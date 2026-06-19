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Мравки нападнаха колонките на бензиностанции заради биогориво

Мравки нападнаха колонките на бензиностанции заради биогориво

19 Юни, 2026 08:39 728 6

  • индия-
  • мравки-
  • бензиностанции-
  • биогориво-
  • захарна тръстика

Рояци насекоми обсаждат резервоарите на автомобили, привлечени от етанола в екологичното гориво E20

Мравки нападнаха колонките на бензиностанции заради биогориво - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Вълна от изумление и забавни коментари заля социалните мрежи в Индия, след като видеоклипове с рояци мравки, окупиращи капачките на резервоарите на автомобили, станаха истински хит. Необичайното явление предизвика вълна от въпроси и дори притеснения сред шофьорите, които се чудеха какво кара насекомите да се струпват именно около колонките на бензиностанциите.

Причината: Екологично гориво с привлекателен аромат

Официално становище от държавната петролна компания Bharat Petroleum хвърли светлина върху мистерията. Оказва се, че виновникът за мравешкото нашествие е новият екологичен бензин E20, съдържащ 20% етанол, извлечен от захарна тръстика. Сладкият аромат на биогоривото се оказва неустоим за мравките, които масово се събират около резервоарите в търсене на източника на захар.

Индийските шофьори не пропуснаха да се пошегуват със ситуацията. В интернет пространството се появиха десетки коментари, че вместо гориво, вече сипват „сок от захарна тръстика“ в автомобилите си. Хуморът и креативността на потребителите превърнаха иначе необичайния проблем в истински вирусен хит.


Експертите съветват шофьорите да бъдат спокойни – мравките не представляват опасност за автомобилите, но е добре да се следи за чистотата около резервоарите.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Цъцъ

    1 0 Отговор
    Да ударят по едно ромче в новия бар "Gasolina" 😅

    08:47 19.06.2026

  • 3 Био етанол

    1 0 Отговор
    И мравките се пропиха вече.

    Коментиран от #4

    08:47 19.06.2026

  • 4 И ПОСЛЕ С 200

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Био етанол":

    КАТО ББ

    08:53 19.06.2026

  • 5 щамов работник

    0 0 Отговор
    МраФките ще им карат афтомобилите индийски на тия "умници".

    08:54 19.06.2026

  • 6 муцунка

    0 0 Отговор
    Био- етилов алкохол.

    08:55 19.06.2026