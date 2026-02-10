Рецепта на деня: Киш със спанак, фета сирене и сушени домати

Необходими продукти:
За кората:
- брашно - 1 и 1/4 ч.ч.;
- зехтин - 3 с.л.;
- студена вода - 3 - 4 с.л.;
- сол - 1/2 ч.л.;
- черен пипер - 1/4 ч.л.;
- риган - 1 ч.л.
За плънката:
- спанак - 2 ч.ч. (пресен или замразен, добре отцеден);
- гъби печурки - 200 г;
- сирене фета, натрошено - 1 ч.ч.;
- сирене котидж - 1/2 ч.ч.;
- яйца - 3 бр.;
- кисело мляко - 3/4 ч.ч.;
- чесън - 2 скилидки;
- сушени домати - 1/4 ч.ч.;
- подправки - 1/2 ч.л. (микс риган, мащерка, босилек);
- сол и черен пипер - на вкус;
- зехтин - за готвене.
Начин на приготвяне:
В купа смесете брашното, солта, черния пипер и ригана. Добавете зехтина и студената вода и омесете меко тесто.
Разпределете тестото в тава за пай с диаметър около 23 см, оформяйки борд. Надупчете дъното с вилица.
Изпечете кората в предварително загрята на 190°C фурна за 8-10 минути.
През това време загрейте малко зехтин в тиган и задушете нарязания чесън за кратко. Добавете нарязаните гъби и гответе, докато се изпари течността им.
Прибавете спанака - ако е пресен, гответе до омекване, ако е замразен, само разбъркайте. Свалете от котлона.
В купа разбийте яйцата с киселото мляко, подправките, солта и пипера. Добавете фетата, котидж сиренето, спанака с гъбите и сушените домати. Разбъркайте добре.
Изсипете плънката върху предварително изпечената кора и заравнете.
Печете киша на 190°C за около 30-35 минути, докато плънката стегне и повърхността стане апетитно златиста.
Оставете да се охлади леко преди нарязване. Поднесете киша топъл или охладен, в компанията на свежа салата - подходящ е както за лек обяд, така и за вкусна вечеря, пише gotvach.bg.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 1488
яжте си го
Коментиран от #3
10:08 10.02.2026
2 Пич
10:49 10.02.2026
3 Соваж бейби
До коментар #1 от "1488":Правила съм такова нещо по малко по различен начин ,взимам блат от тези които са киш лорен ,слагаш го в малка тава за киш .Запържвам замръзен спанак от плик,слагам винаги и малко масло да не загаря олиото,после като го запържа слагам 2 или 3 яйца ако са малки ,едно пакетче фета сирене натрушено и една малка кофичка125 гр кис.мляко и го мятам в фурната .Малко преди да го извадя поръсвам настъргавна моцарела от горе става вкусно всички го харесаха научих и свекървата не знам дали го има като рецепта по този начин случайно ми дойде на акъл имах продукти и го направих ,и други рецепти така си измислям пак така правя тест по някога .Зора беше да излъжа малкия да яде спанак не го яде по друг начин.
12:25 10.02.2026