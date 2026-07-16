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Пътуване без кошмари: Как да спасим децата от гадене в колата

Пътуване без кошмари: Как да спасим децата от гадене в колата

16 Юли, 2026 13:16 851 1

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Летните семейни пътешествия често биват съсипани от кисели физиономии и неочаквани спирания в аварийната лента. Вижте златните правила и изпитаните хитринки срещу кинетоза

Пътуване без кошмари: Как да спасим децата от гадене в колата - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Лятото е време за пътешествия, но за много родители дългият път с кола се превръща в истинско изпитание. Причината е кинетозата – медицинското наименование на т.нар. „пристрашаване“ или гадене при пътуване. Това състояние засяга най-вече децата между 2 и 12 години, тъй като техният вестибуларен апарат все още се развива. Проблемът възниква, когато очите казват на мозъка, че тялото е неподвижно (например в купето), но вътрешното ухо усеща движението на автомобила.

За да не се превръща почивката в кошмар, ви представяме най-важните правила, медицински съвети и родителски трикове за спокоен път.

Златните правила преди тръгване

Успехът на пътуването до голяма степен се решава още у дома. Спазвайте тези три основни правила:

  • Лека храна преди път: Никога не тръгвайте на гладно, но и не преяждайте. Дайте на детето лека закуска (солети, препечен хляб) около час преди качването в колата. Избягвайте мазни, сладки и млечни храни.
  • Правилно позициониране: Колкото по-малко е движението в периферното зрение, толкова по-добре. Ако възрастта позволява, монтирайте столчето в средата на задната седалка, за да може детето да гледа напред към хоризонта през предното стъкло.
  • Тактическо планиране: Най-лесният начин да избегнете гаденето е детето да спи. Тръгвайте много рано сутрин или късно вечер, съобразявайки се с часовете за сън.

Какво да правите по време на движение

Ако детето вече е в колата, контролът над средата е от ключово значение:

  • Забрана за екрани и книги: Четенето или гледането на таблет/телефон е най-сигурният начин да предизвикате повръщане. Очите се фокусират върху неподвижен обект, докато тялото завива, което обърква мозъка.
  • Постоянен свеж въздух: Дръжте прозореца леко открехнат. Свежият хладен въздух облекчава симптомите бързо. Избягвайте силни ароматизатори в купето.
  • Чести почивки: Спирайте на всеки 1–1.5 часа за кратка разходка и глътка въздух, дори детето да твърди, че му няма нищо.
  • Игри за отвличане на вниманието: Фокусирайте погледа на детето далеч перед колата. Играйте на „Кой ще види първи червена кола“ или пейте песни.
Пътуване без кошмари: Как да спасим децата от гадене в колата
Снимкa: Shutterstock

Аптечка за из път: Какво помага според медицината?

Ако естествените методи не помагат, консултирайте се с педиатър за следните доказани варианти, които се приемат предварително:

  • Хомеопатия (Кокулин / Cocculine): Изключително популярен и безопасен избор за деца (над 1-годишна възраст). Таблетките се смучат и нямат странични ефекти като сънливост. Приемат се от предния ден и непосредствено преди тръгване.
  • Близалки и бонбони с джинджифил: Налични във всяка аптека, те са отличен и вкусен начин за потискане на леко до умерено гадене директно по време на път.
  • Дименхидринат (Вомитусхийл / Дименхидринат сироп): Класически лекарствени средства за по-тежки случаи. Използват се по лекарско предписание, тъй като често предизвикват сънливост (което понякога е търсен ефект за дълъг път).

Чеклист за жабката: Какво да имате под ръка?

Не прибирайте тези неща в багажника. Те трябва да бъдат на една ръка разстояние в купето на автомобила:

  • Акупресурни ленти за китки: Ластични гривни, които притискат специална точка на ръката и блокират сигналите за гадене по механичен път.
  • Мокри и сухи кърпички: В големи количества, за бързо почистване и освежаване.
  • Торбички за повръщане: Сгънати на достъпно място джоба на седалката.
  • Ледена вода в термобутилка: Малки глътки студена вода или хладен компрес на врата спират острия пристъп на гадене.
  • Резервен комплект дрехи: Поставете ги най-отгоре в купето, а не на дъното на багажника, за бърза преобличане при инцидент.

Източник: Българско педиатрично дружество / Световна здравна организация


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