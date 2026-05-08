Джиджи Хадид и Брадли Купър се награбиха на афтър парти (СНИМКА)

8 Май, 2026 14:15 1 329 2

Според близки източници, двамата планират сватба

Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Моделът Джиджи Хадид беше снимана да се целува с актьора Брадли Купър след Met Gala, съобщава People.

Купър пропусна червения килим на Met Gala, но се присъедини към модела на афтър партито.

На 18 април Джиджи Хадид присъства на церемонията по връчването на наградите Breakthrough Prize в Санта Моника.

Връзката между супермодела и актьора е стабилна, сериозна и хармонична, като двамата са заедно от есента на 2023 г. Първите слухове, че са двойка се появяват, след като са забелязани на вечеря в Ню Йорк. През май 2025 г. те официално потвърдиха за връзката си в социалните мрежи. Брадли Купър поиска пред декември разрешение от майката на Джиджи, Йоланда Хадид, да се оженят.

И двамата имат дъщери от предишни връзки - Джиджи от Зейн Малик, а Брадли от Ирина Шейк и успешно съчетават родителските си задължения.

В интервю за списание Vogue Джиджи описва отношенията им като "много романтични и щастливи".

Според близки източници, двамата планират сватба.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Нека

    4 0 Отговор
    Се обичат! От това по хубаво нещо, няма!

    14:18 08.05.2026

  • 2 Дедо Ви,

    0 0 Отговор
    иска да знае дали са се опнали? Да се успокоя, бре.

    15:15 08.05.2026