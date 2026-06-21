Нина Добрев с гадже модел

Кадрите бързо привлекоха вниманието на феновете в интернет, тъй като Добрев пази личния си живот в тайна след раздялата си с Шон Уайт през септември 2025 г. Актрисата не е коментирала новите снимки и излизането им не потвърждава романс, но феновете вече следят двойката отблизо, уточнява Hotnews.bg.

37-годишната Добрев е била забелязана да се разхожда из Ню Йорк с Джоузеф тази седмица. Медията посочва, че снимката се е появила първо в платформата DeuxMoi, след като фен е изпратил информация за срещата им, съобщи изданието „Just Jared“.Феновете описват Джоузеф като „мистериозен мъж“ и го нарекоха „с цялото ми уважение, най-горещият мъж, когото някога съм виждал... перфектна партия“.

По-късно DeuxMoi идентифицира мъжа като Дъглас Джоузеф, известен още като Дъги Джоузеф. „Just Jared“ отбелязва, че Добрев го следва в Инстаграм. Изданието допълва, че според някои фенове двамата са просто приятели, докато други смятат, че съвместната им поява може да подсказва нещо повече.

Профил в платформата X (бившия Twitter) също сподели кадъра и написа: „Нина Добрев и Дъглас Джоузеф бяха фотографирани заедно в Ню Йорк с Маверик“. Джоузеф работи като модел и е съосновател на „Bondi Skin Co.“ – бранд за мъжка козметика. „Just Jared“ съобщи още, че близката приятелка на Добрев – Джулиан Хъф – също го следва в Инстаграм, което наля допълнително масло в огъня на онлайн дискусиите. Феновете обърнаха внимание и на една от по-старите публикации на Джоузеф в Инстаграм от април. В нея той е написал: „Голяма седмица на български“. „Just Jared“ отбелязва, че постът всъщност включва видео, в което Джоузеф прави български клекове във фитнеса. Въпреки това някои почитатели свързаха описанието с българския произход на Добрев.

Актрисата е необвързана след раздялата с бившия си годеник Шон Уайт. Бившата двойка прекрати петгодишната си връзка през септември 2025 г.Малко след това Добрев се сблъска със слухове, които я свързваха с известен актьор. Тогава тя се изсмя на твърденията и заяви, че са само приятели. Последната поява в Ню Йорк сега даде старт на нов кръг от спекулации, но нито Добрев, нито Джоузеф са потвърдили нещо публично.