Новини
Любопитно »
Рецепта на деня: Киш със спанак, фета сирене и сушени домати

Рецепта на деня: Киш със спанак, фета сирене и сушени домати

10 Февруари, 2026 10:05 929 3

  • киш-
  • спанак-
  • фета сирене-
  • сушени домати-
  • гъби-
  • какво да сготвя

Ароматен, балансиран и изключително апетитен

Рецепта на деня: Киш със спанак, фета сирене и сушени домати - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

За кората:

  • брашно - 1 и 1/4 ч.ч.;
  • зехтин - 3 с.л.;
  • студена вода - 3 - 4 с.л.;
  • сол - 1/2 ч.л.;
  • черен пипер - 1/4 ч.л.;
  • риган - 1 ч.л.

За плънката:

  • спанак - 2 ч.ч. (пресен или замразен, добре отцеден);
  • гъби печурки - 200 г;
  • сирене фета, натрошено - 1 ч.ч.;
  • сирене котидж - 1/2 ч.ч.;
  • яйца - 3 бр.;
  • кисело мляко - 3/4 ч.ч.;
  • чесън - 2 скилидки;
  • сушени домати - 1/4 ч.ч.;
  • подправки - 1/2 ч.л. (микс риган, мащерка, босилек);
  • сол и черен пипер - на вкус;
  • зехтин - за готвене.

Начин на приготвяне:

В купа смесете брашното, солта, черния пипер и ригана. Добавете зехтина и студената вода и омесете меко тесто.

Разпределете тестото в тава за пай с диаметър около 23 см, оформяйки борд. Надупчете дъното с вилица.

Изпечете кората в предварително загрята на 190°C фурна за 8-10 минути.

През това време загрейте малко зехтин в тиган и задушете нарязания чесън за кратко. Добавете нарязаните гъби и гответе, докато се изпари течността им.

Прибавете спанака - ако е пресен, гответе до омекване, ако е замразен, само разбъркайте. Свалете от котлона.

В купа разбийте яйцата с киселото мляко, подправките, солта и пипера. Добавете фетата, котидж сиренето, спанака с гъбите и сушените домати. Разбъркайте добре.

Изсипете плънката върху предварително изпечената кора и заравнете.

Печете киша на 190°C за около 30-35 минути, докато плънката стегне и повърхността стане апетитно златиста.

Оставете да се охлади леко преди нарязване. Поднесете киша топъл или охладен, в компанията на свежа салата - подходящ е както за лек обяд, така и за вкусна вечеря, пише gotvach.bg.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    3 2 Отговор
    моля ?
    яжте си го

    Коментиран от #3

    10:08 10.02.2026

  • 2 Пич

    2 2 Отговор
    Някога може да ми се наложи да ям такива гадости!? Когато стане война, или световна криза. Или ако затъпея като паветен веган !!! Но докато не настъпят тези условия - Не !!!

    10:49 10.02.2026

  • 3 Соваж бейби

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    Правила съм такова нещо по малко по различен начин ,взимам блат от тези които са киш лорен ,слагаш го в малка тава за киш .Запържвам замръзен спанак от плик,слагам винаги и малко масло да не загаря олиото,после като го запържа слагам 2 или 3 яйца ако са малки ,едно пакетче фета сирене натрушено и една малка кофичка125 гр кис.мляко и го мятам в фурната .Малко преди да го извадя поръсвам настъргавна моцарела от горе става вкусно всички го харесаха научих и свекървата не знам дали го има като рецепта по този начин случайно ми дойде на акъл имах продукти и го направих ,и други рецепти така си измислям пак така правя тест по някога .Зора беше да излъжа малкия да яде спанак не го яде по друг начин.

    12:25 10.02.2026