Владимир Карамазов навършва 47 г. днес - вижте любопитни факти за актьора

27 Април, 2026 09:42 645 5

Кариерата му далеч не се изчерпва само с актьорството

Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Днес своя рожден ден празнува Владимир Карамазов – актьор, фотограф и обществена фигура, който от години заема особено място в българския културен живот. На 27 април той навършва 47 години - добър момент да се погледне към пътя и развитието му.

Роден през 1979 г. в София, Карамазов (с истинско име Владимир Александров) завършва НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов" и още в началото на кариерата си става част от трупата на Народен театър "Иван Вазов" – сцена, която оформя едни от най-силните му роли.

Любопитни факти за Карамазов

  • Артистичният му псевдоним идва от героите на Фьодор Достоевски – избран специално за негова театрална роля.
  • Освен актьор, той е и утвърден фотограф, чиито кадри печелят международно признание и се публикуват в престижни платформи.
  • Обича екстремните преживявания – гмуркане и моторни спортове са сред неговите страсти.
  • Бил е сред най-влиятелните български личности в социалните мрежи и участва активно в каузи и кампании.
  • Носител е на престижни отличия, включително наградата „Златен век“ за принос към културата.

През последните месеци името на Карамазов отново е активно в публичното пространство:

  • Наскоро завърши мащабен дългосрочен проект, по който работи още от 2021 г. – проект, който обещава да разкрие нови аспекти от творческите му търсения.
  • На театралната сцена продължава да бъде активен – участва в постановки като „Деветдесет“, които изследват сложни човешки отношения и емоции.


  • В последните години се утвърди и като телевизионен водещ, включително на международния формат „Traitors: Игра на предатели“.
  • Освен това през 2026 г. той продължава да среща публиката си и чрез литература – представя книгата си „Мина половин живот“, в която споделя лични истории и размисли.

Владимир Карамазов е от онези личности, които не се побират в едно определение. Той е едновременно актьор с дълбока сценична чувствителност, фотограф с остро око към детайла и човек, който не се страхува да експериментира и да сменя посоките.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 честен ционист

    5 1 Отговор
    Чакат го роли само на милиционер.

    09:44 27.04.2026

  • 2 хоминид

    4 1 Отговор
    Карамазов не е подходящо име за мъж.По- добре да е Белоизмазов.

    09:47 27.04.2026

  • 3 Новичок

    6 1 Отговор
    Какво рече ???
    "Бил е сред най-влиятелните български личности в социалните мрежи и участва активно в каузи и кампании. " !@$% и като е бил сред личности какво ??? Пфу...

    09:49 27.04.2026

  • 4 ООрана държава

    5 1 Отговор
    Некадърен актьор, бездарен водещ, кьорав фотограф и неук писател. Може да ходи да се пробва да вдига бариерата на някой паркинг в люлин

    10:11 27.04.2026

  • 5 Сила

    6 1 Отговор
    Роден и живее в село Илиянци но твърди , че е роден в София ....яко комплексар !!!! Любопитен факт .....
    По време на ковид ограниченията , с доктор Коце и компания често наемаха цял етаж от Японския за "нетрадиционни медицински практики" ....ние плащахме !!! Затова Александровска натрупа 8 000 000 лева дълг по това време , при управлението на доктор Коце ....много любопитни факти !!!?

    10:24 27.04.2026