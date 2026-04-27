Елизабет пише с Тино и Юли от „Молец“ една от най-хубавите си песни до сега (ВИДЕО)

27 Април, 2026 12:14 541 2

Снимка: Virginia Records
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

„Пак ще се погледнем“ - това е заглавието на новия проект на голямата надежда на българската поп музика - Elizabet.

Песента е резултат от творческата среща на младата певица с двама от най-лиричните и деликатни автори и музиканти у нас - Тино и Юли Славчев (Молец), с които влиза в студиото на шведския продуцент Emil Hovmark по време на творческия лагер за писане на музика Sofia Songwriting Camp.

„Пак ще се погледнем“ е изваяна внимателно така, че да подчертае цялата артистична и вокална необикновеност на Елизабет. Песента вълнува с неочакваното си звучене и с неустоимата си поезия.

Видеото е базирано на идея на Саня Армутлиева, която събира Елизабет с великолепния танцьор Димитър Георгиев – Джими, за да пресъздадат интензивна любовна реалност от страст, меланхолия и житейска драма с помощта на танго и пасо добле. Режисьор на клипа е Иван Димитров – Torex. Гледайте официалното видео тук.

Премиерата на „Пак ще се погледнем“ е днес, 27 април, едновременно в YouTube канала на Elizabet, във всички дигитални платформи, както и в българския радио и телевизионен ефир.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 честен ционист

    0 0 Отговор
    Тези нови Бг поп парчета, звучат потресаващо подобно на руската сцена отпреди десетина години. Тази Елизабет ми напомня на Оля Маркес.

    12:25 27.04.2026

  • 2 мъкаааа

    2 0 Отговор
    И това,ако е песен,то аз съм бензиноколонка!Простотия до шия! Българската естрада шипки да яде!

    12:41 27.04.2026