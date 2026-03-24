Леонид Радвински, собственик на OnlyFans, почина на 43-годишна възраст

24 Март, 2026 08:38 915 17

Лео почина мирно след дълга битка с рака, каза говорител на компанията

Снимка: Facebook
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Леонид Радвински, собственикът на OnlyFans, почина от рак на 43-годишна възраст, обяви компанията в понеделник.

„С дълбока тъга съобщаваме за смъртта на Лео Радвински. Лео почина мирно след дълга битка с рака“, каза говорител на компанията, известна най-вече с абонаментите си за създатели на порнографско съдържание.

„Семейството му поиска дискретност в този труден момент.“

Радвински, украинско-американски милиардер с нетно състояние от около 3,8 милиарда долара към май 2025 г., придоби Fenix ​​International Limited, компанията майка на OnlyFans, през 2018 г. Той беше директор и мажоритарен акционер на компанията. Роден в Одеса, той израства в Чикаго и учи икономика в Северозападния университет. Според Wall Street Journal, той е започнал да управлява порнографски сайтове като тийнейджър, пише The Guardian.com.

През последните месеци Радвински е водил преговори за продажба на 60% дял в OnlyFans, което би оценило компанията на около 8 милиарда долара. Според OnlyFans, Радвински е прехвърлил собствеността си в тръст през 2024 г.

OnlyFans, основана през 2016 г. и най-известна с порнографски материали, позволява на актьори във филми за възрастни и секс работници да печелят пари от публикуване на съдържание на платформата, базирана на абонамент. Компанията обикновено взема 20% от плащанията, оставяйки останалите 80% за създателите, което е довело до дивиденти от стотици милиони долари за Радвински. Базираната в Обединеното кралство компания нарасна по популярност по време на пандемията и се утвърди като начин за генериране на значителни доходи онлайн. В допълнение към суперзвездните създатели на съдържание за възрастни, сред нейните създатели са и олимпийци и учители, които заявиха, че дневната им работа не им плаща достатъчно, за да свържат двата края. OnlyFans заяви, че е фокусиран върху овластяването на жени и създатели на съдържание да публикуват сексуално експлицитно съдържание в безопасна онлайн среда.

Въпреки че OnlyFans се е опитал да разшири дейността си отвъд сексуалното съдържание, порнографските материали остават най-известният му продукт. През 2021 г. компанията обяви накратко, че ще забрани сексуално експлицитно съдържание, преди бързо да промени курса си, а някои създатели на уебсайта промотират различни интереси като фотография, фитнес и грим. Компанията на Радвински също не остана без противоречия. Разследване на Ройтерс от 2024 г. съобщава за жени, които са заявили, че са били сексуално поробени, за да печелят пари от сайта.


  • 1 честен ционист

    12 5 Отговор
    98% от порносайтовете са собственост на евреи.

    08:39 24.03.2026

  • 2 Новия турбо рак

    7 1 Отговор
    след бустериците. Не е загуба тоя, де.

    Коментиран от #5

    08:40 24.03.2026

  • 3 раз

    1 5 Отговор
    Лека му пръст на човека!

    Коментиран от #7

    08:42 24.03.2026

  • 4 Ивелин Михайлов

    9 2 Отговор
    На Господа му писна от тоя евреин и деградацията, която причини на малките момичета

    08:44 24.03.2026

  • 5 честен ционист

    8 8 Отговор

    До коментар #2 от "Новия турбо рак":

    Този достоен човек дава доходи на немалък процент български инфлуенсърки. Ако му нямаше сайта, то да са станали лафкаджийки, или най-много сервитьорки. Малко уважение към паметта му.

    Коментиран от #14

    08:44 24.03.2026

  • 6 Исторически парк

    7 6 Отговор
    1 еврейска укра по малко

    08:45 24.03.2026

  • 7 Хжгххййбф

    3 4 Отговор

    До коментар #3 от "раз":

    Тежка му пръст

    08:45 24.03.2026

  • 8 провинциалист

    8 4 Отговор
    Тъжен ден за евроатлантическите ценности.

    08:46 24.03.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Много Рускини

    3 4 Отговор
    Останаха без ОнлиФенс .

    Пуся им спря Нета .

    И сега Горкити Мамаши

    Немат Постъпления от ДЕНГИ .

    Много са Разочаровани от Дъртия Съсухрен Педос.

    Коментиран от #13, #15

    08:52 24.03.2026

  • 11 Напечелил се -

    4 3 Отговор
    Изродът, който подтикна всички жени по света да птоституират масово! И отноео - какъв е - жид! Как пък не се намери един свестен сред тия, бе - все изчадия адови!

    08:52 24.03.2026

  • 12 ?????

    4 0 Отговор
    На руски има един лаф - пусть земля будет ему стекловатой (нека пръстта да му е като стъклен памук).
    Много точно за този случай.

    08:53 24.03.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 А не е ли по-добре

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "честен ционист":

    Лафкаджийки, отколкото кавалджийки.

    Коментиран от #16

    08:59 24.03.2026

  • 15 честен ционист

    1 4 Отговор

    До коментар #10 от "Много Рускини":

    На територията на РФ, OF никога не е бил достъпен легално (403 forbidden errors). За сметка на това в България достапът му е напълно свободен, което дава хляб на десетки хил български жени, без необходимост да се мърсят в тези мутренски времена осигурени ви от партия ГРОБ.

    08:59 24.03.2026

  • 16 честен ционист

    0 1 Отговор

    До коментар #14 от "А не е ли по-добре":

    В лавката има по-голям шанс да го олигавиш на шефа, отколкото разкрачена пред някоя камера в дома си. Да не говорим, какъв е процентът, който остава за теб от всяка продажба на баница, която реализираш в сравнение с доста над средните доходи, които си докарват в сайта на Радвински.

    Коментиран от #17

    09:04 24.03.2026

  • 17 Любопитен

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "честен ционист":

    Щерка ти колко си докарва? А жена ти? Правят ли го с негри пред камерата? Ти гледаш ли? Дърпаш ли си мекия?

    09:05 24.03.2026