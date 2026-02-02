Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Любопитно »
БНТ разкри пълните резултати от гласуването за "Евровизия"

БНТ разкри пълните резултати от гласуването за "Евровизия"

2 Февруари, 2026 12:01 1 005 21

  • бнт-
  • евровизия-
  • гласуване-
  • вот-
  • представител-
  • избор

Националната телевизия обясни и защо вотът на публиката не е бил видим в реално време

БНТ разкри пълните резултати от гласуването за "Евровизия" - 1
Снимки: БНТ
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

БНТ публикува извънредна официална позиция по повод всички спекулации и подозрения, че изборът на представител на България за тазгодишното издание на "Евровизия" е бил манипулиран и предизвестен много преди провеждането на вътрешния конкурс.

Припомняме, че победителка бе Дара, която ще представи страната ни на песенния конкурс през май във Виена. Това обаче не се прие добре от зрителите, които масово посочваха други свои фаворити за победата и в крайна сметка обвиниха телевизията в корупция и манипулация. Появиха се неофициални екранни снимки на класации, взети от source страницата на БНТ, където се вижда, че най-много зрителски вот е спечелила Мона, но накрая Дара бе обявена за фаворитка на публиката. За всичко това писахме по-рано.

Ето какво гласи пълното изявление на БНТ:

"Българската национална телевизия отчита високия обществен интерес към зрителския вот по време на преките предавания от националната селекция за избор на български представител на конкурса „Евровизия 2026”. Поради тази причина намира за необходимо да разясни аспекти от организацията на зрителския вот.

По време на гласуването в първия етап на националната селекция зрителският вот бе виден в реално време с цел пълна прозрачност. Последващият анализ показа, че практиката повлиява негативно на участниците в конкурса, още преди официалното обявяване на окончателните резултати. Тиражираните в социалните мрежи скрийншоти с резултати от различни периоди в прозореца за гласуване, когато е нормално да има динамика и преподреждане на класирането в реално време, дават поле за конспиративни тълкувания и безпочвени съмнения.

Паралелно с това, по време на прозореца за гласуване, екипът организирал и подсигурил IT-инфраструктурата на сайта, успешно е блокирал над 1,5 млн. гласове от Азия, отчетени като опит за манипулация на вота.

Разпространяваните твърденията за хакване на уебсайта на БНТ, са напълно необосновани, тъй като с оглед гарантиране на защитата и целостта на процедурата, гласуването не се е провеждало чрез уебсайта на БНТ.

БНТ разкри пълните резултати от гласуването за "Евровизия"

С цел гарантиране на честен вот, равнопоставеност между участниците и защита на реалния зрителски избор, във втория лайв резултатите от зрителското гласуване не бяха показвани в реално време. Това решение е в съответствие с добри европейски практики при организирането на музикални конкурси и телевизионни формати, при които се цели максимална обективност на процеса. В допълнение, с екипите на финалистите бе проведен брифинг, в който бяха информирани за взетите до момента мерки, както и за стъпките, които Българската национална телевизия предприема, за да гарантира онлайн гласуването.

Българската национална телевизия заявява, че зрителският вот е проведен при стриктно спазване на утвърдените правила и без каквато и да е намеса в резултатите. Осигурени са равни условия за участие и гласуване за всички изпълнители, както и прозрачност на процеса в рамките на действащата методология. Няма нито един отчетен нелегитимен глас в полза на артист/и в селекцията.

БНТ заявява, че циркулиращи в социалните мрежи таблици и скрийншоти от платформата за гласуване категорично не отговарят на истината и си запазва правото да защити репутацията си и доверието в националната селекция чрез предвидените в закона механизми."


Поставете оценка:
Оценка 1 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    1 1 Отговор
    Ако Руди меше Министър председател, то Роксана печелеше с ралика пред останалите гарги.

    12:03 02.02.2026

  • 2 бойкотирам Дара, БНТ и държавата

    6 0 Отговор
    Нали се бяхме отказали от тая сатанинска Евровизия и с години не пращахме представител? Какво предизвика този завой в музикалните нагласи на БНТ, или кохгато комисионите са вече в Евро си заслужава отново да се наредим за всичките конкурси.

    Коментиран от #6

    12:06 02.02.2026

  • 3 Далавера "Импекс "

    9 0 Отговор
    Няма нужда да се обяснявате.Беше ясно, че Дара ще спечели, а също така,е време БНТ тотално да се закрие и парите на данъкоплатците, да се пренасочат към обществено полезна дейност.

    12:07 02.02.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Резултата

    8 0 Отговор
    беше ясен преди комкурса!Дара е лансирана навсякъде!Спечели х фактор,където имаше много по добри момичета!Има широк гръб в подкрепа,но е много грозно отстани

    Коментиран от #11

    12:07 02.02.2026

  • 6 Асен 🌈 Василев от ПП-ЛГБТ

    8 0 Отговор

    До коментар #2 от "бойкотирам Дара, БНТ и държавата":

    Няма как.Брюксел като каже, трябва да участваме.Честит празник,мили мои.🌈♥️

    12:08 02.02.2026

  • 7 Нормално

    6 0 Отговор
    Тиквата и С ви ня та превърнаха цялата държава в кич.

    Коментиран от #18

    12:08 02.02.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Пореден,

    6 0 Отговор
    Срам и позор са БНТ, за България.

    12:09 02.02.2026

  • 10 Стефан

    7 0 Отговор
    Кажете най-после тая противна кифла Дара на кого е любовница и коя я лансира толкова много.

    Коментиран от #15

    12:10 02.02.2026

  • 11 Освалдо Риос

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Резултата":

    Да спечелиш X фактор се иска да имаш наистина широк гръб, физически. В който главата ти да се побира поне 3 пъти, иначе не ставаш.

    12:10 02.02.2026

  • 12 Сладкиш

    2 1 Отговор
    Много ми е кеф, че те дразни. На модератори го казвам.

    12:10 02.02.2026

  • 13 Последния Софиянец

    5 0 Отговор
    Вота е подправен.Михаела спечели.

    12:12 02.02.2026

  • 14 Що не триеш вече ,а

    3 0 Отговор
    Май няма да остане коментар, а . Всички ти казват че енафласяна работа ,ама ти не знам...не си интересен. Разбирам те ,падаш си хляба.

    12:12 02.02.2026

  • 15 Последния Софиянец

    5 0 Отговор

    До коментар #10 от "Стефан":

    Мъжът на Дарина е турчин ислямист който търгува с канабис в Румъния.

    12:14 02.02.2026

  • 16 Данев

    5 0 Отговор
    За Дара познах още в началото и го пишех всеки ден,когато обявиха участниците, че тя ще спечели.Нямаше как да не е тя.Маса пари наляха за реклама, заедно с най-известният българин рекламират една от големите европейски хранителни вериги.Каква по-голяма реклама чрез нея,към Стоичков и до магазина.Нека сега, оня индивид,който ми репликираше постоянно, дали имало лютеница на промоция, да ми напише коментар отново

    12:15 02.02.2026

  • 17 геЛе

    5 0 Отговор
    щом толкова се обясняват, значи има защо.... явно много хора от средите са знаели кой ще е победител още преди конкурса... при ооложение, че е решено предварително кой ще бъде участник в евровизия, защо трябваше да правят този бутафорен конкурс, просто казват - избрахме еди кой си и нещата приключват

    12:17 02.02.2026

  • 18 виктория

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Нормално":

    точно!!!

    12:17 02.02.2026

  • 19 Зрител

    7 0 Отговор
    Махнете най-после измисления директор на БНТ Емил Кошлуков!

    12:17 02.02.2026

  • 20 ДрайвингПлежър

    5 0 Отговор
    Да бе да!

    Той тоя кОнкурс е опорочен още по дефиниция, щото в нормалните държави не избират изпълнител, за който после плащат на някой чужденец да прави песен

    ИЗБИРА СЕ ПЕСЕН КОМПОЗИРАНА СПЕЦИАЛНО ЗА ПОВОДА! Търсят се нови таланти - не се лъска имиджа на застаряващи кравички!

    12:20 02.02.2026

  • 21 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 0 Отговор
    От колко години БНТ е окупирана от НЕЗАКОНЕН шеф🤔❓❗
    КЪШ КЪШЛУКОВ‼️
    Преди години "спечели" конкурс с фалшиви документи❗
    Собственикът на "Алфа" (Сидеров):
    "Дойде Премиерът(борисОФ) и ми казва:
    "Делян (П) ме помоли да уредим нашето момче!"
    и аз му дадох неверните данни за липсващия му стаж!"
    А след края на НЕЗАКОННО взетия мандат, вече още един мандат НЕЗАКОННО е шеф поради липсата на конкурс за смяната на детето на ДЕКОРАЦИЯТА изпратено за награда да учи в ШАШТ и да ни учи на ШАШтински мурафети‼️
    "липса на друг кадър"

    12:31 02.02.2026