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Емили Ратайковски: Да имаш дете с грешния мъж е най-бързият начин да съсипеш живота си

Емили Ратайковски: Да имаш дете с грешния мъж е най-бързият начин да съсипеш живота си

19 Юни, 2026 06:38 981 12

  • емили ратайковски-
  • модел-
  • самотна майка-
  • развод

За да се справи със стреса, се отдава на "мания по хаотични връзки“, като почти ежедневно се среща с различни мъже

Емили Ратайковски: Да имаш дете с грешния мъж е най-бързият начин да съсипеш живота си - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Емили Ратайковски публикува снимки зад кулисите на нова фотосесия в Instagram, съвпаднала с публикуването на нейно есе в The Cut, пише focus-news.net. На снимките 35-годишният модел позира в изцяло черен кожен ансамбъл, стискайки бебе-играчка до голите си гърди - препратка към заглавието на произведението: "Mother*cker“.


В есето си Ратайковски разказва как е приела статута на "самотна майка“ след развода с бившия си съпруг, продуцента Себастиан Беър-Макклард. Тя започва с описание на трудното раждане и последвалия период: "Това беше разтърсващ преход към нова реалност: крещящо бебе на подутите ми гърди и пръстен на подутия ми пръст. И тогава, в момент, който едновременно се усещаше мигновен и безкрайно дълъг, бракът ми се разпадна. Шест месеца след раждането на сина ми спряхме да правим секс и по-малко от година по-късно се разделихме.“

Ратайковски признава, че след развода е намирала реакциите на околните за особено трудни - съчувствени погледи и фрази от типа "Много съжалявам“ я отблъсквали: "Мразех снизходителните погледи, които получавах след развода... Не можех да понасям съжалението в очите им. Те ме виждаха като нежелана, изоставена.“, пише View Sofia.

"Още като дете знаех, че категорично не мога да съм самотна майка. Да имаш дете с грешния мъж е най-бързият начин да съсипеш живота си като жена: това означава никаква свобода, никакъв избор, никаква възможност да си тръгнеш по всяко време. Това е просто багаж и никаква сигурност.“

За да се справи със стреса, моделът, по думите ѝ, се отдава на "мания по хаотични връзки“, като почти ежедневно се среща с различни мъже. Това, по думите ѝ, не ѝ носи никакво удоволствие и тя се чувства като "суперзлодей“, спейки с мъже, за да повиши собствената си важност и да "почувства някакъв контрол“. В крайна сметка Ратайковски стига до заключението, че и двете крайности - предишният ѝ образ на "добро момиче“ и новата ѝ роля на "неуязвима съблазнителка“ - са просто маски. Нито едната, нито другата отразява истинската ѝ личност, а и двете "крият объркване и уязвимост“ (вижте още: Естетика на тялото: как Емили Ратайковски се превърна в икона на стила).

Ратайковски се омъжи за Себастиан Беър-Макклард през 2018 г. след краткотрайна връзка. През 2021 г. двойката посрещна сина си, Силвестър , а през 2022 г. моделът подаде молба за развод, без да разкрива причините. Слуховете носеха, че раздялата е предизвикана от многобройните изневери на Себастиан, които Емили открива малко след раждането на детето им. Красавицата косвено потвърди тези слухове, като хареса публикации в социалните мрежи за изневярата на съпруга си. Разводът беше официално финализиран едва миналата година.

След раздялата, Емили беше свързвана в различни моменти с Пийт Дейвидсън, Стефан Бък, Хари Стайлс, Ерик Андре, Остин Бътлър и други. В момента тя се среща с бившия приятел на Дуа Липа, 44-годишния френски режисьор Ромен Гаврас.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с коня

    6 0 Отговор
    тази от снимката със какво е известна и какво работи?

    Коментиран от #3, #7

    06:39 19.06.2026

  • 2 в кратце

    3 0 Отговор
    Емили Ратайковски си хойка голичка по улиците.

    Коментиран от #4

    06:39 19.06.2026

  • 3 град КОЗЛОДУЙ

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    не я познавам но мисля че работи с устните си нещо и с гърлото

    по рядко и с дупето
    но едва ли плаща данъци от изкараните пари но после ще иска пенсия да взема

    06:40 19.06.2026

  • 4 голям смях

    0 3 Отговор

    До коментар #2 от "в кратце":

    ами то горещо как да годи с ватенката ли?

    Коментиран от #11

    06:40 19.06.2026

  • 5 глоги

    1 0 Отговор
    На снимките 35-годишнАТА моделКА позира в изцяло черен кожен панталон и кожено яке,....АНСАМБЪЛЪТ Е ГРУПА ОТ ХОРА,КОЯТО СЕ ЗАНИМАВА С НАРОДНО ПЕЕНЕ ИЛИ С НАРОДНИ ТАНЦИ.

    06:44 19.06.2026

  • 6 Аууу...

    5 0 Отговор
    Колко дълбокомислено. Сигурно е умна? Ама пък не помни, кой и е вдигал краката!

    06:45 19.06.2026

  • 7 Работи

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    В Тотото! Надува топките за да се въртят в сферата!

    06:47 19.06.2026

  • 8 бобошен

    0 0 Отговор
    Слуховете носеха ИНФОРМАЦИЯ, че раздялата е предизвикана от многобройните изневери на Себастиан,

    06:49 19.06.2026

  • 9 123

    1 0 Отговор
    И тая се продаде на Сатанистите.

    06:49 19.06.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 тайно се нядяваш някоя ватенка да ти

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "голям смях":

    отовори чакрите плюс почуства хемороидигте

    07:04 19.06.2026

  • 12 Дудучев

    0 0 Отговор
    Поредната Кукумявка осъзнала,че е омръзнала на някой

    07:10 19.06.2026