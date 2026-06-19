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Дара Екимова представи новия си албум „Сетива“

Дара Екимова представи новия си албум „Сетива“

19 Юни, 2026 07:18 812 29

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  • сетива-
  • концерт

„Сетива“ е албум, изграден от чувственост и смелост, от увереност и онази особена женственост, която не се страхува да бъде едновременно ранима и силна

Дара Екимова представи новия си албум „Сетива“ - 1
Снимка: Virginia Records
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

На 16 юни, пред стотици фенове в Централен военен клуб, за първи път прозвуча на живо вторият студиен албум на Дара Екимова „Сетива“. Концерт-спектакълът отбеляза ексклузивната премиера на проекта девет дни преди официалното му излизане в дигиталните платформи, коeто е навръх рождения ден на Дара - 25 юни.

Дара Екимова не обича обикновените неща. Всичко свързано с нейния креативен свят трепти до най-малките детайли. На сцената – специално изграден декор, така че усещането на публиката да е, че е дошла на гости в пространство, където артистът е организирал истинско музикално преживяване и където се разказват вълнуващи истории.

Има и специален международен гост - гръцката поп звезда Evangelia, която застана до нашето момиче за супер успешния им дует „Parea“. Вечерта се изнизва неусетно и не ти иска да си тръгнеш заради „Сетива“-та на Дара Екимова.

Дара Екимова представи новия си албум „Сетива“

„Сетива“ е албум, изграден от чувственост и смелост, от увереност и онази особена женственост, която не се страхува да бъде едновременно ранима и силна. Всяка песен залага на безкомпромисен авторски талант. Дара Екимова и Вирджиния Рекърдс събират великолепен кръг от най-талантливи музикални хора, които градят неустоимия свят на „Сетива“ – Денис Попстоев, Kay Be, Искрен Тончев – Искрата, Dexter, DARA, Еva Lea, Крис Макаров, D-ZASTA, C-Mo, Ernesto Valenzuela и Bishat Araya и Flora Summers.

„Сетива“ идва само година след дебютния албум на Дара Екимова „Тази стая“, но вдига музиката на изпълнителката на съвсем ново ниво, следвайки скоростта на развитието ѝ като автор и артист с ексклузивно място на българската музикална сцена.

„Сетива“ вече е наличен на винил и CD.

Албумът ще бъде официално достъпен във всички дигитални платформи на 25 юни и излиза с медийната подкрепа на БГ Радио и радио и телевизия City.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 На мама проектчето

    11 0 Отговор
    Избута албумче!

    07:23 19.06.2026

  • 2 Лопата Орешник

    14 1 Отговор
    С тая телешка физиономия става да го лигави !

    07:24 19.06.2026

  • 3 въпросче

    6 0 Отговор
    Дара Екимова нали няма нищо общо с другата Дара-дето се представя за DARA?!

    07:27 19.06.2026

  • 4 смях

    12 0 Отговор
    Хаха, мама Лешояд събрала парички да купи на безДара албум, който ще слушат вероятно под пет човека, мазохисти.

    07:27 19.06.2026

  • 5 в кратце

    8 0 Отговор
    СЕТИВАТА В ЦИЦИПАСА Й И ОТДОЛУ,под полата.

    07:28 19.06.2026

  • 6 ти да видиш

    10 0 Отговор
    ама ние две дари ли сме имали на сцената?

    Коментиран от #9

    07:29 19.06.2026

  • 7 еееее

    10 0 Отговор
    Когато желанието за слава се разминава драстично с възможностите, а и с визията, това не е просто трагично. Това е престъпление. Що не стане касиерка в Лидъл, а се прави на певица? Никога няма да стане. Ама мързел! Всички искат да са пи ар, инфлунсър, да пеят и танцуват, да си спинкат до обяд и парички да валят.

    07:29 19.06.2026

  • 8 Абе

    8 0 Отговор
    На Дара - не, но на майка й какви албуми имам...

    Коментиран от #16

    07:31 19.06.2026

  • 9 Тото 1 и Тото 2

    7 0 Отговор

    До коментар #6 от "ти да видиш":

    ОчЕквайте скоро и нЕк0я ТРЕТА !

    07:42 19.06.2026

  • 10 Слоностозъбест Абракадабър

    8 0 Отговор
    Даро , моме , не се напъвай ! Няма смисъл !

    07:42 19.06.2026

  • 11 Ялова волЯ

    10 0 Отговор
    Какъв е смисъла на това мероприятие ? Да се удовлетвори мерака на тази Дара и на майка й ли ? Да се прави на певица ? Да се прави на поп звезда ?

    07:48 19.06.2026

  • 12 дебеЛ Лебед

    4 0 Отговор
    .......въпреки , че няма полза от това !

    07:49 19.06.2026

  • 13 Пловдивчанин

    5 0 Отговор
    Ако не се лъжа има още един изпълнител, по-точно китарист, който издаде албум със същото име, но много преди тази "певица".

    07:49 19.06.2026

  • 14 А Гошо Пешев?

    4 0 Отговор
    Кога ще издаде албум?

    07:50 19.06.2026

  • 15 Погонат

    9 0 Отговор
    Поредната кандидатка за слава , която има мерака да живее като някаква знаменитост от НИЩОправене !

    07:52 19.06.2026

  • 16 Шофьор

    5 0 Отговор

    До коментар #8 от "Абе":

    Прати да хвърлим по едно око, и да изпием по една ракия.

    07:52 19.06.2026

  • 17 АзСъм

    4 0 Отговор
    Тези порно актриса ли е...?

    07:55 19.06.2026

  • 18 бушприт

    1 0 Отговор
    следвайки скоростта на развитието ѝ, като авторка и артистка със сигурно място на българската музикална сцена.

    08:04 19.06.2026

  • 19 разбихте ли кода

    4 0 Отговор
    Дара Екикимора- представи си новия албум "Се тиква".

    Коментиран от #24

    08:06 19.06.2026

  • 20 уртумурдук

    5 0 Отговор
    А не трябва ли албума да се казва "безДАРИЕ". Някакси има повече смисъл.

    08:12 19.06.2026

  • 21 Петер Брьогел

    6 0 Отговор
    Всяка песен залагала на "БЕЗКОМПРОМИСЕН АВТОРСКИ ТАЛАНТ" !!!!!
    Кой идиот е писал това безумие ?

    Коментиран от #22

    08:15 19.06.2026

  • 22 Албрехт Дюрер

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Петер Брьогел":

    Може би са говорили за Уитни Хюстън !?

    08:16 19.06.2026

  • 23 Децимация

    2 0 Отговор
    Както е тръгнала , скоро ще направи и дует с Бат Бойко !
    За Чест и за Слава - какво й остава ?

    08:18 19.06.2026

  • 24 Пища ХУФнагел

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "разбихте ли кода":

    Продуцент Б- Борисов ли ? Той е патентовал ползването на тази дума - ТиквА !

    08:20 19.06.2026

  • 25 ЯЗЪК

    3 1 Отговор
    Защо се напъва да пее ? ФАНтастико , ПракТИКер и КАУФланд също имат нужда от работници. Може и да й отива ?

    08:22 19.06.2026

  • 26 леле , КАКО !

    4 0 Отговор
    И зад тази певачка ли стои отвратително-лицемерния образ на крушата АРМУТЛИЕВА ?

    08:23 19.06.2026

  • 27 почитател

    0 0 Отговор
    По-добрата Дара.

    09:02 19.06.2026

  • 28 Чурулинков

    0 0 Отговор
    Време е да влезе в ролята си на Майка

    09:06 19.06.2026

  • 29 Торашко

    0 0 Отговор
    Кой въобще я слуша , няма много талант.

    09:07 19.06.2026