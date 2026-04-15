Сандра Бълок се присъедини към Инстаграм и вече има над 4 милиона последователи (ВИДЕО)

Сандра Бълок се присъедини към Инстаграм и вече има над 4 милиона последователи (ВИДЕО)

15 Април, 2026 12:01 603 2

След дълги години отказ да го направи, звездата вече е онлайн и пусна първото си видео

Сандра Бълок се присъедини към Инстаграм и вече има над 4 милиона последователи (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Сандра Бълок направи неочакван дебют в социалните мрежи, след като години наред публично отказваше да се присъедини към Instagram. Актрисата, позната с ролята си в „Мис Таен Агент“, изглежда е създала профил и бързо привлече внимание с характерния си саркастичен тон.

Първата и единствената ѝ публикация в мрежата е видео, в което тя сочи с пръст към блендер, който започва да работи изненадващо, привидно разбърквайки коктейл Маргарита. Към видеото актрисата пише "Някъде е полунощ".

Първите ѝ активности включват коментар под публикация, свързана с Чанинг Тейтъм – неин колега, с когото са си партнирали във вече няколко филма. Поводът е интервю на актьора за GQ от 2024 г., в което той признава, че купува достатъчно ризи за цяла година, за да избегне прането. В отговор Бълок коментира лаконично: „Разбира се, че си го направил“, придружено с намигащ емотикон.

Активността ѝ продължава и с коментари към публикациите на нейни холивудски приятели. Под видео на Дженифър Анистън, в което тя оформя прическата на Джейсън Бейтман, Бълок оставя коментар: „Аз съм следващата, мамо? Отивам към вещерска визия…“

Коментарите ѝ насочват и към предстоящия проект „Приложа магия 2“. Под видео на Никол Кидман от снимачната площадка, в което двете актриси се прегръщат, Бълок пише: „Отново сме тук“, което подсказва активната фаза на работа по продължението.

Появата на Сандра Бълок в социалните мрежи идва след дългогодишна дистанция от подобни платформи, като още с първата си публикация тя успя да натрупа над 4 милиона последователи.


Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Успешна смяна на всички бакшиши копейки

    0 3 Отговор
    И преди нея, Пуслера беше най-голямата излагация на планетата.

    12:05 15.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.