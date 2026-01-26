Новини
Рецепта на деня: Млечна баница с кашкавал

26 Януари, 2026

Мека, кремообразна и изпълнена с домашен уют

Рецепта на деня: Млечна баница с кашкавал - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова

Необходими продукти:

  • кори за баница - 400 г;
  • кисело мляко - 400 г;
  • газирана вода - 200 мл;
  • яйца - 4 бр.;
  • сирене - 200 г;
  • кашкавал - 100 г, настърган;
  • олио - 1/2 ч.ч.;
  • масло - 50 г;
  • сода бикарбонат - 1 ч.л.

Начин на приготвяне:

Натрошете корите за баница на едро, тъй като са по-сухи.

Добавете содата към киселото мляко и разбъркайте добре, докато се активира. Прибавете газираната вода, яйцата и олиото и разбъркайте до еднородна смес.

Залейте натрошените кори с течната смес, разбъркайте и ги оставете за няколко минути да омекнат. Добавете натрошеното сирене и настъргания кашкавал и разбъркайте внимателно.

Изсипете сместа в намазнена с масло тава и разпределете отгоре останалото масло.

Печете в предварително загрята фурна на 180 градуса до златисто.

След изпичане обърнете тавата върху няколко чаши, за да изстине баницата, без да се овлажни. След охлаждане нарежете.

Поднесете млечната баница с кашкавал охладена, с чаша айрян, пише gotvach.bg.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Майстор

    0 0 Отговор
    Мога да превърна всяка баница в млечна! Кашкавал, шоколад, или други добавки - по желание на клиентката!

    10:14 26.01.2026

  • 2 Баба Куна на Матор

    0 0 Отговор
    А няква рецепта за € Погача с мармалад ще пуснете ли?

    10:18 26.01.2026

  • 3 Какво значи да я обърнем върху чаши!?

    0 0 Отговор
    Пояснете !?

    10:23 26.01.2026