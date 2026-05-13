Рут Колева с коментар за песента на Дара за "Евровизия 2026"

13 Май, 2026 11:45 6 410 39

"Най-накрая да влезем в историята с енергия, а не със съмнение.", заяви певицата

Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Вчера беше първият полуфинал на "Евровизия" 2026 - конкурсът, на който тази година България ще се представи със страхотното попадение "Бангаранга" и невероятната Дара. И Рут Колева я подкрепи с думи, които не само звучат окуражително между колеги артисти, но и описват много точно манталитета на българина. Когато предстои важно събитие за страната ни, която ще бъде представена от един човек - да разбираме от всичко и да се съмняваме, пише woman.bg.

Въпреки че Дара бе изправена пред вълна от негативни коментари в мрежата, когато беше избрана за гласа, който да представи страната ни, тя взе решението да не се отказва. Колкото и да ѝ беше трудно в онзи момент. Ето какво сподели Рут Колева за всичко това:

"България е на Евровизия с артист, който носи енергия, самочувствие и истинско сценично присъствие.

Вторият полуфинал е на 14 май.

И сега е моментът да сме зад нея.

Тя има глас. Има характер. Има магията на поп дива. Има визия. А как танцува, боже - прекрасна е. Дара притежава сценична лекота, която не се създава - или я носиш, или не. А тя я носи.

Евровизия е огромна сцена, но DARA е артист, който знае как да застане в светлината. И да сияяе.

И нека този път направим нещо много просто: да не чакаме първо някой отвън да ни каже, че е добро, за да започнем и ние да вярваме.

Да я подкрепим сега и да покажем, че можем да стоим зад наш артист, когато излиза пред света.

На 14 май сме с DARA.

За България, за сцената и за това най-накрая да влезем в тази история с енергия, а не със съмнение.

Darina Yotova, успех!"

Снимка: Инстаграм


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    36 3 Отговор
    Аз ви дадох коментар още отдавна, какво значи Ранга Банга на пущунски език и Дара, кой точно представлява на този музикален кокурс на народите.

    Коментиран от #19, #25

    11:48 13.05.2026

  • 2 Реалист

    48 5 Отговор
    Рут е рядко неприятно и антипатично същество....иначе успех на Дара!

    11:50 13.05.2026

  • 3 Много подходящ тоалет

    42 3 Отговор
    Си е избрала Дара. В тон с имиджа, който упорито се опитваме да затвърдим в Европа.

    11:50 13.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Дориана

    39 5 Отговор
    Дара отпада. И това ще се види и разбере по трудния начин от някои хора, които незнайно защо провокативното пошло приемат за даденост.и го пришиват на всички българи.

    11:53 13.05.2026

  • 6 ДрайвингПлежър

    52 6 Отговор
    Един парцал коментира глупостите на друг парцал, за да влезе в "светлината на прожекторите" щото иначе никой не го брои за нищо... абе безценно направо, да живее културата и култур-трегерите кат Рутиту!

    Коментиран от #14

    11:54 13.05.2026

  • 7 провинциалист

    42 2 Отговор
    "България ще се представи със страхотното попадение" - падение са имали предвиди, падение!

    11:54 13.05.2026

  • 8 Смотрич

    45 2 Отговор
    България трябваше да бойкотира това мероприятие.

    11:55 13.05.2026

  • 9 помним

    46 3 Отговор
    Темерут Колева в клипа на една своя песен се гъзурчи и ускверни част от мемориалния комплекс в Перущица.

    Коментиран от #15

    11:55 13.05.2026

  • 10 Гост

    27 2 Отговор
    Онова недоразумение сончето, впрегнала всички мишки да промотират тази глупост.

    11:56 13.05.2026

  • 11 Да нема бръчки,

    18 2 Отговор
    че са и по- големи дзъркелите от на Марчето 😀

    11:57 13.05.2026

  • 12 Тиквата +Шиши =💩

    34 3 Отговор
    Егати тъпата песен 💩💩💩

    12:02 13.05.2026

  • 13 Дзак

    31 2 Отговор
    Изобщо някой вярва ли, че Евровизия представя страните!

    12:13 13.05.2026

  • 14 хихи

    16 3 Отговор

    До коментар #6 от "ДрайвингПлежър":

    и Дара не е никаква блондинка. Вижда се на клипа.

    12:22 13.05.2026

  • 15 Да, да

    21 2 Отговор

    До коментар #9 от "помним":

    Казва се Рутка, кръстена е на баба си...

    12:30 13.05.2026

  • 16 Даката

    13 18 Отговор
    Браво на Рут Колева, адмирации за хубавите думи, отправени за своя колежка, нека да подкрепим Дара и българското участие на Евровизия. В рамките на България не можете да гласувате за Дара, но ние българите в чужбина ще гласуваме, ще се скъсаме да гласуваме, за България. Пожелавам и успех!

    12:32 13.05.2026

  • 17 мамник

    20 2 Отговор
    Ъъъъ коя е рут колева????

    12:35 13.05.2026

  • 18 Даката

    10 27 Отговор
    Гледам много русофилски боклуци са се изходили под тази новина, как пък не казахте една добра дума за България, за хората в България, за българското, нещастници такива?

    Коментиран от #20, #22

    12:36 13.05.2026

  • 19 Булгар, булгар

    24 6 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Косми, вълна, козина, ярина липсват само потури.

    Коментиран от #21

    12:39 13.05.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 мамник

    24 3 Отговор

    До коментар #18 от "Даката":

    Това ли е лицето на Родината ми бе путарак???👿

    Коментиран от #23, #26

    12:48 13.05.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Ами те

    13 3 Отговор
    ку чиките се подкрепят една друга, иначе няма как. Нормално.

    12:58 13.05.2026

  • 25 поКУРко

    7 10 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    „Bangaranga“ НЕ е дума от пущунски, нито от който и да е реален език
    Това е измислена, звучна, ритмична фраза, създадена специално за песента.
    Точно както в много поп‑парчета се използват думи без буквален смисъл, за да носят настроение и енергия.

    Коментиран от #33

    13:23 13.05.2026

  • 26 Даката

    6 9 Отговор

    До коментар #22 от "мамник":

    Кажи ми първо коя е родината ти? И когато България се съревновава срещу другите държави като "Евровизия", ти коя държава подкрепяш? Мислиш ли, че като плюеш по България и българското, я подкрепяш по този начин? Искаш ли България да излезе от Европейския съюз и да станем руска губерния? Изобщо знаеш ли какво искаш или просто така си плюеш?

    13:35 13.05.2026

  • 27 Тези

    13 0 Отговор
    Пора възпитават младото поколение с извратено държание и език , за затриване сме .

    14:10 13.05.2026

  • 28 Пипи

    14 1 Отговор
    Струва ми се, че като ги заляха неприятните коментари за тези туземни африкански ритми, се опитват да ни замажат очите с кукерите. Сега са кукерски танци. Да, ама не. При хилядолетен неземен български фолклор, тази помия? Не я приемам. Толкоз.

    14:46 13.05.2026

  • 29 коректен

    11 2 Отговор
    опитайте да си изтананикате тази песен. То мелодия,то чудо. успях те ли??? Аз не, а вие?

    15:46 13.05.2026

  • 30 откъде на къде българите ще

    11 2 Отговор
    застават зад песен , която е чуждопоклоническа и чийто текст дори не е на български и е неразбираем за обикновените хора , да си гласуват за нея британците чиято песен изпълнява

    16:21 13.05.2026

  • 31 кое е българското в тази песен

    14 0 Отговор
    че някой от България да я подкрепи , някой да разясни

    Коментиран от #32

    16:24 13.05.2026

  • 32 КОСМИТЕ ОТ КОЗИТЕ НА

    4 1 Отговор

    До коментар #31 от "кое е българското в тази песен":

    кукерската и дреха са БЪЛГАРСКИ

    06:43 14.05.2026

  • 33 ЧикиРИКИ Е ПАК ТАКОВА

    2 0 Отговор

    До коментар #25 от "поКУРко":

    СД ЛОВОСЪЧЕТАНИЕ ОТ ПОНЕ СТО ГОДИНИ....

    06:45 14.05.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 тиквенсониада

    3 0 Отговор
    В този изчанчен конкурс , се цени само изродщината , гейщиата , психопатията , кича и шаренията ! А преди не беше така. Налагат ни се изкуствено нови псевдоценности , които са в "правилния" режим на евротолерантостта ! Кому е нужно това изкривяване на реалността ?

    12:53 14.05.2026

  • 36 Тартаковер

    2 0 Отговор
    Какво ЧУДО , какво НЕЩО ! Направо като едното НИЩО !

    12:55 14.05.2026

  • 37 О времена, о нрави

    4 0 Отговор
    Джилиола Чинкуети - АВВА, Де ги тези прекрасни изпълнители!!! Сега азис и софка, 7/8 чалгарите, печелят от един концерт, колкото класическите музиканти за сто живота не могат!

    13:47 14.05.2026

  • 38 Абе, тутуРут-ке

    0 0 Отговор
    Конкурса е за песен. Поне така се рекламира. А не за певци!
    Мненията и отценките по темата ясно говорят за "БезЦенностите" на коментиращите!
    Иначе така наречената песен на Дара е бездарно, агресивно и грозно представяне на нещо, от което мен лично, като българин ме е срам!

    01:01 15.05.2026

  • 39 Цукахара

    0 0 Отговор
    Браво!!!

    02:13 15.05.2026