родителите си, участваха в риалити шоуто на MTV „Семейство Озбърн“. Ейми отказа да се появи в проекта, желаейки да живее извън публичното пространство.

Ози Озбърн почина на 22 юли 2025 г. Кръстникът на хеви метъла (неофициалната му титла), фронтменът на Black Sabbath, почина на 76-годишна възраст от болестта на Паркинсон.

Озбърн е въведен в Залата на славата на музиката в Обединеното кралство и Залата на славата на рокендрола в САЩ два пъти – като член на Black Sabbath и като солов изпълнител. Той има звезди на Алеята на славата в Холивуд и на Броуд Стрийт в Бирмингам, и е спечелил пет награди Грами.