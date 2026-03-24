Леонид Радвински, собственик на OnlyFans, почина на 43-годишна възраст

Леонид Радвински, собственикът на OnlyFans, почина от рак на 43-годишна възраст, обяви компанията в понеделник.

„С дълбока тъга съобщаваме за смъртта на Лео Радвински. Лео почина мирно след дълга битка с рака“, каза говорител на компанията, известна най-вече с абонаментите си за създатели на порнографско съдържание.

„Семейството му поиска дискретност в този труден момент.“

Радвински, украинско-американски милиардер с нетно състояние от около 3,8 милиарда долара към май 2025 г., придоби Fenix ​​International Limited, компанията майка на OnlyFans, през 2018 г. Той беше директор и мажоритарен акционер на компанията. Роден в Одеса, той израства в Чикаго и учи икономика в Северозападния университет. Според Wall Street Journal, той е започнал да управлява порнографски сайтове като тийнейджър, пише The Guardian.com.

През последните месеци Радвински е водил преговори за продажба на 60% дял в OnlyFans, което би оценило компанията на около 8 милиарда долара. Според OnlyFans, Радвински е прехвърлил собствеността си в тръст през 2024 г.

OnlyFans, основана през 2016 г. и най-известна с порнографски материали, позволява на актьори във филми за възрастни и секс работници да печелят пари от публикуване на съдържание на платформата, базирана на абонамент. Компанията обикновено взема 20% от плащанията, оставяйки останалите 80% за създателите, което е довело до дивиденти от стотици милиони долари за Радвински. Базираната в Обединеното кралство компания нарасна по популярност по време на пандемията и се утвърди като начин за генериране на значителни доходи онлайн. В допълнение към суперзвездните създатели на съдържание за възрастни, сред нейните създатели са и олимпийци и учители, които заявиха, че дневната им работа не им плаща достатъчно, за да свържат двата края. OnlyFans заяви, че е фокусиран върху овластяването на жени и създатели на съдържание да публикуват сексуално експлицитно съдържание в безопасна онлайн среда.

Въпреки че OnlyFans се е опитал да разшири дейността си отвъд сексуалното съдържание, порнографските материали остават най-известният му продукт. През 2021 г. компанията обяви накратко, че ще забрани сексуално експлицитно съдържание, преди бързо да промени курса си, а някои създатели на уебсайта промотират различни интереси като фотография, фитнес и грим. Компанията на Радвински също не остана без противоречия. Разследване на Ройтерс от 2024 г. съобщава за жени, които са заявили, че са били сексуално поробени, за да печелят пари от сайта.