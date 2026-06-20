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Нина Добрев бе забелязана в компанията на мускулест красавец (СНИМКИ)

Нина Добрев бе забелязана в компанията на мускулест красавец (СНИМКИ)

20 Юни, 2026 18:05 1 327 15

  • нина добрев-
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  • модел-
  • актриса

Актрисата се раздели с годеника си Шон Уайт преди близо девет месеца

Нина Добрев бе забелязана в компанията на мускулест красавец (СНИМКИ) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Появиха се нови спекулации около личния живот на Нина Добрев, след като актрисата с български корени беше забелязана в компанията на австралийския модел и предприемач Дъги Джоузеф по време на разходка в Ню Йорк.

Снимки, публикувани от популярния профил DeuxMoi в Instagram, показват 37-годишната звезда от сериала „Дневниците на вампира“ и Джоузеф да се разхождат заедно по улиците на Манхатън. Публикацията бързо предизвика коментари сред феновете, а анонимен източник описа двамата като „перфектна двойка“.

По-късно мъжът беше идентифициран като Дъги Джоузеф – модел с над 100 хиляди последователи в Instagram и основател на козметичната марка за мъже Bondi Skin Co.

Не е известно кога двамата са се запознали, но вниманието на феновете беше привлечено и от факта, че се следват взаимно в социалните мрежи.

Появата им заедно идва девет месеца след раздялата на Нина Добрев с бившия олимпийски шампион по сноуборд Шон Уайт. Двамата започнаха връзката си през 2019 г., а година по-късно я направиха публична. През май 2022 г. дебютираха на червения килим на премиерата на филма „Топ Гън: Маверик“ в Лондон.

През 2024 г. Уайт предложи брак на Добрев в Ню Йорк, но през септември 2025 г. стана ясно, че двамата са прекратили годежа си. Според източници на People решението е било взаимно и взето с уважение и обич един към друг.

Други публикации твърдяха, че различията в плановете за бъдещето са допринесли за раздялата. Според източник на Daily Mail Шон Уайт е бил готов да създаде семейство и да има деца, докато Нина Добрев е предпочела да се съсредоточи върху професионалното си развитие.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Като

    4 2 Отговор
    Го гледам пред огледалцето с телефончето, по късна доба отваря устата и започва да лапа.

    Коментиран от #3

    18:08 20.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Красимир Петров

    5 1 Отговор
    Местя го

    18:13 20.06.2026

  • 5 На красавеца

    3 0 Отговор
    И члена му е мускулест

    Коментиран от #8, #11

    18:13 20.06.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Асан Насилев

    2 0 Отговор
    Мускулест красавец? Да не е моя Клецов?

    18:16 20.06.2026

  • 8 А на

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "На красавеца":

    Орветата питките са винаги отпуснати.

    18:17 20.06.2026

  • 9 За какво

    6 0 Отговор
    ѝ е хилав или шкембелия ?

    18:20 20.06.2026

  • 10 И що пък?!

    4 1 Отговор
    Не е - ,,Добрева",а...,,Добрев"...?!

    18:20 20.06.2026

  • 11 ЯСНО!

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "На красавеца":

    Щом така добре си запознат,значи си го...лапал...!

    18:22 20.06.2026

  • 12 амя ти бъркаха

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Сталин":

    в разбития диференциал и май си просиш добавка

    18:41 20.06.2026

  • 13 селски глупак

    1 0 Отговор
    Тя май вече доста мускулести красавци смени.

    18:52 20.06.2026

  • 14 дерматолог

    0 0 Отговор
    зъб да боли и п...ка да сърби е най лошото!

    19:02 20.06.2026

  • 15 Няма как

    1 0 Отговор
    дупките трябва да се разширяват.
    Дупка, празна не стои.

    19:18 20.06.2026