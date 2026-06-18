Пламен Димов се обясни в любов на Радина Кърджилова за юбилея ѝ (ВИДЕО)

Вчера актрисата Радина Кърджилова отбелязва своя 40-годишен юбилей. Специалният празник бе повод една от най-активните ни фигури в театъра и телевизията да бъде обсипана с честитки, пожелания и... обяснения в любов от любимия ѝ човек – актьорът Пламен Димов.

Специално за рождения ѝ ден артистът публикува емоционално видео, с което заяви пред всичко колко важна и специална е Радина за него.

„Ако сутрин се събуждаш и вкъщи всичко е спокойно, звучи музика и има детски смях и те посрещат с усмивка, значи се събуждаш на правилното място. Благодаря ти за всичко това, любов моя и честит рожден ден", казва Пламен Димов във видеото преди да даде силна прегръдка на Радина и да я целуне. Тя пък му отвърна с широка усмивка.

Към самото видео остави още едно силно послание: „Честит Рожден Ден! Благодаря ти, че ме научи да дишам спокойно. Да чувам и виждам! И да повярвам! Обичам те!“.

Към видеото бързо бяха оставени десетки коментари, поздравяващи Пламен за любовното признание и затова, че изразява толкова отворено и ясно силните си чувства към любимата жена.

"Толкова е красиво да видиш мъж, който не се страхува да говори за чувствата си и с гордост показва любовта си към жената до себе си. В свят, в който често приемаме емоциите за слабост, подобна искреност е истинска сила.", гласи един от най-харесваните коментари към видеото в мрежата.