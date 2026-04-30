Като Трифонова, и влюбеният Събков влязъл в Hell's Kitchen обвързан

30 Април, 2026 13:31 1 428 4

Двамата кулинари обърнаха гръб на досегашните си половинки и се залюбиха пред камерите

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Любовната буря, която разтърси настоящия сезон на кулинарното риалити „Хелс китчън“, продължава да се вихри.

Хубавицата Деси Трифонова от Поморие публично сложи край на връзката с бащата на двете си деца и започна нова афера с колегата си от Пловдив - Илиян Събков. Първоначално отношенията им започнаха с флиртове, но постепенно прераснаха в близост, която не можеха повече да крият и вече младите влюбени си разменят целувки и прегръдки без свян пред камерите.

Ситуацията ескалира, когато досегашният партньор на Деси – ирландецът Елвин – влезе в предаването, за да потърси отговори. Вместо помирение, той получи категоричен отказ и раздяла.

„Не мога повече“, му заяви Трифонова, като обясни, че връзката им отдавна е била изчерпана.

Дъщерята на риалити героите семейство Трифонови разкри, че отношенията им са били напрегнати, липсвала е подкрепа и често са възниквали конфликти пред децата им. По думите ѝ проблемите са се задълбочили след раждането на децата. Тя обвини бившия си партньор в липса на ангажираност и подкрепа, агресия и дори злоупотреба с алкохол. Според нея връзката им се е превърнала в съвместно съжителство без истинска близост, а двамата не спират да се карат. Трифонова сподели, че освен това преди да влезе в кулинарното шоу, те не са си говорили с дни.

Междувременно стана ясно, че и Събков е влязъл в предаването обвързан. В социалните мрежи непосредствено преди влизането си той е публикувал снимки с бившата си партньорка, с която е пътувал в чужбина. След началото на връзката с Деси тези кадри са изчезнали, а на тяхно място се появяват снимки с новата му половинка.

Снимките на предаването вече са приключили, но младата двойка явно продължава връзката си и в реалния живот, което потвърждават чрез снимки и видеа.

През годините „Хелс китчън“ неведнъж е бил сцена на романтични връзки и драматични раздели. Зрители все по-често коментират, че форматът се е превърнал не само в кулинарно, но и в любовно риалити, в което личните отношения често излизат на преден план.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    0 0 Отговор
    Днес за първи път преди 2 години тръгнах по гадният и мрачен път в живота си ,в международния ден на Сатанизма се Атинизирах Уникално

    13:33 30.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Перо

    1 0 Отговор
    Родителите на Трифонова са драпали яко да я вържат за ирландеца и това поколение джендърия няма да си прости, а сега за капак селска пръчка, без работа!

    14:33 30.04.2026

  • 4 Дани

    0 0 Отговор
    Глезлата скътавката високомерната изхолзвачката Трифонова не е нищо стойностно!отдавна тябваше да я изгонят от формата достатъчно стойностни участтици си тръгнаха заради нея!!!

    14:50 30.04.2026