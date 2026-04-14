URIAH HEEP пристигат за последен концерт в България

14 Април, 2026 12:31 765 9

Бандата потегля на прощално турне и не пропуска България

Снимки: 8pm
Събина Андреева

Легендарните Uriah Heep, водени от Mick Box, идват за последен концерт с най-големите си хитове в България на 6 ноември в „Арена 8888“ София, като част от турнето им „The Magician’s Farewell“, с което отбелязват 55 години рок история, съобщават организаторите на концерта.

Известни със своите зашеметяващи изпълнения и емблематични хитове, Uriah Heep допринесоха за формирането на британския хеви метъл и прогресив рок. Това е последното турне на групата, с което те слагат край на световната си концертна кариера. С 40 милиона продадени албума и над 4000 концерта, тяхното наследство говори само за себе си.

Сред британските рок-институции като Black Sabbath и Jethro Tull, които се разпаднаха, може би са останали само Deep Purple, Yes и Uriah Heep, които да поддържат традицията на качествения, оригинален прогресивен хард рок, създаден в самото начало на златната ера на тази музика – от края на 60-те години до преломната 1970-та.

Заедно с Led Zeppelin, Black Sabbath и Deep Purple, Uriah Heep допринесоха за създаването на един богат и типично британски стил на хеви метъла с дебютния си албум „Very ‘Eavy, Very ‘Umble“. Албумът имаше историческо значение за създаването на музикален формат, който властваше през 70-те години и се засили още повече през 80-те.

Именно от тези корени, с класически и ключови хитове като „Gypsy“, „Bird of Prey“ и „Walking in Your Shadow“, Uriah Heep започва своя възход както у дома, така и в САЩ, който достига своята кулминация с – „Demons and Wizards“, „The Magician’s Birthday“ и „Sweet Freedom“, всички от които станаха златни в САЩ, влязоха в Топ 40 на Billboard и осигуриха години на концертно господство за групата.

С 25 студийни албума и безброй концертни записи и компилации, Uriah Heep са успели да продадат 40 милиона албума по целия свят. Четири милиона от които в САЩ и 36 милиона в останалата част от света, което подчертава факта, че Uriah Heep са се превърнали, благодарение на неуморната си отдаденост към турнетата, в истински глобална група.

Смисълът на всичко това е, че дори и сега, 50 години след създаването на групата, слънцето сякаш продължава да грее над Mick Box и Uriah Heep. Факт е, че Heep са една от малкото групи с дългогодишна история, които правят всичко, което една група трябва да прави, за да бъде считана за жизнена, а именно да обикаля света на турне и редовно да записва и издава висококачествени, изящно продуцирани албуми, които продължават да пленяват въображението на феновете им. Ако има друга група, родена през 1969 г., която е останала толкова ангажирана с феновете си, колкото Heep, тогава цялата сила е на тяхна страна. Но за Mick Box музиката никога не е била състезание – той и Heep ще продължат да разпространяват своите многобройни послания на позитивизъм по целия свят и да печелят нови фенове по пътя си. Песните и музиката им са издържали изпитанието на времето, а с още повече нови песни на хоризонта, великите Heep са силни и мощни както винаги.

Билетите влизат в продажба този петък, 17 април, в мрежата на Eventim. За феновете, които искат да се срещнат с групата, ще бъдат пуснати ограничени 25 броя VIP пакета.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Фики и другата амуджа

    0 2 Отговор
    Лайкнаха таъ новост

    Коментиран от #4

    12:34 14.04.2026

  • 2 Въй

    7 0 Отговор
    "Юрая Хийп" не приличат на нашата чалга,нали?!

    Коментиран от #8

    12:42 14.04.2026

  • 3 бушприт

    0 0 Отговор
    "URIAH HEEP" ЩЕ пристигНат за последен концерт в България.

    12:43 14.04.2026

  • 4 ТОП

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Фики и другата амуджа":

    са форевър с DP, LZ и BS !!!! Все пак водещия е един !

    13:03 14.04.2026

  • 5 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    0 0 Отговор
    От Uriah Heep които слушах преди 50 години, е останал само Мик Бокс.
    Без Дейвид Байрън и Кен Хенсли това си друга група със същото име...

    13:03 14.04.2026

  • 6 Идън

    6 0 Отговор
    ,,Magician Birthday- 1972год-ерата на Дейвид Байрън.Любими-,,Blind Eye,, ,,Sunrise,,-шедьовър- в който музиката рисува картина на изгряващото слънце- интрото.Обичам тази група и с Джон Лоутън-,, Simpathy,,.-Рони Ромеро направи кавър версия специално за него.И Кен Хенсли с -,, Lady in Black,,Тази музика времето не може да заличи-тя ще ни надживее.

    13:09 14.04.2026

  • 7 Шегобиец

    1 1 Отговор
    Колко да е последен? До следващия.

    13:11 14.04.2026

  • 8 нашата

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "Въй":

    чалга е дегейска бълвоч, не прилича на нищо, но ефективно отвлече вниманието на множества от народа в полза на враговете му, докато покриваха откраднати мегапари от държавата ! Хипхоп, рап и пр. музика от Бронкс и Харлем е на светлинни години пред наште чалгар-извратеняци, воглаве и с костинбродския славей......

    13:16 14.04.2026

