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Пламен Димов се обясни в любов на Радина Кърджилова за юбилея ѝ (ВИДЕО)

Пламен Димов се обясни в любов на Радина Кърджилова за юбилея ѝ (ВИДЕО)

18 Юни, 2026 11:31 505 8

  • пламен димов-
  • радина кърджилова-
  • любов-
  • връзка-
  • рожден ден

Актрисата навърши 40 г. вчера, а любимият ѝ я засипа с комплименти и признания

Пламен Димов се обясни в любов на Радина Кърджилова за юбилея ѝ (ВИДЕО) - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Вчера актрисата Радина Кърджилова отбелязва своя 40-годишен юбилей. Специалният празник бе повод една от най-активните ни фигури в театъра и телевизията да бъде обсипана с честитки, пожелания и... обяснения в любов от любимия ѝ човек – актьорът Пламен Димов.

Специално за рождения ѝ ден артистът публикува емоционално видео, с което заяви пред всичко колко важна и специална е Радина за него.

„Ако сутрин се събуждаш и вкъщи всичко е спокойно, звучи музика и има детски смях и те посрещат с усмивка, значи се събуждаш на правилното място. Благодаря ти за всичко това, любов моя и честит рожден ден", казва Пламен Димов във видеото преди да даде силна прегръдка на Радина и да я целуне. Тя пък му отвърна с широка усмивка.

Към самото видео остави още едно силно послание: „Честит Рожден Ден! Благодаря ти, че ме научи да дишам спокойно. Да чувам и виждам! И да повярвам! Обичам те!“.

Към видеото бързо бяха оставени десетки коментари, поздравяващи Пламен за любовното признание и затова, че изразява толкова отворено и ясно силните си чувства към любимата жена.

"Толкова е красиво да видиш мъж, който не се страхува да говори за чувствата си и с гордост показва любовта си към жената до себе си. В свят, в който често приемаме емоциите за слабост, подобна искреност е истинска сила.", гласи един от най-харесваните коментари към видеото в мрежата.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 До сега са правили кекс

    3 4 Отговор
    Безз любов, а сега вече- баш, как си требе!

    Коментиран от #8

    11:34 18.06.2026

  • 2 авантгард

    4 2 Отговор
    И речено беше: плодете се и множете.

    11:35 18.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 няма отърване

    5 2 Отговор
    Малко са сапунените сериали по телевизиите, та започнаха и в мрежата да ги пускат.🤭

    11:38 18.06.2026

  • 5 идиоти вън

    2 0 Отговор
    И требе ли да ме интересува?!?!

    11:45 18.06.2026

  • 6 Дърта кифла изпаднала от класацията

    2 2 Отговор
    Неприятна гледка

    11:48 18.06.2026

  • 7 Дзак

    0 0 Отговор
    Да е жива и здрава!

    11:53 18.06.2026

  • 8 Говориш

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "До сега са правили кекс":

    Без разбиране! Може да се прави кекс със всяка жена, но не може да обичаш всяка жена!

    11:59 18.06.2026