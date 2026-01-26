Рецепта на деня: Млечна баница с кашкавал

Необходими продукти:
- кори за баница - 400 г;
- кисело мляко - 400 г;
- газирана вода - 200 мл;
- яйца - 4 бр.;
- сирене - 200 г;
- кашкавал - 100 г, настърган;
- олио - 1/2 ч.ч.;
- масло - 50 г;
- сода бикарбонат - 1 ч.л.
Начин на приготвяне:
Натрошете корите за баница на едро, тъй като са по-сухи.
Добавете содата към киселото мляко и разбъркайте добре, докато се активира. Прибавете газираната вода, яйцата и олиото и разбъркайте до еднородна смес.
Залейте натрошените кори с течната смес, разбъркайте и ги оставете за няколко минути да омекнат. Добавете натрошеното сирене и настъргания кашкавал и разбъркайте внимателно.
Изсипете сместа в намазнена с масло тава и разпределете отгоре останалото масло.
Печете в предварително загрята фурна на 180 градуса до златисто.
След изпичане обърнете тавата върху няколко чаши, за да изстине баницата, без да се овлажни. След охлаждане нарежете.
Поднесете млечната баница с кашкавал охладена, с чаша айрян, пише gotvach.bg.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Майстор
10:14 26.01.2026
2 Баба Куна на Матор
10:18 26.01.2026
3 Какво значи да я обърнем върху чаши!?
10:23 26.01.2026