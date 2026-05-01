Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Карлос Насар се сдобри с баща след години отчуждение

1 Май, 2026 16:09 1 585 7

Рекордьорът вече поддържа връзка с баща си

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Олимпийският шампион Карлос Насар се е сдобрил с баща си Хасан след дълъг период, в който двамата не поддържаха никаква връзка. Новината идва, след като родителят на щангиста го подкрепи лично по време на европейското първенство по вдигане на тежести в Батуми — първата им публична поява заедно.

Дълги години Карлос Насар не общуваше с баща си, след като като дете той напуска семейството. Спортистът неведнъж е разказвал за трудното си израстване – без бащина подкрепа и с тежестта върху майка си и братята си.

„Израснал съм бедно, без баща… нямахме тази силна връзка между баща и син“, споделял е Насар в предишни свои интервюта, подчертавайки колко дълбока е била емоционалната дистанция помежду им.

Първите опити за възстановяване на контакт идват още в началото на големите успехи на тежкоатлета, но тогава той не откликва. С времето обаче, изглежда, Карлос Насар е решил да остави миналото зад гърба си и да даде шанс за ново начало.

По време на шампионата в Батуми баща му е сред най-емоционалните поддръжници в залата. След спечелената титла двамата празнуват заедно, като към тях се присъединява и приятелката на спортиста — Александра. Те дори си правят снимки на почетната стълбичка, запечатвайки символичния момент на помирение.

Бащата на шампиона е от ливански произход и в момента живее в Саудитска Арабия. В свое изказване той не скри гордостта си от успехите на сина си, като сподели, че в страната, където живее, хората често говорят за постиженията на Карлос Насар, пише Марица.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 един

    17 0 Отговор
    Бащата, мизерен арабин иска да цоца от парите на сина си.

    16:16 01.05.2026

  • 2 карлус нусар

    1 2 Отговор
    поддържам белите върхове

    16:17 01.05.2026

  • 3 Жалък, жалък….

    11 0 Отговор
    Жалък човек - зарязал безотговорно детето си, а когато то само, въпреки неговия егоизъм и себичност, успява и добива слава и известност, жалкият се сеща, за него и вече го иска - по-скоро облагите от славата, а може би и богатството!

    16:29 01.05.2026

  • 4 Роза

    8 2 Отговор
    Това е често срещано явление-родители изоставят децата си,а после,когато децата станат известни и богати,гледат да се присламчат към тях!

    16:32 01.05.2026

  • 5 Не му трябва тоя,

    10 0 Отговор
    Отгледал го е дядо му по майчина линия

    16:33 01.05.2026

  • 6 Всеки

    1 2 Отговор
    баща е горд от постиженията на сина си, дори да е правил грешки в миналото

    16:37 01.05.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.