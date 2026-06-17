Том Холанд потвърди, че със Зендая са женени

След месеци на спекулации и неофициални информации, актьорът Том Холанд потвърди, че е сключил брак с дългогодишната си партньорка Зендая. Двамата, които са сред най-популярните млади звезди в Холивуд, успяха дълго време да запазят подробностите около личния си живот далеч от общественото внимание.

Потвърждението дойде в интервю за списание Esquire, след като през последните месеци интернет беше залят от изображения, генерирани с изкуствен интелект, които уж показваха сватбената церемония на двойката. Фалшивите снимки предизвикаха объркване дори сред хора от близкото им обкръжение, които се запитали дали не са били пропуснати от списъка с гости.

На въпрос дали се е наложило да обяснява на близки и роднини, че изображенията са изкуствено създадени, Том Холанд отговори лаконично: „Не, защото всички бяха там.“ След това допълни: „Това е всичко, което ще чуете по този въпрос.“

Макар и известен с дискретността си по отношение на личния живот, актьорът направи рядко изключение и говори за отношенията си със Зендая. По думите му стабилната връзка между тях е особено важна предвид натиска и предизвикателствата, които съпътстват кариерата в развлекателната индустрия.

„Нашата професия може да бъде изключително напрегната. Хубаво е да имаш здрава основа, която може да устои на всичко това. Подкрепяме се по начин, който малко хора биха могли да разберат, защото и двамата живеем един и същ живот“, казва той.

Екранният Спайдърмен не скри и колко значима е ролята на съпругата му в живота му.

„Аз намерих своя човек. Тя е най-добрата ми приятелка. Никога не съм бил по-щастлив, отколкото когато съм с нея, и никога не съм се чувствал толкова подкрепян и защитен“, споделя актьорът.

Младоженците направиха първата си съвместна поява като женена двойка на червения килим преди дни. Последната им поява заедно беше на премиерата на "Спайдър-Мен: Няма път към дома" през 2021 година.

Двамата се запознават през 2016 г. на снимачната площадка на Spider-Man: Homecoming, където Том Холанд влиза в ролята на Питър Паркър, а Зендая играе Ем Джей. Още тогава започват слухове за романтични отношения между тях, но звездите последователно отказваха да коментират личния си живот.

Едва през 2021 г., след като бяха заснети заедно извън снимачната площадка, двамата потвърдиха връзката си. Оттогава те се превърнаха в една от най-обсъжданите двойки в Холивуд, като същевременно успяха да запазят връзката си далече от любопитни очи.

През 2025 г. се появиха информации за годеж, след като Зендая беше забелязана с впечатляващ пръстен по време на няколко публични изяви, включително на церемонията по връчването на наградите „Златен глобус“. Нито тя, нито Холанд тогава потвърдиха официално новината.

Междувременно и двамата се радват на изключително успешни кариери. Зендая затвърди позициите си сред най-търсените актриси в Холивуд след успехите на сериала "Еуфория" и филмите от поредицата Dune. Тя отбелязва особено натоварена година с участието си както в новия филм за Спайдър-мен, както и в "Одисея"-та на Кристофър Нолан, където си партнира с Том Холанд.