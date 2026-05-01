Емили Блънт и Стeнли Тучи получиха звезди на Холивудската алея на славата заедно (СНИМКИ)

Емили Блънт и Стeнли Тучи получиха звезди на Холивудската алея на славата заедно (СНИМКИ)

1 Май, 2026 19:43

Звездите от "Дяволът носи Прада" отпразнуваха с най-близките си - семейство и колеги

Емили Блънт и Стeнли Тучи получиха звезди на Холивудската алея на славата заедно (СНИМКИ) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева

Емили Блънт и Стенли Тучи бяха удостоени със звезди на Холивудската алея на славата по време на съвместна церемония в Лос Анджелис, на която присъстваха редица представители на филмовата индустрия и техни близки.

Двамата актьори, които са и роднини по линия на брака – Тучи е женен за Фелисити Блънт, сестра на Емили Блънт – получиха съответно 2841-вата и 2842-рата звезда на емблематичната алея. На събитието присъства и съпругът на актрисата Джон Красински, който наблюдаваше церемонията.

Публикация, споделена от Ajakiri SÄDE (@ajakiri_sade)

Сред гостите беше и Мерил Стрийп, която отправи публично обръщение към двамата отличени. Тя подчерта професионалните качества на Емили Блънт и Стенли Тучи, както и дългогодишното им присъствие в индустрията, като акцентира върху международното признание, с което се ползват.

Кариерата на Тучи получава сериозен тласък с филма "Голямата нощ", в който той участва като сценарист, режисьор и актьор. Емили Блънт от своя страна придобива широка популярност с ролята си във филма "Дяволът носи Прада", където си партнира именно със Стрийп и Тучи.

Церемонията на Холивудската алея на славата събра и други известни имена, сред които Дуейн Джонсън, Робърт Дауни Джуниър и Мат Деймън, които отбелязаха признанието на колегите си с речи и радостни възгласи.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Езвенете

    1 1 Отговор
    Туй Емили ми я сйекси и ша искам дъ гу качвам ногу пъти, му дъ нйе излези онуй Емили с трутинеткатъ, тъ и то дъ има пищак дъ мъ стресирва?

    19:58 01.05.2026

  • 2 Много се е състарила тая,

    1 0 Отговор
    а беше яка праcкачка до преди 10-тина години. Дрогата и алкохола не прощават.

    20:27 01.05.2026