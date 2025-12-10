Рецепта на деня: Гравлакс - скандинавски деликатес за празниците

Необходими продукти:
- 1 кг филе от сьомга;
- 1 връзка пресен копър;
- 4 с.л. захар;
- 3 с.л. сол.
За соса:
- 4 с.л. горчица /80 г/;
- 3 с.л. захар;
- 10-15 стръкчета копър;
- 1 – 1 ½ ч.л. сол;
- 80 мл олио;
- 1 – 1 ½ с.л. ябълков оцет.
Начин на приготвяне:
Изваждаме с пинсета костите от филето на сьомгата. Прехвърляме в тавичка, на дъното на която сме поставили фолио за печене.
В купичка смесваме захарта и солта, поръсваме подсушеното рибно филе.
Покриваме с ненарязания пресен копър.
Покриваме с прозрачно фолио, затискаме с тежест. След 20-24 часа отстраняваме фолиото, махаме копъра.
Подсушаваме филето, режем на тънки филийки.
Приготвяме соса. Разбиваме горчицата с готварска тел. На тънка струйка и при непрекъснато разбъркване прибавяме олиото.
След като размесим всичко добре, добавяме захарта. Посоляваме, добавяме оцета, поръсваме със ситно нарязания копър.
1 Механик
С каква цел го правите? Колко хора мислите, че ще си сготвят деликатес за 200-300 лв?
11:15 10.12.2025