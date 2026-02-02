Рецепта на деня: Попска яхния с пилешко

Необходими продукти:
- пилешки бутчета - 6 бр.;
- арпаджик (малки лукчета) - 500 г;
- лук - 1 глава;
- чесън - 2 скилидки;
- моркови - 1 бр.;
- домати - 1 бр,;
- брашно - 1 с.л.;
- червен пипер - 1 ч.л.;
- бяло вино - 100 мл;
- дафинов лист - 2 бр.;
- сол и черен пипер на вкус.
Начин на приготвяне:
Измийте и почистете пилешките бутчета. В тиган с малко олио ги запържете. Добавете нарязания на ситно лук и чесън.
След това добавете моркова, нарязан на кубчета, и след няколко минути добавете настъргания домат.
Прибавете брашното и червения пипер. Бъркайте енергично и налейте виното и вода, колкото да ги покрие. Прибавете подправките и сложете капака на тенджерата.
Оставете ястието да се готви около 30 минути. Добавете малките лукчета и продължете да готвите яхнията.
Сервирайте с бял ориз и поръсете с магданоз, пише gotvach.bg.
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 4 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ура,,Ура
10:13 02.02.2026
2 мисирката
10:14 02.02.2026