На 54 г. почина Никълъс Брендън, звезда от "Бъфи, убийцата на вампири"

Американският актьор Никълъс Брендън, най-известен с ролята си на Зандър Харис в телевизионния сериал „Бъфи, убийцата на вампири“ (1997-2003), почина на 54-годишна възраст. За смъртта му съобщи семейството му.

„С тъга съобщаваме за смъртта на нашия брат и син, Никълъс Брендън. Той почина в съня си от естествени причини“, гласи публикация на страницата на актьора във Facebook.

Брендън е роден на 12 април 1971 г. в Лос Анджелис, Калифорния. Освен сериала за вампири, той е известен и с ролите си в „Криминални умове“ (2005 – до момента), „Поверително от кухнята“ (2005–2006), „Без следа“ (2002–2009), „Частна практика“ (2007–2013) и други проекти. Семейството на актьора подчерта, че през последните години той е намерил своето призвание във визуалните изкуства и се е фокусирал предимно върху рисуването.