Рецепта на деня: Киш със спанак, фета сирене и сушени домати

Необходими продукти:

За кората:

брашно - 1 и 1/4 ч.ч.;

зехтин - 3 с.л.;

студена вода - 3 - 4 с.л.;

сол - 1/2 ч.л.;

черен пипер - 1/4 ч.л.;

риган - 1 ч.л.

За плънката:

спанак - 2 ч.ч. (пресен или замразен, добре отцеден);

гъби печурки - 200 г;

сирене фета, натрошено - 1 ч.ч.;

сирене котидж - 1/2 ч.ч.;

яйца - 3 бр.;

кисело мляко - 3/4 ч.ч.;

чесън - 2 скилидки;

сушени домати - 1/4 ч.ч.;

подправки - 1/2 ч.л. (микс риган, мащерка, босилек);

сол и черен пипер - на вкус;

зехтин - за готвене.

Начин на приготвяне:

В купа смесете брашното, солта, черния пипер и ригана. Добавете зехтина и студената вода и омесете меко тесто.

Разпределете тестото в тава за пай с диаметър около 23 см, оформяйки борд. Надупчете дъното с вилица.

Изпечете кората в предварително загрята на 190°C фурна за 8-10 минути.

През това време загрейте малко зехтин в тиган и задушете нарязания чесън за кратко. Добавете нарязаните гъби и гответе, докато се изпари течността им.

Прибавете спанака - ако е пресен, гответе до омекване, ако е замразен, само разбъркайте. Свалете от котлона.

В купа разбийте яйцата с киселото мляко, подправките, солта и пипера. Добавете фетата, котидж сиренето, спанака с гъбите и сушените домати. Разбъркайте добре.

Изсипете плънката върху предварително изпечената кора и заравнете.

Печете киша на 190°C за около 30-35 минути, докато плънката стегне и повърхността стане апетитно златиста.

Оставете да се охлади леко преди нарязване. Поднесете киша топъл или охладен, в компанията на свежа салата - подходящ е както за лек обяд, така и за вкусна вечеря, пише gotvach.bg.