Новини
Любопитно »
Неизвестна жена твърди, че е "тайната дъщеря" на Ози Озбърн, прати нокти, кръв и коса на вдовицата Шарън

Неизвестна жена твърди, че е "тайната дъщеря" на Ози Озбърн, прати нокти, кръв и коса на вдовицата Шарън

20 Ноември, 2025 08:14 1 070 7

  • ози озбърн-
  • дъщеря-
  • кели озбърн

В подкаста "The Osbournes" Кели Озбърн заявява, че след смъртта на баща ѝ семейството им е започнало да получава съобщения от „психопати“

Неизвестна жена твърди, че е "тайната дъщеря" на Ози Озбърн, прати нокти, кръв и коса на вдовицата Шарън - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Анонимна жена твърди, че е „тайната дъщеря“ на покойния рок музикант Ози Озбърн, съобщава Daily Star, цитирайки подкаста The Osbournes.

В подкаста Кели Озбърн заявява, че след смъртта на баща ѝ семейството им е започнало да получава съобщения от „психопати“, които твърдят, че общуват с Ози Озбърн „в отвъдното“. Вдовицата на музиканта добавя, че една жена им е изпратила изрезки от ноктите на краката си. Според Кели Озбърн непознатата е изпратила не само ноктите, но и кръв и коса. Тя го е направила, защото е била абсолютно убедена, че е дъщеря на покойния музикант.

Ози Озбърн има шест деца. Дъщеря Джесика и син Луис от първия си брак с Телма Райли. Той също така осиновява Елиът Кингсли, синът на Райли от предишна връзка.

Бракът му с Шарън Озбърн, който продължи близо 40 години, му донесе още три деца: Кели, Ейми и Джак. Джак и Кели, заедно с родителите си, участваха в риалити шоуто на MTV „Семейство Озбърн“. Ейми отказа да се появи в проекта, желаейки да живее извън публичното пространство.

Ози Озбърн почина на 22 юли 2025 г. Кръстникът на хеви метъла (неофициалната му титла), фронтменът на Black Sabbath, почина на 76-годишна възраст от болестта на Паркинсон.

Озбърн е въведен в Залата на славата на музиката в Обединеното кралство и Залата на славата на рокендрола в САЩ два пъти – като член на Black Sabbath и като солов изпълнител. Той има звезди на Алеята на славата в Холивуд и на Броуд Стрийт в Бирмингам, и е спечелил пет награди Грами.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 бай Генади

    5 3 Отговор
    Само наркоманчета в тоз краварник!

    Коментиран от #4

    08:20 20.11.2025

  • 2 Запознат

    1 3 Отговор
    Елизабет Цветанова кахъра като отиде да се истропа в тоалетната по нея не се ходи там направо жегват очите и припадаш 🤣🤣🤣😂🤣😂🤣😂🤭🥳

    08:33 20.11.2025

  • 3 Талибан

    5 4 Отговор
    Ози гейдepастът няма как да има деца.
    Слушайте стойностна музика, а не реването на този 6еbek

    Коментиран от #7

    08:41 20.11.2025

  • 4 Механик

    0 6 Отговор

    До коментар #1 от "бай Генади":

    Там е ужас. Там е една голяма психиатрична клиника.
    Когато там се роди дете още от първите дни го почват на медикаменти и така продължава цял живот.
    Даже тия дето не се друсат, в същност се друсат. Към това като добавим, че още е раждането си, американчето вече дължи една камара пари, защото родителите му са взели ипотека за жилище, лизинг за кола и ще вземат кредит за "колеж" на същото това дете. И не е само това.
    Когато детето порасне, или то ще осъди майка и си и баща си, или те ще го осъдят за нещо. Ще с е влачат дългогодишни дела и ще се цакат яко пари на евреите-адвокати.
    А кажи ми как да не са изкукали хората там?!

    Коментиран от #5

    08:58 20.11.2025

  • 5 Абе

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Механик":

    Мчи то и тук е така.

    10:27 20.11.2025

  • 6 мда

    0 0 Отговор
    Търси наследство маймунката.

    12:03 20.11.2025

  • 7 Напротив

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Талибан":

    има достатъчно деца и внуци- за сега единственият му внук му е одрал кожата. Другите 3 внучки са на сина му. Шарън е искала още деца- но той е взел мерки- вероятно имайки предвид,,нормалното си състояние,, и затова тази жена няма никакъв шанс да изнудва семейството по този начин.Просто не познава достатъчно Шарън.

    14:24 20.11.2025