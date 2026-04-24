Днес рожден ден празнува Лили Иванова – вечната прима на българската музика

24 Април, 2026 07:44 1 498 40

Вижте любопитни факти от биографията на певицата

Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

На днешния 24 април България празнува рождения ден на една от най-големите си културни икони – Лили Иванова. Наричана „Примата на българската естрада“, тя остава символ на професионализъм, талант и неизчерпаема енергия, въпреки десетилетията на сцена.

Любопитни факти

  • Родена е като Лиляна Петрова Иванова на 24 април 1939 г. в Кубрат
  • Кръстена е на починалата си по-голяма сестра – факт, който често се споменава като емоционален белег в живота ѝ
  • Преди музиката учи за медицинска сестра и дори работи в психиатрична болница
  • Започва професионалната си кариера през 1961 г., а оттогава до днес не слиза от сцената
  • През 2023 г. е обявена за „най-великия български поп изпълнител на всички времена“
  • Възрастта ѝ често е тема на спекулации – самата тя избягва да я коментира и дори се шегува с това публично

Кариера, която няма аналог

Лили Иванова е сред малкото артисти в Европа с над 60 години активна сцена. Репертоарът ѝ включва десетки хитове, а концертите ѝ неизменно се превръщат в събития.

Тя е известна със своята желязна дисциплина, перфекционизъм и способност да се адаптира към нови поколения слушатели – рядко качество за изпълнител с толкова дълга кариера.

Актуални новини за Лили Иванова

  • През 2026 г. певицата стартира национално турне, което обхваща десетки градове в България.
  • На концертите си тя представя и нова песен – „Счупено сърце“, която получава силен отклик от публиката.
  • На 24 май 2026 г. ѝ предстои завръщане в легендарната зала „Олимпия“ в Париж – второ участие след историческия ѝ концерт там.
  • Подготвя се и игрален биографичен филм за живота ѝ.
  • Наскоро бе отличена със „Златна лаврова клонка“ на МВнР за принос към културата.
Снимка: БГНЕС

Лили Иванова не е просто певица – тя е институция. Нейната кариера обхваща няколко поколения, политически епохи и музикални стилове.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 нрб

    12 29 Отговор
    Икона на вечния комунизъм.

    Коментиран от #2, #5

    07:46 24.04.2026

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    23 2 Отговор

    До коментар #1 от "нрб":

    Потърси помощ, ако вече не е късно❗

    07:48 24.04.2026

  • 3 Зайка

    8 3 Отговор
    Чести100. Здраве и любов още толкоз.

    07:49 24.04.2026

  • 4 Онзи

    14 4 Отговор
    Ще бъде запомнена с благотворителната и дейност - неспирните дарения към разни институции, свързани с децата !

    07:51 24.04.2026

  • 5 НАПРОТИВ...!

    24 6 Отговор

    До коментар #1 от "нрб":

    Икона на вечният комунизъм е Борисов!
    А Лили е икона на вечната Свобода!
    За пример- нейната незабравима песен-
    ,,Свири,свири Щурче!"...!

    07:55 24.04.2026

  • 6 Последния Софиянец

    3 11 Отговор
    Не веднъж е пяла в заведението ми

    Коментиран от #35

    07:56 24.04.2026

  • 7 Точно

    11 11 Отговор
    Лили Иванова е родена 1934 г.

    Коментиран от #37

    08:01 24.04.2026

  • 8 дедо Флашко

    10 4 Отговор
    Нашето поколение сме израстнали с нейните песни.На концерти съм седял до нея,Лили е мъничка,нежничка,има много хубав глас,държал съм я за ръка.Голяма дама е нашата гениална певица!

    Коментиран от #36

    08:07 24.04.2026

  • 9 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    6 4 Отговор
    Само не знаем с кой точно динозавър е набор Лилито :)
    Да е жива и здрава!

    Коментиран от #30

    08:11 24.04.2026

  • 10 цербер

    4 0 Отговор
    Защо горната част от снимката й сте я отрязали от долната снимка? Друга,нейна снимка нямате ли?!

    08:12 24.04.2026

  • 11 Бабов

    5 4 Отговор
    1936г. е родена. По-стара от Библията с 5 издания.

    08:13 24.04.2026

  • 12 Уточнение

    3 4 Отговор
    Лили Иванова е родена 1931 г

    08:14 24.04.2026

  • 14 Теодор

    8 4 Отговор
    Пребоядисана комунистка. Спомням си че навремето пееше и на Тодор Живков.

    Коментиран от #20, #28

    08:16 24.04.2026

  • 15 Росен

    2 1 Отговор
    Сбъркали сте годината на раждането й. Със 7 години при това.

    08:18 24.04.2026

  • 16 Диана

    4 3 Отговор
    Можеше да отгледа поне едно дете за 100 години живот.

    Коментиран от #27

    08:20 24.04.2026

  • 17 Виц на деня

    4 2 Отговор
    Лиляна щяла да изнесе днес безплатен концерт в парка на свободата!

    08:21 24.04.2026

  • 18 Стефанов

    4 1 Отговор
    Никой не знае точната година на раждане на Лили Иванова защото тя няма живи съвременници

    Коментиран от #26

    08:21 24.04.2026

  • 19 ристю

    1 2 Отговор
    На 87 години е Лилито.

    08:24 24.04.2026

  • 20 Лиляна Такова

    4 2 Отговор

    До коментар #14 от "Теодор":

    На Пеко Таков снаата!

    Коментиран от #23

    08:32 24.04.2026

  • 21 Майк Алън Патън

    3 4 Отговор
    Преди години , когато ставаха промените 1989-1990 , тя застана най-отпред на плаката на СДС , с вдигнати 2 пръста - Победа !!!!!
    И това от човек , който е ползвал ВСИЧКИ БЛАГА на старата власт , от човек , който беше омъжен за сина на партийно величие , от човека , който е живал ОХОЛНО и е ползвал най-големите ПРИВИЛЕГИИ , които БКП й даваха щедро !
    Защо не е протестирала преди 1898 год. ? Можеше поне тактично да си замълчи , да остане на заден план и да не се бие по гърдите !
    Защо тогава "яди кифтетата" , след това почна да рИве , че е онеправдана и едва ли не подтискана ???
    Аман от фалшиви герои и двулични лицемери / без значение каква певица е / !

    Коментиран от #32

    08:34 24.04.2026

  • 22 Василев

    3 4 Отговор
    Навремето беше любовница на Тодор Живков, после тиня отстъпи на Пейо Таков, който накрая я омъжи за сина си Янчо.

    08:34 24.04.2026

  • 23 трой унция

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "Лиляна Такова":

    Охаааа , не й е било зле , нали ?

    08:35 24.04.2026

  • 24 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 0 Отговор
    За колегите-грешката е вярна😉
    За един конкурс за млади таланти в държава от Централна/Западна Европа лично Т.Ж. разрешава да се направи паспорт на Лили Иванова с разлика от няколко години, за да вземе участие в конкурса.
    Уговорката е след това тя да върне ТОЗИ паспорт, но май тя е върнала СТАРИЯ си паспорт.
    Това е накратко историята❗
    Факт е , че талантът и е признат ПО ЦЕЛИЯ СВЯТ❗

    08:35 24.04.2026

  • 25 Слоностозъбест Абракадабър

    2 1 Отговор
    .............на 2 строя метреса !

    08:35 24.04.2026

  • 26 тотаЛИЗАТОР

    1 1 Отговор

    До коментар #18 от "Стефанов":

    Ами то нейните съвременници - динозаврите , вече ги няма , за да ни потвърдят фактите !

    08:37 24.04.2026

  • 27 Пища ХУФнагел

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Диана":

    Дали това не е потвърждение за написаното в БИБЛИЯТА - " ДОБРОТО дърво , ДОБЪР плод дава " !

    08:39 24.04.2026

  • 28 Хроматид

    1 2 Отговор

    До коментар #14 от "Теодор":

    Така й е било изгодно тогава ! Нагдето духне вЕтъро , натам да се обръща бабата !

    08:41 24.04.2026

  • 29 Бе разбирам

    1 0 Отговор
    Защо се е снимала с Георг Георгиев от ГЕРБ

    Коментиран от #39

    08:41 24.04.2026

  • 30 СлънчогледкА

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️":

    С Птицеклюния Цапцарап , с Унгутилския тронготап и със Слоностозъбестия Абракадабър !

    08:43 24.04.2026

  • 31 така пише в Л.К.

    2 1 Отговор
    НЕ Е 39Г..........А Е 35г

    08:43 24.04.2026

  • 32 Григорий Цамблак

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Майк Алън Патън":

    Има ли човек /особено ако е над 50-55 годишен/ , който да каже , че написаното в коментар 21 НЕ Е ВЯРНО !?

    Коментиран от #40

    08:45 24.04.2026

  • 33 Данчо

    1 1 Отговор
    Харесвам песните й, но не харесвам това, че е политически хамелеон. Навремето беше от БКП, после от СДС и накрая от ГЕРБ. Сега очаквам да се присламчи към партията на Радев

    Коментиран от #34

    08:45 24.04.2026

  • 34 Емо

    2 0 Отговор

    До коментар #33 от "Данчо":

    Пропуснал си, че пи времето на Царя беше и от НДСВ

    08:47 24.04.2026

  • 35 Верно ли

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    В кое ,,заведение" бе?
    Това на Централна ли с двете нули ли ?

    08:48 24.04.2026

  • 36 хер ФЛИК

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "дедо Флашко":

    ГолЕма дама , ама МИЖАВ човек ! Нейно право е да е всякаква ! Но пък наше право е да констатираме лицемерието , нагаждачеството и хамелеонщината й !

    08:48 24.04.2026

  • 37 Още по-точно

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Точно":

    Наборка е на майка ми...1936--та...

    08:50 24.04.2026

  • 38 райберЪТ

    1 1 Отговор
    Вижте как остарява Лили Иванова , правеща се на 30 годишно момиче и например на Йорданка Христова - като катедрала , внушително , тежко , авторитетно !

    08:50 24.04.2026

  • 39 Хе Хе Хе

    2 0 Отговор

    До коментар #29 от "Бе разбирам":

    За да се мерят КОЙ е по-неприятен ? Този , който целуваше ръката на своя бог -Бойко или тази дето се е умилквала на всички власти ?

    08:52 24.04.2026

  • 40 Идън

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "Григорий Цамблак":

    Все пак 1898 год е 100 години преди промените...Иначе на същата дата- 24 април е родена и Барбра Стрейзънд- но Лили изглежда като момиченце пред нея...

    08:56 24.04.2026