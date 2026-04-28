Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Любопитно »
Руските затвори са в топ 3 по "удобство на гражданите" сред държавните институции

28 Април, 2026

  • русия-
  • затвори-
  • удобство-
  • институции-
  • фсин

Правителството прие резолюция за изграждането на 11 нови следствени ареста с 11 230 легла, 14 охраняеми сгради и реконструкцията на още четири

Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Федералната служба за изпълнение на наказанията (ФСИН) зае трето място в класацията за ориентиране към клиентите на държавните агенции, съобщава „Комерсант“.

Медията се позовава на източник, запознат с резултатите от закрита среща с вицепремиера Дмитрий Григоренко. Индексът на ФСИН е 94% от възможни 100%. Рейтингът е изготвен от Аналитичния център към правителството въз основа на нивото на удовлетвореност на потребителите, дела на недовършените услуги, нарушенията на сроковете и честотата на сривовете в ИТ системите.

Министерството на финансите на Русия и Федералната данъчна служба оглавиха класацията (по 98%), Росреестър - Федерална служба за държавна регистрация, кадастър и картография е на второ място (96%), Федералната служба за изпълнение на наказанията е на трето място (94%), а Федералното министерство на финансите е на четвърто място (93%).

Средният индекс за клиентоориентираност за всички 62 агенции е 74%. 33 агенции са имали резултати под средните, докато 10 агенции са имали резултати над средните.

През август 2025 г. правителството прие резолюция за изграждането на 11 нови следствени ареста с 11 230 легла, 14 охраняеми сгради и реконструкцията на още четири. Финансирането на федералната програма за развитие на наказателната система беше увеличено от 105 милиарда на 359,2 милиарда рубли, а крайният срок беше удължен до 2035 г. Кабинетът посочи като причина „превишаване на капацитета“ в редица региони (Москва, Московска област, Татарстан, Ханти-Мансийски автономен окръг, Карелия, Краснодарски и Ставрополски край, Крим и други).


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Даже ватите ги е срам от него

    4 8 Отговор
    Пуслер - най-големият срам на планетата.

    07:58 28.04.2026

  • 2 Ново строителство

    8 2 Отговор
    Тук също трябва да се инвестира в подобна инфраструктура. Скоро ще има голямо търсене.

    07:59 28.04.2026

  • 3 Гориил

    6 1 Отговор
    Имате слабо разбиране за културните, хуманистичните и социалните промени в руското общество. Днес руското общество е едно от най-толерантните, приятелски настроените и снизходителни на планетата. В същото време минималните удобства, разрешени от закона в руските затвори, са се увеличили експоненциално.Не ставайте жертва на безпринципната и неморална европейска пропаганда.

    Коментиран от #4

    08:17 28.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.