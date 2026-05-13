Рут Колева с коментар за песента на Дара за "Евровизия 2026"

Вчера беше първият полуфинал на "Евровизия" 2026 - конкурсът, на който тази година България ще се представи със страхотното попадение "Бангаранга" и невероятната Дара. И Рут Колева я подкрепи с думи, които не само звучат окуражително между колеги артисти, но и описват много точно манталитета на българина. Когато предстои важно събитие за страната ни, която ще бъде представена от един човек - да разбираме от всичко и да се съмняваме, пише woman.bg.

Въпреки че Дара бе изправена пред вълна от негативни коментари в мрежата, когато беше избрана за гласа, който да представи страната ни, тя взе решението да не се отказва. Колкото и да ѝ беше трудно в онзи момент. Ето какво сподели Рут Колева за всичко това:

"България е на Евровизия с артист, който носи енергия, самочувствие и истинско сценично присъствие.



Вторият полуфинал е на 14 май.



И сега е моментът да сме зад нея.



Тя има глас. Има характер. Има магията на поп дива. Има визия. А как танцува, боже - прекрасна е. Дара притежава сценична лекота, която не се създава - или я носиш, или не. А тя я носи.



Евровизия е огромна сцена, но DARA е артист, който знае как да застане в светлината. И да сияяе.



И нека този път направим нещо много просто: да не чакаме първо някой отвън да ни каже, че е добро, за да започнем и ние да вярваме.



Да я подкрепим сега и да покажем, че можем да стоим зад наш артист, когато излиза пред света.



На 14 май сме с DARA.



За България, за сцената и за това най-накрая да влезем в тази история с енергия, а не със съмнение.



Darina Yotova, успех!"

