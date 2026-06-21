Нина Добрев с гадже модел

Кадрите бързо привлекоха вниманието на феновете в интернет, тъй като Добрев пази личния си живот в тайна след раздялата си с Шон Уайт през септември 2025 г. Актрисата не е коментирала новите снимки и излизането им не потвърждава романс, но феновете вече следят двойката отблизо, уточнява Hotnews.bg.
37-годишната Добрев е била забелязана да се разхожда из Ню Йорк с Джоузеф тази седмица. Медията посочва, че снимката се е появила първо в платформата DeuxMoi, след като фен е изпратил информация за срещата им, съобщи изданието „Just Jared“.Феновете описват Джоузеф като „мистериозен мъж“ и го нарекоха „с цялото ми уважение, най-горещият мъж, когото някога съм виждал... перфектна партия“.
По-късно DeuxMoi идентифицира мъжа като Дъглас Джоузеф, известен още като Дъги Джоузеф. „Just Jared“ отбелязва, че Добрев го следва в Инстаграм. Изданието допълва, че според някои фенове двамата са просто приятели, докато други смятат, че съвместната им поява може да подсказва нещо повече.
Профил в платформата X (бившия Twitter) също сподели кадъра и написа: „Нина Добрев и Дъглас Джоузеф бяха фотографирани заедно в Ню Йорк с Маверик“. Джоузеф работи като модел и е съосновател на „Bondi Skin Co.“ – бранд за мъжка козметика. „Just Jared“ съобщи още, че близката приятелка на Добрев – Джулиан Хъф – също го следва в Инстаграм, което наля допълнително масло в огъня на онлайн дискусиите. Феновете обърнаха внимание и на една от по-старите публикации на Джоузеф в Инстаграм от април. В нея той е написал: „Голяма седмица на български“. „Just Jared“ отбелязва, че постът всъщност включва видео, в което Джоузеф прави български клекове във фитнеса. Въпреки това някои почитатели свързаха описанието с българския произход на Добрев.
Актрисата е необвързана след раздялата с бившия си годеник Шон Уайт. Бившата двойка прекрати петгодишната си връзка през септември 2025 г.Малко след това Добрев се сблъска със слухове, които я свързваха с известен актьор. Тогава тя се изсмя на твърденията и заяви, че са само приятели. Последната поява в Ню Йорк сега даде старт на нов кръг от спекулации, но нито Добрев, нито Джоузеф са потвърдили нещо публично.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Нашето
22:08 21.06.2026
2 Евгени от Алфапласт
22:09 21.06.2026
3 Николова , София
Коментиран от #6, #8
22:10 21.06.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Сталин
До коментар #3 от "Николова , София":Това е кръвосмешение ,талмудистите правят бракове между първи братовчеди
Коментиран от #10
22:22 21.06.2026
7 Елизабет Цветанова
22:22 21.06.2026
8 Все тая
До коментар #3 от "Николова , София":Явно ги обичаш главести, няма лошо 😉
22:49 21.06.2026
9 Момичето
22:51 21.06.2026
10 Троцкий
До коментар #6 от "Сталин":И халaлистите, Коба, и халaлиститеее, не се прави на приятноразсеян! Че и педoфили го дават любимите ти халалисти 😏❗Че май и по козички си падат...
Докога с тоя двоен стандарт, "генацвале"🤔?!?
22:51 21.06.2026
11 Стига сте я одумвали като клюкарки
Коментиран от #12, #13
23:23 21.06.2026
12 Защото
До коментар #11 от "Стига сте я одумвали като клюкарки":в Канада фамилното име на семейството трябва да е същото без значение мъж или жена. В САЩ не е така.
Коментиран от #14
23:31 21.06.2026
13 Христина Григориаду
До коментар #11 от "Стига сте я одумвали като клюкарки":Как що е Добрев, а не Добрева? По паспорт (и по български ,и по канадски) тя е Николина Добрева. Нина Добрев е като "никнейм" за филмовата индустрия. Добрев е заради неособено умните холивудски "рендета вьорнер" ,които посмъртно не искат да разберат защо баща й е Добрев ,а тя Добрева...щото видиш ли при тях не било така. Та щом при тях не е така нямало как при другите да е по друг начин. Умното винаги си остава умно!
23:44 21.06.2026
14 ђ ђ маха ЭЭ/Эме!
До коментар #12 от "Защото":Това някакъв виц ли е? Няма такова нещо! Мария Шарапова преди години на пресконференция обясни точно това на един високо интелигентен спортен журналист - защо е Шарапова. А умника започна да спори с нея ,че това било абсолютно невъзможно да е така. Така че верният отговор е - поради фундаменталната НЕУМНОСТ оттатък голямата вода.
23:48 21.06.2026
15 ?????
23:52 21.06.2026