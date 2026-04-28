Руските затвори са в топ 3 по "удобство на гражданите" сред държавните институции

Федералната служба за изпълнение на наказанията (ФСИН) зае трето място в класацията за ориентиране към клиентите на държавните агенции, съобщава „Комерсант“.

Медията се позовава на източник, запознат с резултатите от закрита среща с вицепремиера Дмитрий Григоренко. Индексът на ФСИН е 94% от възможни 100%. Рейтингът е изготвен от Аналитичния център към правителството въз основа на нивото на удовлетвореност на потребителите, дела на недовършените услуги, нарушенията на сроковете и честотата на сривовете в ИТ системите.

Министерството на финансите на Русия и Федералната данъчна служба оглавиха класацията (по 98%), Росреестър - Федерална служба за държавна регистрация, кадастър и картография е на второ място (96%), Федералната служба за изпълнение на наказанията е на трето място (94%), а Федералното министерство на финансите е на четвърто място (93%).

Средният индекс за клиентоориентираност за всички 62 агенции е 74%. 33 агенции са имали резултати под средните, докато 10 агенции са имали резултати над средните.

През август 2025 г. правителството прие резолюция за изграждането на 11 нови следствени ареста с 11 230 легла, 14 охраняеми сгради и реконструкцията на още четири. Финансирането на федералната програма за развитие на наказателната система беше увеличено от 105 милиарда на 359,2 милиарда рубли, а крайният срок беше удължен до 2035 г. Кабинетът посочи като причина „превишаване на капацитета“ в редица региони (Москва, Московска област, Татарстан, Ханти-Мансийски автономен окръг, Карелия, Краснодарски и Ставрополски край, Крим и други).