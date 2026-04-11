Шофьорът на Митьо Пищова наследява "манекенската империя"

Шофьорът на Митьо Пищова наследява "манекенската империя"

11 Април, 2026 09:47 2 187 19

Илиян Игнатов-Дракона обеща на вдигне паметник на бившия си шеф

Шофьорът на Митьо Пищова наследява "манекенската империя" - 1
Тихомир Шумов

Година след смъртта на култовия шоумен и търновски бизнесмен Митьо Пищова бизнесът му с манекенки и миски отново се възражда, но вече с нов собственик, пише "Телеграф". Това е бившият му дългогодишен шофьор Илиян Игнатов-Дракона. Самият той сподели това в навечерието на рождения си ден в социалните мрежи в сърцераздирателно обръщение към бившия си шеф.

„Учителю, плача. Всичко видях с теб – и добро, и лошо, и радост, и болка. Животът ме срещна с хора, с жени, с пътища… но ти остана най-важният урок. Липсваш ми. Всичко, което съм днес, носи частица от теб. Поклон. Обич и благодарност“.

Дракона обещава, че ще издигне достоен паметник на своя бивш шеф какъвто заслужава.

„На моя рожден ден започвам да изграждам твоя паметник – с любов, вяра и благодарност. Ще бъде направен достойно в чест на човека, който беше всичко за мен и за всички. Обичам те завинаги“, пише в профила си Дракона. Той се заклева също, че ще продължи бизнеса на бившия си бос. „Скоро ще започнем отново конкурсите за красота – така, както ти ги правеше. Ще продължа по твоя път. Ти ме научи на всичко. Благодаря ти от сърце за всичко, което направи за мен“, категоричен е наследникът на „манекенската империя“ на Пищова.

Илиян Игнатов-Дракона е един от най-доверените хора на бившия шоумен Митьо Пищова. Той беше до него в най-хубавите му години, когато Пищова беше кандидат за кмет на Велико Търново, а след това и за народен представител. Дракона е до него 16 години и го нарича свой учител, който му е отворил очите за много неща в живота. Споделя, че зад бохема Митьо, както го познава цяла България, през всичките тези години се е криел един много чувствителен човек.

Докато пътувал в колата към поредния конкурс за миски, Митьо Пищова често изплаквал мъката си, че се чувства като най-самотния и най-тъжния човек на света. „Плачеше за всеки свой приятел, отишъл си от този свят. Ходеше на гробовете им и ги почистваше. Вярваше в отвъдното, в божията справедливост и че Бог всичко вижда“, споделя бившият му шофьор.

Дракона и Пищова се срещат и се запознават по типично мъжкарски начин през вече далечната 1997 г. „Имах една „Лада“ и бръмчах с нея из Велико Търново. Пищова беше с приятели в центъра на града. Чул ме и след това ме намери чак вкъщи и ме наби. Подадох жалба в полицията и го арестуваха и него, и двама от аверите му. Извикаха ме в районното и като влязох там, ги видях. Оттеглих си жалбата и ги пуснаха. Още там си простихме. Няколко дни по-късно сам ме намери и ми предложи да му стана личен шофьор и аз приех“, спомня си Дракона.

Спомените му като служител на Пищова за 16 години са много. За някои от тях разказва с удоволствие, други обаче пази в съкровена тайна, защото са свързани с известни личности от мутренските години – живи или вече покойници. Признава, че Пищова действително е бил много близък с Кръстника на българската мафия Иво Карамански, който често идвал на гости в къщата му в Арбанаси и винаги му давал джипа си с драконите, който всеки в България знаел.


  • 1 Сталин

    32 3 Отговор
    Добре че дойде "демокрацията" и всички мутри,чалги,лузъри и пропаднали типове да изплуват,утайката на утайката в България,и българския цървул ги има тези бандити, негодници и нехранимайковци за " лидери" и " елит"

    Коментиран от #7

    09:48 11.04.2026

  • 2 Деа и шматарок

    12 3 Отговор
    Ако не беше оня,този нямаше да топне чушката никога.

    09:49 11.04.2026

  • 3 Аман от

    16 3 Отговор
    Тюфлеци.

    09:49 11.04.2026

  • 4 Сталин

    18 3 Отговор
    В България само пищов не сме имали за паметник ,време е и да издигнем един банан за паметник, символ на българската демокрация ,нали затуй скачахте , България пародия на държава

    09:50 11.04.2026

  • 5 Хасковски каунь

    1 3 Отговор
    Бъдещето на България

    09:58 11.04.2026

  • 6 Хахаха

    10 0 Отговор
    ААти и селския бег!? Е на такива "Дракони" като им шибнеш един зад врата, та сополите да им вземат предимството докато ги изпреварват, и после изчезват като сирийски мигранти!

    09:59 11.04.2026

  • 7 демократ

    7 4 Отговор

    До коментар #1 от "Сталин":

    Ами разрови им миналото на всичките родителите им са от ДС и милицията тоест баш комундери. Забогатяха с наркотрафик и трафик на украинки. Нали затова Укряина никога няма да се даде на руските ше беци.

    10:01 11.04.2026

  • 8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    14 3 Отговор
    ПО ЛОШОТО Е ЧЕ ЕДИН ОТ СЪЩИТЕ
    НИСКОЧЕЛИ ИНДИВИДИ 3 ПЪТИ БЕШЕ МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БЪЛГАРИЯ :)
    .....
    ТРЯБВАТ ДЕСЕТИЛЕТИЯ КЪРТЕНЕ НА МОДЕЛА
    БОРИСОВ - ШИШИ :)

    10:05 11.04.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 НЕЩО СТАТИЯ ЗА ХУДОЖНИК

    8 0 Отговор
    АРХИТЕКТ ,СТРОИТЕЛ, СТРУГАР, ФРЕЗИСТ АРМАТУРИСТ САНИТАР.......ТУКА НИИИИВГА НЯМА ВИЖ за. СХЕМАДЖИИ и крадци. Бооол

    10:12 11.04.2026

  • 11 И този е 1.5 волта

    4 1 Отговор
    Личи му

    10:17 11.04.2026

  • 12 Град Козлодуй

    2 2 Отговор
    Бях му на гости в джакузито ,мъъдръсашемье като дунавски сом . Чичо ви Вальо

    10:24 11.04.2026

  • 13 Мунчовци с галоши

    5 0 Отговор
    Имаше един търновски лаф - Тъпигьоз.
    Та така.
    Пищова е изнасилвал бедни студентки, които са се опитвали да се придвижат от Общежитията на университета до града и обратно, когато са се опитвали да излезнат за Петъчната и Съботната вечер в центъра на града.
    Отрепките умират последни, независимо дали ги яздят, като прасета в центъра на града им или са слушалки, нещатни работници на Милицията, със сини лампи в колите си.

    10:26 11.04.2026

  • 14 БеГемот

    1 0 Отговор
    Без думи!Клета майка България!

    10:29 11.04.2026

  • 15 Животът ме срещна с хора, с жени

    2 0 Отговор
    покрай стария пищов
    и тоз намазал пищова с топъл мармалад от кифли

    10:30 11.04.2026

  • 16 Антон

    5 1 Отговор
    Виждам на снимките един типичен български ентелегент, бек или какъвто си изберете. Извън София са масово такива, от много години и в София се заселиха. Анцузи, слънчеви очила, бради и диагоналки.

    10:32 11.04.2026

  • 17 хахх

    1 0 Отговор
    Вече така ли му викаме , бизнес с манекенки хахх

    10:32 11.04.2026

  • 18 Турбожакузи

    2 0 Отговор
    Никой не е очаквал, че либералната демокрация и свободната инициатива при дивите селяни, може да има такива странни бизнес резултати като "империя за миски и манекенки". Колко кибапчита, кюфтета и фафли са се изяли и колко скумрии са отпорени и до днес не може да се определи точно.

    10:51 11.04.2026

  • 19 Гуньо Простиа

    0 0 Отговор
    И тоя е слаботоков !

    10:59 11.04.2026