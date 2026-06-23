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Рецепта на деня: Сочен "пиян" кекс с ром и бадеми
  Тема: Какво да сготвя

Рецепта на деня: Сочен "пиян" кекс с ром и бадеми

23 Юни, 2026 10:05 724 9

  • кекс-
  • ром-
  • бадеми-
  • десерт-
  • какво да сготвя

Лесен домашен десерт с пухкава текстура и богат вкус

Рецепта на деня: Сочен "пиян" кекс с ром и бадеми - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

За кекса:

  • яйца - 4 бр.
  • захар - 1 ч.ч.
  • заквасена сметана - 1/2 ч.ч.
  • прясно мляко - 100 мл
  • разтопено масло - 1/2 ч.ч.
  • брашно - 1/2 ч.ч.
  • сурови бадеми смлени - 1/2 ч.ч.
  • филирани бадеми - 1 шепа
  • бакпулвер - 1 пакетче
  • ванилия - 2 пакетчета или 1 ч.л. есенция

За сиропа:

  • вода - 100 мл;
  • захар - 50 г;
  • ром, коняк или друг ароматен алкохол - 50 мл.

Начин на приготвяне:

Фурната се загрява предварително на 180 градуса. Стандартна кексова форма се намазва добре с масло и леко се набрашнява, за да може готовият кекс лесно да се освободи след изпичане.

Яйцата и захарта се разбиват с миксер в продължение на около 5 минути, докато се получи светъл, пухкав и обемен крем. Тази стъпка е важна за въздушната структура на кекса.

Към яйчената смес се добавят заквасената сметана, разтопеното и леко охладено масло, прясното мляко и ванилията. Разбърква се на ниска скорост до пълно хомогенизиране.

Брашното се пресява заедно с бакпулвера. Добавя се постепенно към течната смес заедно със смлените бадеми. Разбърква се внимателно със силиконова шпатула или миксер на ниска степен до получаване на гладко и пухкаво кексово тесто.

Готовата смес се изсипва в подготвената форма и се заглажда леко. Отгоре се поръсват филираните бадеми, които по време на печенето ще образуват апетитна златиста коричка.

Кексът се пече около 40-45 минути до красив златист цвят. Готовността се проверява с дървено шишче, което трябва да излиза сухо от центъра.

Докато кексът се пече, се приготвя сиропът. В малка касерола се смесват водата и захарта. Загряват се на умерен огън до пълното разтваряне на захарта. Сиропът се оставя да се охлади напълно, след което се добавя избраният алкохол и се разбърква добре.

Изпеченият кекс се оставя да се охлади за около 10 минути във формата. След това повърхността се надупчва леко с дървено шишче и сиропът се разпределя равномерно върху целия кекс.

Десертът се оставя да престои поне 2 часа, за да поеме добре ароматния сироп и да стане максимално сочен.

Преди сервиране може да се украси с допълнително количество филирани бадеми или лека поръска от пудра захар.

Пияният кекс е чудесен за кафе, следобеден чай или празнична трапеза. Поднася се напълно охладен, пише gotvach.bg.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мииии

    4 0 Отговор
    И аз искам такъв пиян кекс с руса мома...ама не фащам очо, шото съм финансово нестабилен!

    Коментиран от #6

    10:21 23.06.2026

  • 2 провинциалист

    4 0 Отговор
    По-добре е пиян кекс с ром отколкото обратното.

    10:22 23.06.2026

  • 3 Епааа

    4 1 Отговор
    Браво! И аз като тресна две питиета, правя много хубав и сочен пиян кекс! Здравото разбъркване и разбиване му е цаката!

    10:24 23.06.2026

  • 4 Венелино, ти мяай си пияна

    3 0 Отговор
    овчице моя рунтава

    10:31 23.06.2026

  • 5 Ко речи?

    2 0 Отговор
    А, не, мерси! Кекс с роми - абсурд!!!

    10:35 23.06.2026

  • 6 Вземи

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Мииии":

    Момата на лизинг, ще и плащаш за секса на вноски!

    10:37 23.06.2026

  • 7 кексокозунак а изглежда

    0 0 Отговор
    карамелизиран . доста вкусно . сега е летния сезон за милионерите . кекс с ром и шезлонг за 20 евро на полупразен плаж . лагери , групи от туристи . кеф .

    Коментиран от #9

    10:49 23.06.2026

  • 8 Майкооо

    0 0 Отговор
    Тоя кекс е убил поне 100 диабетика. То не беше захар до захар, а накрая и пудра захар отгоре.

    10:53 23.06.2026

  • 9 Много

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "кексокозунак а изглежда":

    Ти е извратено окото, само ядене вижда! Аз например на снимката виждам една консултация, която ще набода с вилицата прво в средата!

    10:57 23.06.2026