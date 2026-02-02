Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Любопитно »
Рецепта на деня: Попска яхния с пилешко
  Тема: Какво да сготвя

Рецепта на деня: Попска яхния с пилешко

2 Февруари, 2026 10:05 815 2

  • попска яхния-
  • пилешко-
  • бутчета-
  • какво да сготвя

Вкусна гозба от старите манастири

Рецепта на деня: Попска яхния с пилешко - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

  • пилешки бутчета - 6 бр.;
  • арпаджик (малки лукчета) - 500 г;
  • лук - 1 глава;
  • чесън - 2 скилидки;
  • моркови - 1 бр.;
  • домати - 1 бр,;
  • брашно - 1 с.л.;
  • червен пипер - 1 ч.л.;
  • бяло вино - 100 мл;
  • дафинов лист - 2 бр.;
  • сол и черен пипер на вкус.

Начин на приготвяне:

Измийте и почистете пилешките бутчета. В тиган с малко олио ги запържете. Добавете нарязания на ситно лук и чесън.

След това добавете моркова, нарязан на кубчета, и след няколко минути добавете настъргания домат.

Прибавете брашното и червения пипер. Бъркайте енергично и налейте виното и вода, колкото да ги покрие. Прибавете подправките и сложете капака на тенджерата.

Оставете ястието да се готви около 30 минути. Добавете малките лукчета и продължете да готвите яхнията.

Сервирайте с бял ориз и поръсете с магданоз, пише gotvach.bg.


Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ура,,Ура

    2 0 Отговор
    От къде идва името на тази манджа? От това че поповете я обичат, или от това, че те я готвят.

    10:13 02.02.2026

  • 2 мисирката

    4 0 Отговор
    какъв арпаджик в сред зима

    10:14 02.02.2026