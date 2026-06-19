Дара Екимова представи новия си албум „Сетива“

На 16 юни, пред стотици фенове в Централен военен клуб, за първи път прозвуча на живо вторият студиен албум на Дара Екимова „Сетива“. Концерт-спектакълът отбеляза ексклузивната премиера на проекта девет дни преди официалното му излизане в дигиталните платформи, коeто е навръх рождения ден на Дара - 25 юни.
Дара Екимова не обича обикновените неща. Всичко свързано с нейния креативен свят трепти до най-малките детайли. На сцената – специално изграден декор, така че усещането на публиката да е, че е дошла на гости в пространство, където артистът е организирал истинско музикално преживяване и където се разказват вълнуващи истории.
Има и специален международен гост - гръцката поп звезда Evangelia, която застана до нашето момиче за супер успешния им дует „Parea“. Вечерта се изнизва неусетно и не ти иска да си тръгнеш заради „Сетива“-та на Дара Екимова.
„Сетива“ е албум, изграден от чувственост и смелост, от увереност и онази особена женственост, която не се страхува да бъде едновременно ранима и силна. Всяка песен залага на безкомпромисен авторски талант. Дара Екимова и Вирджиния Рекърдс събират великолепен кръг от най-талантливи музикални хора, които градят неустоимия свят на „Сетива“ – Денис Попстоев, Kay Be, Искрен Тончев – Искрата, Dexter, DARA, Еva Lea, Крис Макаров, D-ZASTA, C-Mo, Ernesto Valenzuela и Bishat Araya и Flora Summers.
„Сетива“ идва само година след дебютния албум на Дара Екимова „Тази стая“, но вдига музиката на изпълнителката на съвсем ново ниво, следвайки скоростта на развитието ѝ като автор и артист с ексклузивно място на българската музикална сцена.
„Сетива“ вече е наличен на винил и CD.
Албумът ще бъде официално достъпен във всички дигитални платформи на 25 юни и излиза с медийната подкрепа на БГ Радио и радио и телевизия City.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 На мама проектчето
07:23 19.06.2026
2 Лопата Орешник
07:24 19.06.2026
3 въпросче
07:27 19.06.2026
4 смях
07:27 19.06.2026
5 в кратце
07:28 19.06.2026
6 ти да видиш
Коментиран от #9
07:29 19.06.2026
7 еееее
07:29 19.06.2026
8 Абе
Коментиран от #16
07:31 19.06.2026
9 Тото 1 и Тото 2
До коментар #6 от "ти да видиш":ОчЕквайте скоро и нЕк0я ТРЕТА !
07:42 19.06.2026
10 Слоностозъбест Абракадабър
07:42 19.06.2026
11 Ялова волЯ
07:48 19.06.2026
12 дебеЛ Лебед
07:49 19.06.2026
13 Пловдивчанин
07:49 19.06.2026
14 А Гошо Пешев?
07:50 19.06.2026
15 Погонат
07:52 19.06.2026
16 Шофьор
До коментар #8 от "Абе":Прати да хвърлим по едно око, и да изпием по една ракия.
07:52 19.06.2026
17 АзСъм
07:55 19.06.2026
18 бушприт
08:04 19.06.2026
19 разбихте ли кода
Коментиран от #24
08:06 19.06.2026
20 уртумурдук
08:12 19.06.2026
21 Петер Брьогел
Кой идиот е писал това безумие ?
Коментиран от #22
08:15 19.06.2026
22 Албрехт Дюрер
До коментар #21 от "Петер Брьогел":Може би са говорили за Уитни Хюстън !?
08:16 19.06.2026
23 Децимация
За Чест и за Слава - какво й остава ?
08:18 19.06.2026
24 Пища ХУФнагел
До коментар #19 от "разбихте ли кода":Продуцент Б- Борисов ли ? Той е патентовал ползването на тази дума - ТиквА !
08:20 19.06.2026
25 ЯЗЪК
08:22 19.06.2026
26 леле , КАКО !
08:23 19.06.2026
27 почитател
09:02 19.06.2026
28 Чурулинков
09:06 19.06.2026
29 Торашко
09:07 19.06.2026