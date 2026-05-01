Емили Блънт и Стeнли Тучи получиха звезди на Холивудската алея на славата заедно (СНИМКИ)

Емили Блънт и Стенли Тучи бяха удостоени със звезди на Холивудската алея на славата по време на съвместна церемония в Лос Анджелис, на която присъстваха редица представители на филмовата индустрия и техни близки.

Двамата актьори, които са и роднини по линия на брака – Тучи е женен за Фелисити Блънт, сестра на Емили Блънт – получиха съответно 2841-вата и 2842-рата звезда на емблематичната алея. На събитието присъства и съпругът на актрисата Джон Красински, който наблюдаваше церемонията.

Сред гостите беше и Мерил Стрийп, която отправи публично обръщение към двамата отличени. Тя подчерта професионалните качества на Емили Блънт и Стенли Тучи, както и дългогодишното им присъствие в индустрията, като акцентира върху международното признание, с което се ползват.

Кариерата на Тучи получава сериозен тласък с филма "Голямата нощ", в който той участва като сценарист, режисьор и актьор. Емили Блънт от своя страна придобива широка популярност с ролята си във филма "Дяволът носи Прада", където си партнира именно със Стрийп и Тучи.

Церемонията на Холивудската алея на славата събра и други известни имена, сред които Дуейн Джонсън, Робърт Дауни Джуниър и Мат Деймън, които отбелязаха признанието на колегите си с речи и радостни възгласи.