Владимир Карамазов навършва 47 г. днес - вижте любопитни факти за актьора

Днес своя рожден ден празнува Владимир Карамазов – актьор, фотограф и обществена фигура, който от години заема особено място в българския културен живот. На 27 април той навършва 47 години - добър момент да се погледне към пътя и развитието му.

Роден през 1979 г. в София, Карамазов (с истинско име Владимир Александров) завършва НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов" и още в началото на кариерата си става част от трупата на Народен театър "Иван Вазов" – сцена, която оформя едни от най-силните му роли.

Любопитни факти за Карамазов

Артистичният му псевдоним идва от героите на Фьодор Достоевски – избран специално за негова театрална роля.

Освен актьор, той е и утвърден фотограф, чиито кадри печелят международно признание и се публикуват в престижни платформи.

Обича екстремните преживявания – гмуркане и моторни спортове са сред неговите страсти.

Бил е сред най-влиятелните български личности в социалните мрежи и участва активно в каузи и кампании.

Носител е на престижни отличия, включително наградата „Златен век“ за принос към културата.

През последните месеци името на Карамазов отново е активно в публичното пространство:

Наскоро завърши мащабен дългосрочен проект, по който работи още от 2021 г. – проект, който обещава да разкрие нови аспекти от творческите му търсения.

На театралната сцена продължава да бъде активен – участва в постановки като „Деветдесет“, които изследват сложни човешки отношения и емоции.

В последните години се утвърди и като телевизионен водещ, включително на международния формат „Traitors: Игра на предатели“.

Освен това през 2026 г. той продължава да среща публиката си и чрез литература – представя книгата си „Мина половин живот“, в която споделя лични истории и размисли.

Владимир Карамазов е от онези личности, които не се побират в едно определение. Той е едновременно актьор с дълбока сценична чувствителност, фотограф с остро око към детайла и човек, който не се страхува да експериментира и да сменя посоките.