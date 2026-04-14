Камелия отпразнува първия рожден ден на дъщеричката си с емоционална изповед (ВИДЕО)

14 Април, 2026 14:31 1 242 11

"Нашето “Здравей" не започна с раждане, а със среща.", написа Камелия в посланието към видеото

Снимка: Facebook
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Поп фолк звездата Камелия сподели със своите фенове топли кадри от рождения ден на своята малка дъщеричка Касия. Певицата, която миналия септември изненада мрежата с новината, че семейството ѝ се е увеличило с още един член, написа трогателни, но и доста интересни думи, посветени на малкото момиченце.

Първият рожден ден на детето бе отбелязан в тесен семеен кръг, а Камелия подчерта специалния и може би необичаен път, по който Касия е станала част от живота им. В социалните мрежи тя разкри, че връзката им е започнала не с раждането ѝ, а със съдбовна среща между нея и мъжа ѝ Цветин.

"Скъпа, Касия. Нашето “Здравей" не започна с раждане, а със среща. Ти ни повика и щом те видяхме, разбрахме…. Ти си …Нашето момиче, Ти си нашият избор. Благодарим на живота, че ни срещна. Бъди здрава и щастлива, малка Каси. Обичаме те. Честит рожден ден.", написа звездата към кадри от детското парти.

Това навя мнозина на мисълта, че за разлика от появата на първородния им син, който дойде на бял свят чрез помощта на сурогатна майка, малката Касия е осиновена.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сталин

    5 8 Отговор
    Още паразити в България,направо в екарисажа

    14:33 14.04.2026

  • 2 Сладури

    12 2 Отговор
    Здраве и радост !

    14:33 14.04.2026

  • 3 да си кажем право

    9 4 Отговор
    А кой се интересува от шерфантеметреси та само с такива ни занимават .

    14:38 14.04.2026

  • 4 Освалдо Риос

    7 6 Отговор
    Каква дъщеричка? Нямаше ли син от украинка?

    14:41 14.04.2026

  • 5 Мадона

    0 2 Отговор
    Аз моята дъщеря я срещнах след като се разделих с един iPod Limited Edition.

    14:46 14.04.2026

  • 6 щъркел

    4 1 Отговор
    Ка-мелия,Ка-сия(Сийка),нещо друго,започвато с Ка няма ли? Как Меля Пшеница за Башно? Български,женски имена нямаме ли си?!

    14:55 14.04.2026

  • 7 ИВАН

    5 1 Отговор
    Тая биваше преди и тя да стане джукеса и да се оеднакви с останалата кифлоподобна паплач.

    14:56 14.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Майна

    2 1 Отговор
    Преди 18 години камелийка ми пя седнала в скута в Планета. Страшно гадже беше, ама вече е омачкала пижамата

    Коментиран от #10

    15:26 14.04.2026

  • 10 Един шофьор

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Майна":

    А а Камито няма грешка, Камито е
    номер едно !

    15:39 14.04.2026

  • 11 Селянина с колелото

    1 0 Отговор
    Това внучката на баба ками ли е ?

    15:47 14.04.2026