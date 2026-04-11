Шофьорът на Митьо Пищова наследява "манекенската империя"

Година след смъртта на култовия шоумен и търновски бизнесмен Митьо Пищова бизнесът му с манекенки и миски отново се възражда, но вече с нов собственик, пише "Телеграф". Това е бившият му дългогодишен шофьор Илиян Игнатов-Дракона. Самият той сподели това в навечерието на рождения си ден в социалните мрежи в сърцераздирателно обръщение към бившия си шеф.

„Учителю, плача. Всичко видях с теб – и добро, и лошо, и радост, и болка. Животът ме срещна с хора, с жени, с пътища… но ти остана най-важният урок. Липсваш ми. Всичко, което съм днес, носи частица от теб. Поклон. Обич и благодарност“.

Дракона обещава, че ще издигне достоен паметник на своя бивш шеф какъвто заслужава.

„На моя рожден ден започвам да изграждам твоя паметник – с любов, вяра и благодарност. Ще бъде направен достойно в чест на човека, който беше всичко за мен и за всички. Обичам те завинаги“, пише в профила си Дракона. Той се заклева също, че ще продължи бизнеса на бившия си бос. „Скоро ще започнем отново конкурсите за красота – така, както ти ги правеше. Ще продължа по твоя път. Ти ме научи на всичко. Благодаря ти от сърце за всичко, което направи за мен“, категоричен е наследникът на „манекенската империя“ на Пищова.

Илиян Игнатов-Дракона е един от най-доверените хора на бившия шоумен Митьо Пищова. Той беше до него в най-хубавите му години, когато Пищова беше кандидат за кмет на Велико Търново, а след това и за народен представител. Дракона е до него 16 години и го нарича свой учител, който му е отворил очите за много неща в живота. Споделя, че зад бохема Митьо, както го познава цяла България, през всичките тези години се е криел един много чувствителен човек.

Докато пътувал в колата към поредния конкурс за миски, Митьо Пищова често изплаквал мъката си, че се чувства като най-самотния и най-тъжния човек на света. „Плачеше за всеки свой приятел, отишъл си от този свят. Ходеше на гробовете им и ги почистваше. Вярваше в отвъдното, в божията справедливост и че Бог всичко вижда“, споделя бившият му шофьор.

Дракона и Пищова се срещат и се запознават по типично мъжкарски начин през вече далечната 1997 г. „Имах една „Лада“ и бръмчах с нея из Велико Търново. Пищова беше с приятели в центъра на града. Чул ме и след това ме намери чак вкъщи и ме наби. Подадох жалба в полицията и го арестуваха и него, и двама от аверите му. Извикаха ме в районното и като влязох там, ги видях. Оттеглих си жалбата и ги пуснаха. Още там си простихме. Няколко дни по-късно сам ме намери и ми предложи да му стана личен шофьор и аз приех“, спомня си Дракона.

Спомените му като служител на Пищова за 16 години са много. За някои от тях разказва с удоволствие, други обаче пази в съкровена тайна, защото са свързани с известни личности от мутренските години – живи или вече покойници. Признава, че Пищова действително е бил много близък с Кръстника на българската мафия Иво Карамански, който често идвал на гости в къщата му в Арбанаси и винаги му давал джипа си с драконите, който всеки в България знаел.