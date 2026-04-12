Кръстиха улица на Бруно Марс - той ли е новият Елвис?

12 Април, 2026 08:18 525 3

Марс се присъединява към избрана група от творци, на които е кръстена улица в Града на греха

Лас Вегас почете Бруно Марс, който се превърна в една от иконите на Града на греха, с парад и кръсти улица на негово име - Bruno Mars Drive. Властите обявиха петъка за "Ден на Бруно Марс", който започва своето глобално "Романтично турне" в Лас Вегас на стадион "Аледжайънт", съобщава Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

"Това е такава привилегия и аз искам да ви благодаря от цялото си сърце, че ми дадохте това днес", каза Марс пред голяма тълпа, събрала се на булевард "Лас Вегас".

Марс се присъединява към избрана група от творци, на които е кръстена улица в Града на греха – Елвис и певците от Rat Pack – Франк Синатра, Дийн Мартин и Сами Дейвис младши.

Марс пее по сцените на Лас Вегас повече от 15 години и има над 140 шоу представления, когато живее там между 2016 г. и 2025 г. Преди две години той откри коктейл бар и нощен клуб в луксозния хотел "Беладжо".

"Обичам този град толкова много", каза Бруно Марс.

Певецът обеща да дари 1 милион долара на Детската болница на Лас Вегас, като партньорът му – хотел MGM Grand, ще добави към дарението същата сума.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хм.....

    3 0 Отговор
    Елвис никога не е изпълнявал кофти музика...

    08:20 12.04.2026

  • 2 батвесо

    0 0 Отговор
    Ако не беше Розето, хич нямаше и да чуя за тоя.

    08:38 12.04.2026

  • 3 чипка

    0 0 Отговор
    Бруно ще ходи на Марс и ще е Бруно Старс. Стар с бастюн.

    09:06 12.04.2026