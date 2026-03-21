На 54 г. почина Никълъс Брендън, звезда от "Бъфи, убийцата на вампири"

21 Март, 2026 09:34 925 6

Актьорът е починал в съня си от естествени причини

Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Американският актьор Никълъс Брендън, най-известен с ролята си на Зандър Харис в телевизионния сериал „Бъфи, убийцата на вампири“ (1997-2003), почина на 54-годишна възраст. За смъртта му съобщи семейството му.

„С тъга съобщаваме за смъртта на нашия брат и син, Никълъс Брендън. Той почина в съня си от естествени причини“, гласи публикация на страницата на актьора във Facebook.

Брендън е роден на 12 април 1971 г. в Лос Анджелис, Калифорния. Освен сериала за вампири, той е известен и с ролите си в „Криминални умове“ (2005 – до момента), „Поверително от кухнята“ (2005–2006), „Без следа“ (2002–2009), „Частна практика“ (2007–2013) и други проекти. Семейството на актьора подчерта, че през последните години той е намерил своето призвание във визуалните изкуства и се е фокусирал предимно върху рисуването.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Лекар

    12 4 Отговор
    На 50 никой не умира от естествени причини 😉

    09:41 21.03.2026

  • 2 смешкофци

    12 2 Отговор
    почина в съня си от естествени причини
    на преклонна възраст

    от предозиране

    09:46 21.03.2026

  • 3 Файзера?

    12 2 Отговор
    или Астра Зенека (виж превода за Астра Зенека)

    09:48 21.03.2026

  • 4 Учуден

    6 0 Отговор
    И кое му е естественото на тая възраст!!?

    10:14 21.03.2026

  • 5 Стефан

    4 1 Отговор
    Ако пък звезда. Айде стига вече с тия хиперболизации. Треторазряден актьор, чието име почти никой не е чувал.

    10:15 21.03.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.