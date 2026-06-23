Рецепта на деня: Сочен "пиян" кекс с ром и бадеми

Необходими продукти:
За кекса:
- яйца - 4 бр.
- захар - 1 ч.ч.
- заквасена сметана - 1/2 ч.ч.
- прясно мляко - 100 мл
- разтопено масло - 1/2 ч.ч.
- брашно - 1/2 ч.ч.
- сурови бадеми смлени - 1/2 ч.ч.
- филирани бадеми - 1 шепа
- бакпулвер - 1 пакетче
- ванилия - 2 пакетчета или 1 ч.л. есенция
За сиропа:
- вода - 100 мл;
- захар - 50 г;
- ром, коняк или друг ароматен алкохол - 50 мл.
Начин на приготвяне:
Фурната се загрява предварително на 180 градуса. Стандартна кексова форма се намазва добре с масло и леко се набрашнява, за да може готовият кекс лесно да се освободи след изпичане.
Яйцата и захарта се разбиват с миксер в продължение на около 5 минути, докато се получи светъл, пухкав и обемен крем. Тази стъпка е важна за въздушната структура на кекса.
Към яйчената смес се добавят заквасената сметана, разтопеното и леко охладено масло, прясното мляко и ванилията. Разбърква се на ниска скорост до пълно хомогенизиране.
Брашното се пресява заедно с бакпулвера. Добавя се постепенно към течната смес заедно със смлените бадеми. Разбърква се внимателно със силиконова шпатула или миксер на ниска степен до получаване на гладко и пухкаво кексово тесто.
Готовата смес се изсипва в подготвената форма и се заглажда леко. Отгоре се поръсват филираните бадеми, които по време на печенето ще образуват апетитна златиста коричка.
Кексът се пече около 40-45 минути до красив златист цвят. Готовността се проверява с дървено шишче, което трябва да излиза сухо от центъра.
Докато кексът се пече, се приготвя сиропът. В малка касерола се смесват водата и захарта. Загряват се на умерен огън до пълното разтваряне на захарта. Сиропът се оставя да се охлади напълно, след което се добавя избраният алкохол и се разбърква добре.
Изпеченият кекс се оставя да се охлади за около 10 минути във формата. След това повърхността се надупчва леко с дървено шишче и сиропът се разпределя равномерно върху целия кекс.
Десертът се оставя да престои поне 2 часа, за да поеме добре ароматния сироп и да стане максимално сочен.
Преди сервиране може да се украси с допълнително количество филирани бадеми или лека поръска от пудра захар.
Пияният кекс е чудесен за кафе, следобеден чай или празнична трапеза. Поднася се напълно охладен, пише gotvach.bg.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мииии
Коментиран от #6
10:21 23.06.2026
2 провинциалист
10:22 23.06.2026
3 Епааа
10:24 23.06.2026
4 Венелино, ти мяай си пияна
10:31 23.06.2026
5 Ко речи?
10:35 23.06.2026
6 Вземи
До коментар #1 от "Мииии":Момата на лизинг, ще и плащаш за секса на вноски!
10:37 23.06.2026
7 кексокозунак а изглежда
Коментиран от #9
10:49 23.06.2026
8 Майкооо
10:53 23.06.2026
9 Много
До коментар #7 от "кексокозунак а изглежда":Ти е извратено окото, само ядене вижда! Аз например на снимката виждам една консултация, която ще набода с вилицата прво в средата!
10:57 23.06.2026