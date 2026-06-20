Нина Добрев бе забелязана в компанията на мускулест красавец (СНИМКИ)

Появиха се нови спекулации около личния живот на Нина Добрев, след като актрисата с български корени беше забелязана в компанията на австралийския модел и предприемач Дъги Джоузеф по време на разходка в Ню Йорк.

Снимки, публикувани от популярния профил DeuxMoi в Instagram, показват 37-годишната звезда от сериала „Дневниците на вампира“ и Джоузеф да се разхождат заедно по улиците на Манхатън. Публикацията бързо предизвика коментари сред феновете, а анонимен източник описа двамата като „перфектна двойка“.

По-късно мъжът беше идентифициран като Дъги Джоузеф – модел с над 100 хиляди последователи в Instagram и основател на козметичната марка за мъже Bondi Skin Co.

Nina Dobrev's rumored new beau? 👀



Wow... he is HOT. 🔥😂 pic.twitter.com/D1C4a6ossN — HouseOfVanity (@HouseOfVanity88) June 19, 2026

Не е известно кога двамата са се запознали, но вниманието на феновете беше привлечено и от факта, че се следват взаимно в социалните мрежи.

Появата им заедно идва девет месеца след раздялата на Нина Добрев с бившия олимпийски шампион по сноуборд Шон Уайт. Двамата започнаха връзката си през 2019 г., а година по-късно я направиха публична. През май 2022 г. дебютираха на червения килим на премиерата на филма „Топ Гън: Маверик“ в Лондон.

През 2024 г. Уайт предложи брак на Добрев в Ню Йорк, но през септември 2025 г. стана ясно, че двамата са прекратили годежа си. Според източници на People решението е било взаимно и взето с уважение и обич един към друг.

Други публикации твърдяха, че различията в плановете за бъдещето са допринесли за раздялата. Според източник на Daily Mail Шон Уайт е бил готов да създаде семейство и да има деца, докато Нина Добрев е предпочела да се съсредоточи върху професионалното си развитие.