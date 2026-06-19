Мравки нападнаха колонките на бензиностанции заради биогориво

Вълна от изумление и забавни коментари заля социалните мрежи в Индия, след като видеоклипове с рояци мравки, окупиращи капачките на резервоарите на автомобили, станаха истински хит. Необичайното явление предизвика вълна от въпроси и дори притеснения сред шофьорите, които се чудеха какво кара насекомите да се струпват именно около колонките на бензиностанциите.
Причината: Екологично гориво с привлекателен аромат
Официално становище от държавната петролна компания Bharat Petroleum хвърли светлина върху мистерията. Оказва се, че виновникът за мравешкото нашествие е новият екологичен бензин E20, съдържащ 20% етанол, извлечен от захарна тръстика. Сладкият аромат на биогоривото се оказва неустоим за мравките, които масово се събират около резервоарите в търсене на източника на захар.
Индийските шофьори не пропуснаха да се пошегуват със ситуацията. В интернет пространството се появиха десетки коментари, че вместо гориво, вече сипват „сок от захарна тръстика“ в автомобилите си. Хуморът и креативността на потребителите превърнаха иначе необичайния проблем в истински вирусен хит.
Експертите съветват шофьорите да бъдат спокойни – мравките не представляват опасност за автомобилите, но е добре да се следи за чистотата около резервоарите.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Цъцъ
08:47 19.06.2026
3 Био етанол
Коментиран от #4
08:47 19.06.2026
4 И ПОСЛЕ С 200
До коментар #3 от "Био етанол":КАТО ББ
08:53 19.06.2026
5 щамов работник
08:54 19.06.2026
6 муцунка
08:55 19.06.2026