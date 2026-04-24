Днес рожден ден празнува Лили Иванова – вечната прима на българската музика

На днешния 24 април България празнува рождения ден на една от най-големите си културни икони – Лили Иванова. Наричана „Примата на българската естрада“, тя остава символ на професионализъм, талант и неизчерпаема енергия, въпреки десетилетията на сцена.
Любопитни факти
- Родена е като Лиляна Петрова Иванова на 24 април 1939 г. в Кубрат
- Кръстена е на починалата си по-голяма сестра – факт, който често се споменава като емоционален белег в живота ѝ
- Преди музиката учи за медицинска сестра и дори работи в психиатрична болница
- Започва професионалната си кариера през 1961 г., а оттогава до днес не слиза от сцената
- През 2023 г. е обявена за „най-великия български поп изпълнител на всички времена“
- Възрастта ѝ често е тема на спекулации – самата тя избягва да я коментира и дори се шегува с това публично
Кариера, която няма аналог
Лили Иванова е сред малкото артисти в Европа с над 60 години активна сцена. Репертоарът ѝ включва десетки хитове, а концертите ѝ неизменно се превръщат в събития.
Тя е известна със своята желязна дисциплина, перфекционизъм и способност да се адаптира към нови поколения слушатели – рядко качество за изпълнител с толкова дълга кариера.
Актуални новини за Лили Иванова
- През 2026 г. певицата стартира национално турне, което обхваща десетки градове в България.
- На концертите си тя представя и нова песен – „Счупено сърце“, която получава силен отклик от публиката.
- На 24 май 2026 г. ѝ предстои завръщане в легендарната зала „Олимпия“ в Париж – второ участие след историческия ѝ концерт там.
- Подготвя се и игрален биографичен филм за живота ѝ.
- Наскоро бе отличена със „Златна лаврова клонка“ на МВнР за принос към културата.
Лили Иванова не е просто певица – тя е институция. Нейната кариера обхваща няколко поколения, политически епохи и музикални стилове.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
07:46 24.04.2026
07:46 24.04.2026
2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #1 от "нрб":Потърси помощ, ако вече не е късно❗
07:48 24.04.2026
3 Зайка
07:49 24.04.2026
4 Онзи
07:51 24.04.2026
5 НАПРОТИВ...!
До коментар #1 от "нрб":Икона на вечният комунизъм е Борисов!
А Лили е икона на вечната Свобода!
За пример- нейната незабравима песен-
,,Свири,свири Щурче!"...!
07:55 24.04.2026
6 Последния Софиянец
Коментиран от #35
07:56 24.04.2026
7 Точно
Коментиран от #37
08:01 24.04.2026
8 дедо Флашко
Коментиран от #36
08:07 24.04.2026
9 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
Да е жива и здрава!
08:11 24.04.2026
08:11 24.04.2026
10 цербер
08:12 24.04.2026
11 Бабов
08:13 24.04.2026
12 Уточнение
08:14 24.04.2026
13 Уточнение
08:15 24.04.2026
14 Теодор
Коментиран от #20, #28
08:16 24.04.2026
15 Росен
08:18 24.04.2026
16 Диана
Коментиран от #27
08:20 24.04.2026
17 Виц на деня
08:21 24.04.2026
18 Стефанов
Коментиран от #26
08:21 24.04.2026
19 ристю
08:24 24.04.2026
20 Лиляна Такова
До коментар #14 от "Теодор":На Пеко Таков снаата!
Коментиран от #23
08:32 24.04.2026
21 Майк Алън Патън
И това от човек , който е ползвал ВСИЧКИ БЛАГА на старата власт , от човек , който беше омъжен за сина на партийно величие , от човека , който е живал ОХОЛНО и е ползвал най-големите ПРИВИЛЕГИИ , които БКП й даваха щедро !
Защо не е протестирала преди 1898 год. ? Можеше поне тактично да си замълчи , да остане на заден план и да не се бие по гърдите !
Защо тогава "яди кифтетата" , след това почна да рИве , че е онеправдана и едва ли не подтискана ???
Аман от фалшиви герои и двулични лицемери / без значение каква певица е / !
08:34 24.04.2026
08:34 24.04.2026
22 Василев
08:34 24.04.2026
25 трой унция
До коментар #20 от "Лиляна Такова":Охаааа , не й е било зле , нали ?
08:35 24.04.2026
24 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
За един конкурс за млади таланти в държава от Централна/Западна Европа лично Т.Ж. разрешава да се направи паспорт на Лили Иванова с разлика от няколко години, за да вземе участие в конкурса.
Уговорката е след това тя да върне ТОЗИ паспорт, но май тя е върнала СТАРИЯ си паспорт.
Това е накратко историята❗
Факт е , че талантът и е признат ПО ЦЕЛИЯ СВЯТ❗
08:35 24.04.2026
25 Слоностозъбест Абракадабър
08:35 24.04.2026
26 тотаЛИЗАТОР
До коментар #18 от "Стефанов":Ами то нейните съвременници - динозаврите , вече ги няма , за да ни потвърдят фактите !
08:37 24.04.2026
27 Пища ХУФнагел
До коментар #16 от "Диана":Дали това не е потвърждение за написаното в БИБЛИЯТА - " ДОБРОТО дърво , ДОБЪР плод дава " !
08:39 24.04.2026
28 Хроматид
До коментар #14 от "Теодор":Така й е било изгодно тогава ! Нагдето духне вЕтъро , натам да се обръща бабата !
08:41 24.04.2026
29 Бе разбирам
Коментиран от #39
08:41 24.04.2026
30 СлънчогледкА
До коментар #9 от "🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️":С Птицеклюния Цапцарап , с Унгутилския тронготап и със Слоностозъбестия Абракадабър !
08:43 24.04.2026
31 така пише в Л.К.
08:43 24.04.2026
32 Григорий Цамблак
До коментар #21 от "Майк Алън Патън":Има ли човек /особено ако е над 50-55 годишен/ , който да каже , че написаното в коментар 21 НЕ Е ВЯРНО !?
08:45 24.04.2026
08:45 24.04.2026
33 Данчо
Коментиран от #34
08:45 24.04.2026
34 Емо
До коментар #33 от "Данчо":Пропуснал си, че пи времето на Царя беше и от НДСВ
08:47 24.04.2026
35 Верно ли
До коментар #6 от "Последния Софиянец":В кое ,,заведение" бе?
Това на Централна ли с двете нули ли ?
08:48 24.04.2026
36 хер ФЛИК
До коментар #8 от "дедо Флашко":ГолЕма дама , ама МИЖАВ човек ! Нейно право е да е всякаква ! Но пък наше право е да констатираме лицемерието , нагаждачеството и хамелеонщината й !
08:48 24.04.2026
37 Още по-точно
До коментар #7 от "Точно":Наборка е на майка ми...1936--та...
08:50 24.04.2026
38 райберЪТ
08:50 24.04.2026
39 Хе Хе Хе
До коментар #29 от "Бе разбирам":За да се мерят КОЙ е по-неприятен ? Този , който целуваше ръката на своя бог -Бойко или тази дето се е умилквала на всички власти ?
08:52 24.04.2026
40 Идън
До коментар #32 от "Григорий Цамблак":Все пак 1898 год е 100 години преди промените...Иначе на същата дата- 24 април е родена и Барбра Стрейзънд- но Лили изглежда като момиченце пред нея...
08:56 24.04.2026