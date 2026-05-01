Карлос Насар се сдобри с баща след години отчуждение

Олимпийският шампион Карлос Насар се е сдобрил с баща си Хасан след дълъг период, в който двамата не поддържаха никаква връзка. Новината идва, след като родителят на щангиста го подкрепи лично по време на европейското първенство по вдигане на тежести в Батуми — първата им публична поява заедно.

Дълги години Карлос Насар не общуваше с баща си, след като като дете той напуска семейството. Спортистът неведнъж е разказвал за трудното си израстване – без бащина подкрепа и с тежестта върху майка си и братята си.

„Израснал съм бедно, без баща… нямахме тази силна връзка между баща и син“, споделял е Насар в предишни свои интервюта, подчертавайки колко дълбока е била емоционалната дистанция помежду им.

Първите опити за възстановяване на контакт идват още в началото на големите успехи на тежкоатлета, но тогава той не откликва. С времето обаче, изглежда, Карлос Насар е решил да остави миналото зад гърба си и да даде шанс за ново начало.

По време на шампионата в Батуми баща му е сред най-емоционалните поддръжници в залата. След спечелената титла двамата празнуват заедно, като към тях се присъединява и приятелката на спортиста — Александра. Те дори си правят снимки на почетната стълбичка, запечатвайки символичния момент на помирение.

Бащата на шампиона е от ливански произход и в момента живее в Саудитска Арабия. В свое изказване той не скри гордостта си от успехите на сина си, като сподели, че в страната, където живее, хората често говорят за постиженията на Карлос Насар, пише Марица.