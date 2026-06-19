Дара Екимова представи новия си албум „Сетива“

На 16 юни, пред стотици фенове в Централен военен клуб, за първи път прозвуча на живо вторият студиен албум на Дара Екимова „Сетива“. Концерт-спектакълът отбеляза ексклузивната премиера на проекта девет дни преди официалното му излизане в дигиталните платформи, коeто е навръх рождения ден на Дара - 25 юни.

Дара Екимова не обича обикновените неща. Всичко свързано с нейния креативен свят трепти до най-малките детайли. На сцената – специално изграден декор, така че усещането на публиката да е, че е дошла на гости в пространство, където артистът е организирал истинско музикално преживяване и където се разказват вълнуващи истории.

Има и специален международен гост - гръцката поп звезда Evangelia, която застана до нашето момиче за супер успешния им дует „Parea“. Вечерта се изнизва неусетно и не ти иска да си тръгнеш заради „Сетива“-та на Дара Екимова.

„Сетива“ е албум, изграден от чувственост и смелост, от увереност и онази особена женственост, която не се страхува да бъде едновременно ранима и силна. Всяка песен залага на безкомпромисен авторски талант. Дара Екимова и Вирджиния Рекърдс събират великолепен кръг от най-талантливи музикални хора, които градят неустоимия свят на „Сетива“ – Денис Попстоев, Kay Be, Искрен Тончев – Искрата, Dexter, DARA, Еva Lea, Крис Макаров, D-ZASTA, C-Mo, Ernesto Valenzuela и Bishat Araya и Flora Summers.

„Сетива“ идва само година след дебютния албум на Дара Екимова „Тази стая“, но вдига музиката на изпълнителката на съвсем ново ниво, следвайки скоростта на развитието ѝ като автор и артист с ексклузивно място на българската музикална сцена.

„Сетива“ вече е наличен на винил и CD.

Албумът ще бъде официално достъпен във всички дигитални платформи на 25 юни и излиза с медийната подкрепа на БГ Радио и радио и телевизия City.