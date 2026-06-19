Емили Ратайковски: Да имаш дете с грешния мъж е най-бързият начин да съсипеш живота си

Емили Ратайковски публикува снимки зад кулисите на нова фотосесия в Instagram, съвпаднала с публикуването на нейно есе в The Cut, пише focus-news.net. На снимките 35-годишният модел позира в изцяло черен кожен ансамбъл, стискайки бебе-играчка до голите си гърди - препратка към заглавието на произведението: "Mother*cker“.

В есето си Ратайковски разказва как е приела статута на "самотна майка“ след развода с бившия си съпруг, продуцента Себастиан Беър-Макклард. Тя започва с описание на трудното раждане и последвалия период: "Това беше разтърсващ преход към нова реалност: крещящо бебе на подутите ми гърди и пръстен на подутия ми пръст. И тогава, в момент, който едновременно се усещаше мигновен и безкрайно дълъг, бракът ми се разпадна. Шест месеца след раждането на сина ми спряхме да правим секс и по-малко от година по-късно се разделихме.“

Ратайковски признава, че след развода е намирала реакциите на околните за особено трудни - съчувствени погледи и фрази от типа "Много съжалявам“ я отблъсквали: "Мразех снизходителните погледи, които получавах след развода... Не можех да понасям съжалението в очите им. Те ме виждаха като нежелана, изоставена.“, пише View Sofia.

"Още като дете знаех, че категорично не мога да съм самотна майка. Да имаш дете с грешния мъж е най-бързият начин да съсипеш живота си като жена: това означава никаква свобода, никакъв избор, никаква възможност да си тръгнеш по всяко време. Това е просто багаж и никаква сигурност.“

За да се справи със стреса, моделът, по думите ѝ, се отдава на "мания по хаотични връзки“, като почти ежедневно се среща с различни мъже. Това, по думите ѝ, не ѝ носи никакво удоволствие и тя се чувства като "суперзлодей“, спейки с мъже, за да повиши собствената си важност и да "почувства някакъв контрол“. В крайна сметка Ратайковски стига до заключението, че и двете крайности - предишният ѝ образ на "добро момиче“ и новата ѝ роля на "неуязвима съблазнителка“ - са просто маски. Нито едната, нито другата отразява истинската ѝ личност, а и двете "крият объркване и уязвимост“ (вижте още: Естетика на тялото: как Емили Ратайковски се превърна в икона на стила).

Ратайковски се омъжи за Себастиан Беър-Макклард през 2018 г. след краткотрайна връзка. През 2021 г. двойката посрещна сина си, Силвестър , а през 2022 г. моделът подаде молба за развод, без да разкрива причините. Слуховете носеха, че раздялата е предизвикана от многобройните изневери на Себастиан, които Емили открива малко след раждането на детето им. Красавицата косвено потвърди тези слухове, като хареса публикации в социалните мрежи за изневярата на съпруга си. Разводът беше официално финализиран едва миналата година.

След раздялата, Емили беше свързвана в различни моменти с Пийт Дейвидсън, Стефан Бък, Хари Стайлс, Ерик Андре, Остин Бътлър и други. В момента тя се среща с бившия приятел на Дуа Липа, 44-годишния френски режисьор Ромен Гаврас.