Владимир Карамазов навършва 47 г. днес - вижте любопитни факти за актьора

Днес своя рожден ден празнува Владимир Карамазов – актьор, фотограф и обществена фигура, който от години заема особено място в българския културен живот. На 27 април той навършва 47 години - добър момент да се погледне към пътя и развитието му.
Роден през 1979 г. в София, Карамазов (с истинско име Владимир Александров) завършва НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов" и още в началото на кариерата си става част от трупата на Народен театър "Иван Вазов" – сцена, която оформя едни от най-силните му роли.
Любопитни факти за Карамазов
- Артистичният му псевдоним идва от героите на Фьодор Достоевски – избран специално за негова театрална роля.
- Освен актьор, той е и утвърден фотограф, чиито кадри печелят международно признание и се публикуват в престижни платформи.
- Обича екстремните преживявания – гмуркане и моторни спортове са сред неговите страсти.
- Бил е сред най-влиятелните български личности в социалните мрежи и участва активно в каузи и кампании.
- Носител е на престижни отличия, включително наградата „Златен век“ за принос към културата.
През последните месеци името на Карамазов отново е активно в публичното пространство:
- Наскоро завърши мащабен дългосрочен проект, по който работи още от 2021 г. – проект, който обещава да разкрие нови аспекти от творческите му търсения.
- На театралната сцена продължава да бъде активен – участва в постановки като „Деветдесет“, които изследват сложни човешки отношения и емоции.
- В последните години се утвърди и като телевизионен водещ, включително на международния формат „Traitors: Игра на предатели“.
- Освен това през 2026 г. той продължава да среща публиката си и чрез литература – представя книгата си „Мина половин живот“, в която споделя лични истории и размисли.
Владимир Карамазов е от онези личности, които не се побират в едно определение. Той е едновременно актьор с дълбока сценична чувствителност, фотограф с остро око към детайла и човек, който не се страхува да експериментира и да сменя посоките.
3 Новичок
"Бил е сред най-влиятелните български личности в социалните мрежи и участва активно в каузи и кампании. " !@$% и като е бил сред личности какво ??? Пфу...
09:49 27.04.2026
5 Сила
По време на ковид ограниченията , с доктор Коце и компания често наемаха цял етаж от Японския за "нетрадиционни медицински практики" ....ние плащахме !!! Затова Александровска натрупа 8 000 000 лева дълг по това време , при управлението на доктор Коце ....много любопитни факти !!!?
10:24 27.04.2026