Сандра Бълок се присъедини към Инстаграм и вече има над 4 милиона последователи (ВИДЕО)

Сандра Бълок направи неочакван дебют в социалните мрежи, след като години наред публично отказваше да се присъедини към Instagram. Актрисата, позната с ролята си в „Мис Таен Агент“, изглежда е създала профил и бързо привлече внимание с характерния си саркастичен тон.

Първата и единствената ѝ публикация в мрежата е видео, в което тя сочи с пръст към блендер, който започва да работи изненадващо, привидно разбърквайки коктейл Маргарита. Към видеото актрисата пише "Някъде е полунощ".

Първите ѝ активности включват коментар под публикация, свързана с Чанинг Тейтъм – неин колега, с когото са си партнирали във вече няколко филма. Поводът е интервю на актьора за GQ от 2024 г., в което той признава, че купува достатъчно ризи за цяла година, за да избегне прането. В отговор Бълок коментира лаконично: „Разбира се, че си го направил“, придружено с намигащ емотикон.

Активността ѝ продължава и с коментари към публикациите на нейни холивудски приятели. Под видео на Дженифър Анистън, в което тя оформя прическата на Джейсън Бейтман, Бълок оставя коментар: „Аз съм следващата, мамо? Отивам към вещерска визия…“

Коментарите ѝ насочват и към предстоящия проект „Приложа магия 2“. Под видео на Никол Кидман от снимачната площадка, в което двете актриси се прегръщат, Бълок пише: „Отново сме тук“, което подсказва активната фаза на работа по продължението.

Появата на Сандра Бълок в социалните мрежи идва след дългогодишна дистанция от подобни платформи, като още с първата си публикация тя успя да натрупа над 4 милиона последователи.