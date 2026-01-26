Рецепта на деня: Млечна баница с кашкавал

Необходими продукти:

кори за баница - 400 г;

кисело мляко - 400 г;

газирана вода - 200 мл;

яйца - 4 бр.;

сирене - 200 г;

кашкавал - 100 г, настърган;

олио - 1/2 ч.ч.;

масло - 50 г;

сода бикарбонат - 1 ч.л.

Начин на приготвяне:

Натрошете корите за баница на едро, тъй като са по-сухи.

Добавете содата към киселото мляко и разбъркайте добре, докато се активира. Прибавете газираната вода, яйцата и олиото и разбъркайте до еднородна смес.

Залейте натрошените кори с течната смес, разбъркайте и ги оставете за няколко минути да омекнат. Добавете натрошеното сирене и настъргания кашкавал и разбъркайте внимателно.

Изсипете сместа в намазнена с масло тава и разпределете отгоре останалото масло.

Печете в предварително загрята фурна на 180 градуса до златисто.

След изпичане обърнете тавата върху няколко чаши, за да изстине баницата, без да се овлажни. След охлаждане нарежете.

Поднесете млечната баница с кашкавал охладена, с чаша айрян, пише gotvach.bg.