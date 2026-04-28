Трус в новия сезон на сериала „Белият лотос“ – Хелена Бонъм Картър напуска още преди началото на снимките

„Белият лотос“ безспорно е една от най-добрите оригинални продукции на НВО. След „Игра на тронове“ и „Еуфория“, сериалът е най-успешният в платформата за последните няколко години, а новите му сезони се очакват с нетърпение от зрителите, пише tialoto.bg. Перфектното изпипване на всеки детайл – от местоположението, история на героите и изборът на актьори – прави „Белият лотос“ мечтано място за всеки представител на Холивуд.

След като зрителите се насладиха на три сезона, сега с нетърпение очакват да видят как Майк Уайт ще доразвие историята в четвъртия. Очакваше се, че Хелена Бонъм Картър ще се включи в актьорския състав. Но вълнението на зрителите беше попарено през изминалия уикенд, когато стана ясно, че Хелена Бонъм Картър напуска „Белият лотос“ и нейната роля ще бъде пренаписана и преизбрана отново.

„С началото на снимките на сезон 4 на „Белият лотос“, стана ясно, че героинята, която Майк Уайт създаде за Хелена Бонъм Картър, не се вписваше в историята. Впоследствие ролята беше преосмислена, пренаписана е и ще бъде променена през следващите седмици“, се казва в изявление на НВО.

„НВО, продуцентите и Майк Уайт са тъжни, че няма да работят с нея, но ѝ остават верни фенове и се надяват да работят с легендарната актриса по други проекти съвсем скоро“, продължава говорителят.

Предстоящият сезон на „Белият лотос“ ще се развива в луксозен курорт във Франция. Според сведенията, снимките се провеждат на няколко локации около Френската Ривиера, включително Кан, Сен Тропе и Монако. Очаква се да видим и сцени от Париж, но историята – която ще включва и кадри от филмовия фестивал в Кан – основно ще се развива около Лазурния бряг.

Продукцията ще се снима в замъка Airelles Chateau de la Messardiere в Сен Тропе като „Белият лотос дю Кап“ и в хотел Martinez като „Белият Лотос Кан“. Антологичната поредица е снимана преди това в истински курорти на Four Seasons, започвайки от Хавай за сезон 1, преминавайки през Италия за сезон 2 и Тайланд за сезон 3.

В предстоящия сезон се очаква да видим Александър Лудвиг, Ей Джей Михалка, Стив Куган, Кейлъб Едуардс, Сандра Бърнхард, Хедър Греъм, Чарли Хол, Крис Месина, Макс Грийнфийлд и Кумаил Нанджиани.

Третият сезон на „Белият лотос“ приключи през април 2025 година, но НВО потвърдиха, че ще има четвърти няколко месеца по-рано, още през януари, само месец след премиерата на третия.

Всяка част проследява група богати летовници, които посещават един от луксозните курорти „Белият лотос“ по света. След като третият сезон приключи през април, феновете бяха оставени с нетърпение да очакват отговори на поредната мистерия и очаквайки да разберат накъде ще се насочи актьорският състав през новия летен сезон.

Снимките на четвъртия сезон започнаха само преди няколко седмици, но официална премиера за новите епизоди все още не е обявена. В миналото имаше доста голяма дупка между втори и трети сезон, породена от стачките на сценаристи и актьори в Холивуд. Финалът на втори сезон беше излъчен на 11 декември 2022 година, а следващият сезон дебютира повече от две години по-късно, на 16 февруари 2025 година.