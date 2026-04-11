Шофьорът на Митьо Пищова наследява "манекенската империя"

Година след смъртта на култовия шоумен и търновски бизнесмен Митьо Пищова бизнесът му с манекенки и миски отново се възражда, но вече с нов собственик, пише "Телеграф". Това е бившият му дългогодишен шофьор Илиян Игнатов-Дракона. Самият той сподели това в навечерието на рождения си ден в социалните мрежи в сърцераздирателно обръщение към бившия си шеф.
„Учителю, плача. Всичко видях с теб – и добро, и лошо, и радост, и болка. Животът ме срещна с хора, с жени, с пътища… но ти остана най-важният урок. Липсваш ми. Всичко, което съм днес, носи частица от теб. Поклон. Обич и благодарност“.
Дракона обещава, че ще издигне достоен паметник на своя бивш шеф какъвто заслужава.
„На моя рожден ден започвам да изграждам твоя паметник – с любов, вяра и благодарност. Ще бъде направен достойно в чест на човека, който беше всичко за мен и за всички. Обичам те завинаги“, пише в профила си Дракона. Той се заклева също, че ще продължи бизнеса на бившия си бос. „Скоро ще започнем отново конкурсите за красота – така, както ти ги правеше. Ще продължа по твоя път. Ти ме научи на всичко. Благодаря ти от сърце за всичко, което направи за мен“, категоричен е наследникът на „манекенската империя“ на Пищова.
Илиян Игнатов-Дракона е един от най-доверените хора на бившия шоумен Митьо Пищова. Той беше до него в най-хубавите му години, когато Пищова беше кандидат за кмет на Велико Търново, а след това и за народен представител. Дракона е до него 16 години и го нарича свой учител, който му е отворил очите за много неща в живота. Споделя, че зад бохема Митьо, както го познава цяла България, през всичките тези години се е криел един много чувствителен човек.
Докато пътувал в колата към поредния конкурс за миски, Митьо Пищова често изплаквал мъката си, че се чувства като най-самотния и най-тъжния човек на света. „Плачеше за всеки свой приятел, отишъл си от този свят. Ходеше на гробовете им и ги почистваше. Вярваше в отвъдното, в божията справедливост и че Бог всичко вижда“, споделя бившият му шофьор.
Дракона и Пищова се срещат и се запознават по типично мъжкарски начин през вече далечната 1997 г. „Имах една „Лада“ и бръмчах с нея из Велико Търново. Пищова беше с приятели в центъра на града. Чул ме и след това ме намери чак вкъщи и ме наби. Подадох жалба в полицията и го арестуваха и него, и двама от аверите му. Извикаха ме в районното и като влязох там, ги видях. Оттеглих си жалбата и ги пуснаха. Още там си простихме. Няколко дни по-късно сам ме намери и ми предложи да му стана личен шофьор и аз приех“, спомня си Дракона.
Спомените му като служител на Пищова за 16 години са много. За някои от тях разказва с удоволствие, други обаче пази в съкровена тайна, защото са свързани с известни личности от мутренските години – живи или вече покойници. Признава, че Пищова действително е бил много близък с Кръстника на българската мафия Иво Карамански, който често идвал на гости в къщата му в Арбанаси и винаги му давал джипа си с драконите, който всеки в България знаел.
1 Сталин
Коментиран от #7
09:48 11.04.2026
2 Деа и шматарок
09:49 11.04.2026
3 Аман от
09:49 11.04.2026
4 Сталин
09:50 11.04.2026
5 Хасковски каунь
09:58 11.04.2026
6 Хахаха
09:59 11.04.2026
7 демократ
До коментар #1 от "Сталин":Ами разрови им миналото на всичките родителите им са от ДС и милицията тоест баш комундери. Забогатяха с наркотрафик и трафик на украинки. Нали затова Укряина никога няма да се даде на руските ше беци.
8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
НИСКОЧЕЛИ ИНДИВИДИ 3 ПЪТИ БЕШЕ МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БЪЛГАРИЯ :)
.....
ТРЯБВАТ ДЕСЕТИЛЕТИЯ КЪРТЕНЕ НА МОДЕЛА
БОРИСОВ - ШИШИ :)
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 НЕЩО СТАТИЯ ЗА ХУДОЖНИК
10:12 11.04.2026
11 И този е 1.5 волта
10:17 11.04.2026
12 Град Козлодуй
10:24 11.04.2026
13 Мунчовци с галоши
Та така.
Пищова е изнасилвал бедни студентки, които са се опитвали да се придвижат от Общежитията на университета до града и обратно, когато са се опитвали да излезнат за Петъчната и Съботната вечер в центъра на града.
Отрепките умират последни, независимо дали ги яздят, като прасета в центъра на града им или са слушалки, нещатни работници на Милицията, със сини лампи в колите си.
14 БеГемот
10:29 11.04.2026
15 Животът ме срещна с хора, с жени
и тоз намазал пищова с топъл мармалад от кифли
16 Антон
10:32 11.04.2026
17 хахх
10:32 11.04.2026
18 Турбожакузи
10:51 11.04.2026
19 Гуньо Простиа
10:59 11.04.2026