Рецепта на деня: Гравлакс - скандинавски деликатес за празниците
  Тема: Какво да сготвя

Рецепта на деня: Гравлакс - скандинавски деликатес за празниците

10 Декември, 2025 10:05 769 1

Прясно осолена сьомга със специален сос

Рецепта на деня: Гравлакс - скандинавски деликатес за празниците - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

  • 1 кг филе от сьомга;
  • 1 връзка пресен копър;
  • 4 с.л. захар;
  • 3 с.л. сол.

За соса:

  • 4 с.л. горчица /80 г/;
  • 3 с.л. захар;
  • 10-15 стръкчета копър;
  • 1 – 1 ½ ч.л. сол;
  • 80 мл олио;
  • 1 – 1 ½ с.л. ябълков оцет.

Начин на приготвяне:

Изваждаме с пинсета костите от филето на сьомгата. Прехвърляме в тавичка, на дъното на която сме поставили фолио за печене.

В купичка смесваме захарта и солта, поръсваме подсушеното рибно филе.

Покриваме с ненарязания пресен копър.

Покриваме с прозрачно фолио, затискаме с тежест. След 20-24 часа отстраняваме фолиото, махаме копъра.

Подсушаваме филето, режем на тънки филийки.

Приготвяме соса. Разбиваме горчицата с готварска тел. На тънка струйка и при непрекъснато разбъркване прибавяме олиото.

След като размесим всичко добре, добавяме захарта. Посоляваме, добавяме оцета, поръсваме със ситно нарязания копър.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Механик

    0 0 Отговор
    Винагими е било чудно когато пуснете рецепа, която не стига че не е популярна в БГ, ами и ще излезе много скъпо.
    С каква цел го правите? Колко хора мислите, че ще си сготвят деликатес за 200-300 лв?

    11:15 10.12.2025