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Нина Добрев с гадже модел

Нина Добрев с гадже модел

21 Юни, 2026 22:05 1 553 15

  • нина добрев-
  • гадже-
  • модел

Беше фотографирана да се разхожда в Ню Йорк с модела Дъглас Джоузеф и кучето си Маверик

Нина Добрев с гадже модел - 1
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Кадрите бързо привлекоха вниманието на феновете в интернет, тъй като Добрев пази личния си живот в тайна след раздялата си с Шон Уайт през септември 2025 г. Актрисата не е коментирала новите снимки и излизането им не потвърждава романс, но феновете вече следят двойката отблизо, уточнява Hotnews.bg.

37-годишната Добрев е била забелязана да се разхожда из Ню Йорк с Джоузеф тази седмица. Медията посочва, че снимката се е появила първо в платформата DeuxMoi, след като фен е изпратил информация за срещата им, съобщи изданието „Just Jared“.Феновете описват Джоузеф като „мистериозен мъж“ и го нарекоха „с цялото ми уважение, най-горещият мъж, когото някога съм виждал... перфектна партия“.

По-късно DeuxMoi идентифицира мъжа като Дъглас Джоузеф, известен още като Дъги Джоузеф. „Just Jared“ отбелязва, че Добрев го следва в Инстаграм. Изданието допълва, че според някои фенове двамата са просто приятели, докато други смятат, че съвместната им поява може да подсказва нещо повече.

Профил в платформата X (бившия Twitter) също сподели кадъра и написа: „Нина Добрев и Дъглас Джоузеф бяха фотографирани заедно в Ню Йорк с Маверик“. Джоузеф работи като модел и е съосновател на „Bondi Skin Co.“ – бранд за мъжка козметика. „Just Jared“ съобщи още, че близката приятелка на Добрев – Джулиан Хъф – също го следва в Инстаграм, което наля допълнително масло в огъня на онлайн дискусиите. Феновете обърнаха внимание и на една от по-старите публикации на Джоузеф в Инстаграм от април. В нея той е написал: „Голяма седмица на български“. „Just Jared“ отбелязва, че постът всъщност включва видео, в което Джоузеф прави български клекове във фитнеса. Въпреки това някои почитатели свързаха описанието с българския произход на Добрев.

Актрисата е необвързана след раздялата с бившия си годеник Шон Уайт. Бившата двойка прекрати петгодишната си връзка през септември 2025 г.Малко след това Добрев се сблъска със слухове, които я свързваха с известен актьор. Тогава тя се изсмя на твърденията и заяви, че са само приятели. Последната поява в Ню Йорк сега даде старт на нов кръг от спекулации, но нито Добрев, нито Джоузеф са потвърдили нещо публично.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нашето

    8 4 Отговор
    Е грозновато, но този може да го напъна.

    22:08 21.06.2026

  • 2 Евгени от Алфапласт

    8 1 Отговор
    Е, в другата статия имаше снимки с някакъв плочкаджия. Така, де, с"плочки".😎

    22:09 21.06.2026

  • 3 Николова , София

    8 2 Отговор
    Малка глава...белези на много неща ..не искам да обиждам но ако направя анализ гжа ще се обиди..дерзай плащай за да имаш че няма време

    Коментиран от #6, #8

    22:10 21.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Сталин

    4 3 Отговор

    До коментар #3 от "Николова , София":

    Това е кръвосмешение ,талмудистите правят бракове между първи братовчеди

    Коментиран от #10

    22:22 21.06.2026

  • 7 Елизабет Цветанова

    8 2 Отговор
    Тоя не е известен в нашите холивудски актьорски среди

    22:22 21.06.2026

  • 8 Все тая

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Николова , София":

    Явно ги обичаш главести, няма лошо 😉

    22:49 21.06.2026

  • 9 Момичето

    8 3 Отговор
    Момичето се прибира покрай коледа/НГ всяка година - това че не обича шума, не значи че не може да я видите по улиците на София. Холивуд всички знаем, че е едно от най-тежките и неприятни неща а света.

    22:51 21.06.2026

  • 10 Троцкий

    1 2 Отговор

    До коментар #6 от "Сталин":

    И халaлистите, Коба, и халaлиститеее, не се прави на приятноразсеян! Че и педoфили го дават любимите ти халалисти 😏❗Че май и по козички си падат...
    Докога с тоя двоен стандарт, "генацвале"🤔?!?

    22:51 21.06.2026

  • 11 Стига сте я одумвали като клюкарки

    3 1 Отговор
    Мен само едно ме смущава, що е Добрев, а не Добрева. Родена е в България все пак. Навремето една наша известна певица стоя няколко месеца навън и се върна като Кеми Тодороф.

    Коментиран от #12, #13

    23:23 21.06.2026

  • 12 Защото

    0 1 Отговор

    До коментар #11 от "Стига сте я одумвали като клюкарки":

    в Канада фамилното име на семейството трябва да е същото без значение мъж или жена. В САЩ не е така.

    Коментиран от #14

    23:31 21.06.2026

  • 13 Христина Григориаду

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Стига сте я одумвали като клюкарки":

    Как що е Добрев, а не Добрева? По паспорт (и по български ,и по канадски) тя е Николина Добрева. Нина Добрев е като "никнейм" за филмовата индустрия. Добрев е заради неособено умните холивудски "рендета вьорнер" ,които посмъртно не искат да разберат защо баща й е Добрев ,а тя Добрева...щото видиш ли при тях не било така. Та щом при тях не е така нямало как при другите да е по друг начин. Умното винаги си остава умно!

    23:44 21.06.2026

  • 14 ђ ђ маха ЭЭ/Эме!

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Защото":

    Това някакъв виц ли е? Няма такова нещо! Мария Шарапова преди години на пресконференция обясни точно това на един високо интелигентен спортен журналист - защо е Шарапова. А умника започна да спори с нея ,че това било абсолютно невъзможно да е така. Така че верният отговор е - поради фундаменталната НЕУМНОСТ оттатък голямата вода.

    23:48 21.06.2026

  • 15 ?????

    0 0 Отговор
    Кой е тоя?

    23:52 21.06.2026