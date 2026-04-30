Любовната буря, която разтърси настоящия сезон на кулинарното риалити „Хелс китчън“, продължава да се вихри.

Хубавицата Деси Трифонова от Поморие публично сложи край на връзката с бащата на двете си деца и започна нова афера с колегата си от Пловдив - Илиян Събков. Първоначално отношенията им започнаха с флиртове, но постепенно прераснаха в близост, която не можеха повече да крият и вече младите влюбени си разменят целувки и прегръдки без свян пред камерите.

Ситуацията ескалира, когато досегашният партньор на Деси – ирландецът Елвин – влезе в предаването, за да потърси отговори. Вместо помирение, той получи категоричен отказ и раздяла.

„Не мога повече“, му заяви Трифонова, като обясни, че връзката им отдавна е била изчерпана.

Дъщерята на риалити героите семейство Трифонови разкри, че отношенията им са били напрегнати, липсвала е подкрепа и често са възниквали конфликти пред децата им. По думите ѝ проблемите са се задълбочили след раждането на децата. Тя обвини бившия си партньор в липса на ангажираност и подкрепа, агресия и дори злоупотреба с алкохол. Според нея връзката им се е превърнала в съвместно съжителство без истинска близост, а двамата не спират да се карат. Трифонова сподели, че освен това преди да влезе в кулинарното шоу, те не са си говорили с дни.

Междувременно стана ясно, че и Събков е влязъл в предаването обвързан. В социалните мрежи непосредствено преди влизането си той е публикувал снимки с бившата си партньорка, с която е пътувал в чужбина. След началото на връзката с Деси тези кадри са изчезнали, а на тяхно място се появяват снимки с новата му половинка.

Снимките на предаването вече са приключили, но младата двойка явно продължава връзката си и в реалния живот, което потвърждават чрез снимки и видеа.

През годините „Хелс китчън“ неведнъж е бил сцена на романтични връзки и драматични раздели. Зрители все по-често коментират, че форматът се е превърнал не само в кулинарно, но и в любовно риалити, в което личните отношения често излизат на преден план.