БНТ разкри пълните резултати от гласуването за "Евровизия"

БНТ публикува извънредна официална позиция по повод всички спекулации и подозрения, че изборът на представител на България за тазгодишното издание на "Евровизия" е бил манипулиран и предизвестен много преди провеждането на вътрешния конкурс.

Припомняме, че победителка бе Дара, която ще представи страната ни на песенния конкурс през май във Виена. Това обаче не се прие добре от зрителите, които масово посочваха други свои фаворити за победата и в крайна сметка обвиниха телевизията в корупция и манипулация. Появиха се неофициални екранни снимки на класации, взети от source страницата на БНТ, където се вижда, че най-много зрителски вот е спечелила Мона, но накрая Дара бе обявена за фаворитка на публиката. За всичко това писахме по-рано.

Ето какво гласи пълното изявление на БНТ:

"Българската национална телевизия отчита високия обществен интерес към зрителския вот по време на преките предавания от националната селекция за избор на български представител на конкурса „Евровизия 2026”. Поради тази причина намира за необходимо да разясни аспекти от организацията на зрителския вот.

По време на гласуването в първия етап на националната селекция зрителският вот бе виден в реално време с цел пълна прозрачност. Последващият анализ показа, че практиката повлиява негативно на участниците в конкурса, още преди официалното обявяване на окончателните резултати. Тиражираните в социалните мрежи скрийншоти с резултати от различни периоди в прозореца за гласуване, когато е нормално да има динамика и преподреждане на класирането в реално време, дават поле за конспиративни тълкувания и безпочвени съмнения.

Паралелно с това, по време на прозореца за гласуване, екипът организирал и подсигурил IT-инфраструктурата на сайта, успешно е блокирал над 1,5 млн. гласове от Азия, отчетени като опит за манипулация на вота.

Разпространяваните твърденията за хакване на уебсайта на БНТ, са напълно необосновани, тъй като с оглед гарантиране на защитата и целостта на процедурата, гласуването не се е провеждало чрез уебсайта на БНТ.

С цел гарантиране на честен вот, равнопоставеност между участниците и защита на реалния зрителски избор, във втория лайв резултатите от зрителското гласуване не бяха показвани в реално време. Това решение е в съответствие с добри европейски практики при организирането на музикални конкурси и телевизионни формати, при които се цели максимална обективност на процеса. В допълнение, с екипите на финалистите бе проведен брифинг, в който бяха информирани за взетите до момента мерки, както и за стъпките, които Българската национална телевизия предприема, за да гарантира онлайн гласуването.

Българската национална телевизия заявява, че зрителският вот е проведен при стриктно спазване на утвърдените правила и без каквато и да е намеса в резултатите. Осигурени са равни условия за участие и гласуване за всички изпълнители, както и прозрачност на процеса в рамките на действащата методология. Няма нито един отчетен нелегитимен глас в полза на артист/и в селекцията.

БНТ заявява, че циркулиращи в социалните мрежи таблици и скрийншоти от платформата за гласуване категорично не отговарят на истината и си запазва правото да защити репутацията си и доверието в националната селекция чрез предвидените в закона механизми."