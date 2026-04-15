Новини
Любопитно »
Кание Уест отмени концерт в Марсилия, и Франция се готви да му забрани достъпа

15 Април, 2026 15:58 456 0

Това идва след отмяната на изявата му на фестивала "Wireless" в Обединеното кралство

Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Рапърът Кание Уест обяви, че отлага планирания си концерт в Марсилия „до второ нареждане“. Решението беше съобщено в публикация в социалната мрежа X, след като френските власти потвърдиха, че разглеждат възможности за забрана на неговото участие.

„След внимателно обмисляне взех лично решение да отложа концерта си в Марсилия до второ нареждане“, написа изпълнителят. В последващо изявление той допълни, че поема отговорност за действията си, но не желае феновете му да бъдат въвлечени в ситуацията, като подчерта значението им за кариерата му.

Реакцията на местните власти беше категорична. Кметът на Марсилия Беноа Паян заяви в публикация от 4 март, че се противопоставя на провеждането на концерта. „Отказвам Марсилия да бъде витрина за хора, които насърчават омраза и необясним нацизъм. Кание Уест не е добре дошъл на „Велодром“ – място, символ на съвместното съжителство на всички жители на града“, посочи той.

Паралелно с това офисът на вътрешния министър на Франция Лоран Нюнес е започнал процедура по оценка на възможностите за ограничаване на изявата. По информация на Le Monde, подобна забрана може да бъде наложена само при строго определени условия – ако съществува риск от извършване на престъпление или нарушаване на обществения ред.

В тази връзка Нюнес е провел среща с кмета Паян и регионалния префект Жак Витковски, на която са обсъдени правните възможности за блокиране на събитието.

Случаят в Марсилия идва на фона на скорошна отмяна на друга негова изява. На 7 април правителството на Обединеното кралство отказа да му разреши влизане в страната, след като той беше обявен като хедлайнер на лондонския Wireless Festival. Британският премиер Киър Стармър заяви, че поканата към Уест е била „неуместна“, като се позова на предишни негови антисемитски изказвания. Впоследствие спонсори се оттеглиха от събитието, което доведе до неговата отмяна.

Кание коментира ситуацията с изявление, в което изрази готовност да се срещне с представители на еврейската общност, но това не предотврати анулирането на фестивала.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ