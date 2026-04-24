Рита Уилсън разкри шокираща семейна тайна, свързана с България (ВИДЕО)

Актрисата Рита Уилсън разкри дълго пазена семейна тайна. През 2012 г., докато участва в "Who Do You Think You Are?" - британско документално предаване, посветено на родословията, Уилсън открива, че баща ѝ е имал семейство в родната си България, преди да емигрира в Съединените щати, пише actualno.com.

"Това, което откриха за баща ми, беше толкова шокиращо и необичайно, че се фокусираха именно върху неговата история", казва актрисата и режисьор в епизод на подкаста "How to Fail With Elizabeth Day", публикуван във вторник, 21 април.

"Още не мога да го преживея", допълва звездата от "Sleepless in Seattle", която е израснала в Лос Анджелис с родителите си и двете си сестри. "Той никога не ни каза нищо. Иска ми се да можех да говоря с него за това."

Бащата на Рита Уилсън е бил български мюсюлманин, роден в Гърция, а майка ѝ е била гъркиня, израснала в Албания, според "Hello!".

Тя също така споделя, че има една част от историята на баща ѝ, която "става странна": "Първото дете на сестра ми се роди на 26 декември, а най-малкият ми син също се роди на 26 декември. И си мисля за баща ми - през всички тези години е празнувал тези рождени дни, знаейки, че е имал дете, родено на 26 декември — Емил, който е починал."

Съпруга на име Алис, която умира при раждането на сина им Емил. Оказва се, че той също е роден на 26 декември, но умира четири месеца по-късно от инфекция. След тези трагедии, "които се случват непосредствено след войната", както казва Уилсън, Хасан се премества в САЩ през 1949 г.

Нейното гръцко православно семейство "е пазело нещата в тайна" добавя актрисата, отбелязвайки, че в гръцкия език няма дума за лична неприкосновеност.

"Мисля, че ако всички бяхме по-открити един към друг, щяхме да видим, че всички сме в една и съща лодка."

Уилсън и съпругът ѝ, Том Ханкс, с когото са женени от 1998 г., имат вече пораснали деца — Колин, Елизабет, Чет и Труман. Сред предстоящите ѝ проекти е филмът "Start Without Me", в който си партнира с Фин Уитрок. Шестият ѝ студиен албум, "Sound of a Woman", ще излезе на 1 май, пише "People".