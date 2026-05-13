Рут Колева с коментар за песента на Дара за "Евровизия 2026"

Вчера беше първият полуфинал на "Евровизия" 2026 - конкурсът, на който тази година България ще се представи със страхотното попадение "Бангаранга" и невероятната Дара. И Рут Колева я подкрепи с думи, които не само звучат окуражително между колеги артисти, но и описват много точно манталитета на българина. Когато предстои важно събитие за страната ни, която ще бъде представена от един човек - да разбираме от всичко и да се съмняваме, пише woman.bg.
Въпреки че Дара бе изправена пред вълна от негативни коментари в мрежата, когато беше избрана за гласа, който да представи страната ни, тя взе решението да не се отказва. Колкото и да ѝ беше трудно в онзи момент. Ето какво сподели Рут Колева за всичко това:
"България е на Евровизия с артист, който носи енергия, самочувствие и истинско сценично присъствие.
Вторият полуфинал е на 14 май.
И сега е моментът да сме зад нея.
Тя има глас. Има характер. Има магията на поп дива. Има визия. А как танцува, боже - прекрасна е. Дара притежава сценична лекота, която не се създава - или я носиш, или не. А тя я носи.
Евровизия е огромна сцена, но DARA е артист, който знае как да застане в светлината. И да сияяе.
И нека този път направим нещо много просто: да не чакаме първо някой отвън да ни каже, че е добро, за да започнем и ние да вярваме.
Да я подкрепим сега и да покажем, че можем да стоим зад наш артист, когато излиза пред света.
На 14 май сме с DARA.
За България, за сцената и за това най-накрая да влезем в тази история с енергия, а не със съмнение.
Darina Yotova, успех!"
1 честен ционист
Коментиран от #19, #25
11:48 13.05.2026
До коментар #14
11:54 13.05.2026
9 помним
Коментиран от #15
11:55 13.05.2026
14 хихи
До коментар #6 от "ДрайвингПлежър":и Дара не е никаква блондинка. Вижда се на клипа.
12:22 13.05.2026
15 Да, да
До коментар #9 от "помним":Казва се Рутка, кръстена е на баба си...
12:30 13.05.2026
18 Даката
Коментиран от #20, #22
12:36 13.05.2026
19 Булгар, булгар
До коментар #1 от "честен ционист":Косми, вълна, козина, ярина липсват само потури.
Коментиран от #21
12:39 13.05.2026
22 мамник
До коментар #18 от "Даката":Това ли е лицето на Родината ми бе путарак???👿
Коментиран от #23, #26
12:48 13.05.2026
25 поКУРко
До коментар #1 от "честен ционист":„Bangaranga“ НЕ е дума от пущунски, нито от който и да е реален език
Това е измислена, звучна, ритмична фраза, създадена специално за песента.
Точно както в много поп‑парчета се използват думи без буквален смисъл, за да носят настроение и енергия.
Коментиран от #33
13:23 13.05.2026
26 Даката
До коментар #22 от "мамник":Кажи ми първо коя е родината ти? И когато България се съревновава срещу другите държави като "Евровизия", ти коя държава подкрепяш? Мислиш ли, че като плюеш по България и българското, я подкрепяш по този начин? Искаш ли България да излезе от Европейския съюз и да станем руска губерния? Изобщо знаеш ли какво искаш или просто така си плюеш?
13:35 13.05.2026
31 кое е българското в тази песен
Коментиран от #32
16:24 13.05.2026
32 КОСМИТЕ ОТ КОЗИТЕ НА
До коментар #31 от "кое е българското в тази песен":кукерската и дреха са БЪЛГАРСКИ
06:43 14.05.2026
33 ЧикиРИКИ Е ПАК ТАКОВА
До коментар #25 от "поКУРко":СД ЛОВОСЪЧЕТАНИЕ ОТ ПОНЕ СТО ГОДИНИ....
06:45 14.05.2026
38 Абе, тутуРут-ке
Мненията и отценките по темата ясно говорят за "БезЦенностите" на коментиращите!
Иначе така наречената песен на Дара е бездарно, агресивно и грозно представяне на нещо, от което мен лично, като българин ме е срам!
01:01 15.05.2026
