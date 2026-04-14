Камелия отпразнува първия рожден ден на дъщеричката си с емоционална изповед (ВИДЕО)

Поп фолк звездата Камелия сподели със своите фенове топли кадри от рождения ден на своята малка дъщеричка Касия. Певицата, която миналия септември изненада мрежата с новината, че семейството ѝ се е увеличило с още един член, написа трогателни, но и доста интересни думи, посветени на малкото момиченце.

Първият рожден ден на детето бе отбелязан в тесен семеен кръг, а Камелия подчерта специалния и може би необичаен път, по който Касия е станала част от живота им. В социалните мрежи тя разкри, че връзката им е започнала не с раждането ѝ, а със съдбовна среща между нея и мъжа ѝ Цветин.

"Скъпа, Касия. Нашето “Здравей" не започна с раждане, а със среща. Ти ни повика и щом те видяхме, разбрахме…. Ти си …Нашето момиче, Ти си нашият избор. Благодарим на живота, че ни срещна. Бъди здрава и щастлива, малка Каси. Обичаме те. Честит рожден ден.", написа звездата към кадри от детското парти.

Това навя мнозина на мисълта, че за разлика от появата на първородния им син, който дойде на бял свят чрез помощта на сурогатна майка, малката Касия е осиновена.