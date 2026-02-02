БНТ разкри пълните резултати от гласуването за "Евровизия"

БНТ публикува извънредна официална позиция по повод всички спекулации и подозрения, че изборът на представител на България за тазгодишното издание на "Евровизия" е бил манипулиран и предизвестен много преди провеждането на вътрешния конкурс.
Припомняме, че победителка бе Дара, която ще представи страната ни на песенния конкурс през май във Виена. Това обаче не се прие добре от зрителите, които масово посочваха други свои фаворити за победата и в крайна сметка обвиниха телевизията в корупция и манипулация. Появиха се неофициални екранни снимки на класации, взети от source страницата на БНТ, където се вижда, че най-много зрителски вот е спечелила Мона, но накрая Дара бе обявена за фаворитка на публиката. За всичко това писахме по-рано.
Ето какво гласи пълното изявление на БНТ:
"Българската национална телевизия отчита високия обществен интерес към зрителския вот по време на преките предавания от националната селекция за избор на български представител на конкурса „Евровизия 2026”. Поради тази причина намира за необходимо да разясни аспекти от организацията на зрителския вот.
По време на гласуването в първия етап на националната селекция зрителският вот бе виден в реално време с цел пълна прозрачност. Последващият анализ показа, че практиката повлиява негативно на участниците в конкурса, още преди официалното обявяване на окончателните резултати. Тиражираните в социалните мрежи скрийншоти с резултати от различни периоди в прозореца за гласуване, когато е нормално да има динамика и преподреждане на класирането в реално време, дават поле за конспиративни тълкувания и безпочвени съмнения.
Паралелно с това, по време на прозореца за гласуване, екипът организирал и подсигурил IT-инфраструктурата на сайта, успешно е блокирал над 1,5 млн. гласове от Азия, отчетени като опит за манипулация на вота.
Разпространяваните твърденията за хакване на уебсайта на БНТ, са напълно необосновани, тъй като с оглед гарантиране на защитата и целостта на процедурата, гласуването не се е провеждало чрез уебсайта на БНТ.
С цел гарантиране на честен вот, равнопоставеност между участниците и защита на реалния зрителски избор, във втория лайв резултатите от зрителското гласуване не бяха показвани в реално време. Това решение е в съответствие с добри европейски практики при организирането на музикални конкурси и телевизионни формати, при които се цели максимална обективност на процеса. В допълнение, с екипите на финалистите бе проведен брифинг, в който бяха информирани за взетите до момента мерки, както и за стъпките, които Българската национална телевизия предприема, за да гарантира онлайн гласуването.
Българската национална телевизия заявява, че зрителският вот е проведен при стриктно спазване на утвърдените правила и без каквато и да е намеса в резултатите. Осигурени са равни условия за участие и гласуване за всички изпълнители, както и прозрачност на процеса в рамките на действащата методология. Няма нито един отчетен нелегитимен глас в полза на артист/и в селекцията.
БНТ заявява, че циркулиращи в социалните мрежи таблици и скрийншоти от платформата за гласуване категорично не отговарят на истината и си запазва правото да защити репутацията си и доверието в националната селекция чрез предвидените в закона механизми."
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
12:03 02.02.2026
2 бойкотирам Дара, БНТ и държавата
Коментиран от #6
12:06 02.02.2026
3 Далавера "Импекс "
12:07 02.02.2026
5 Резултата
Коментиран от #11
12:07 02.02.2026
6 Асен 🌈 Василев от ПП-ЛГБТ
До коментар #2 от "бойкотирам Дара, БНТ и държавата":Няма как.Брюксел като каже, трябва да участваме.Честит празник,мили мои.🌈♥️
12:08 02.02.2026
7 Нормално
Коментиран от #18
12:08 02.02.2026
9 Пореден,
12:09 02.02.2026
10 Стефан
Коментиран от #15
12:10 02.02.2026
11 Освалдо Риос
До коментар #5 от "Резултата":Да спечелиш X фактор се иска да имаш наистина широк гръб, физически. В който главата ти да се побира поне 3 пъти, иначе не ставаш.
12:10 02.02.2026
12 Сладкиш
12:10 02.02.2026
13 Последния Софиянец
12:12 02.02.2026
14 Що не триеш вече ,а
12:12 02.02.2026
15 Последния Софиянец
До коментар #10 от "Стефан":Мъжът на Дарина е турчин ислямист който търгува с канабис в Румъния.
12:14 02.02.2026
16 Данев
12:15 02.02.2026
17 геЛе
12:17 02.02.2026
18 виктория
До коментар #7 от "Нормално":точно!!!
12:17 02.02.2026
19 Зрител
12:17 02.02.2026
20 ДрайвингПлежър
Той тоя кОнкурс е опорочен още по дефиниция, щото в нормалните държави не избират изпълнител, за който после плащат на някой чужденец да прави песен
ИЗБИРА СЕ ПЕСЕН КОМПОЗИРАНА СПЕЦИАЛНО ЗА ПОВОДА! Търсят се нови таланти - не се лъска имиджа на застаряващи кравички!
12:20 02.02.2026
21 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
КЪШ КЪШЛУКОВ‼️
Преди години "спечели" конкурс с фалшиви документи❗
Собственикът на "Алфа" (Сидеров):
"Дойде Премиерът(борисОФ) и ми казва:
"Делян (П) ме помоли да уредим нашето момче!"
и аз му дадох неверните данни за липсващия му стаж!"
А след края на НЕЗАКОННО взетия мандат, вече още един мандат НЕЗАКОННО е шеф поради липсата на конкурс за смяната на детето на ДЕКОРАЦИЯТА изпратено за награда да учи в ШАШТ и да ни учи на ШАШтински мурафети‼️
"липса на друг кадър"
12:31 02.02.2026