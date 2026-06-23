Рецепта на деня: Сочен "пиян" кекс с ром и бадеми

Необходими продукти:

За кекса:

яйца - 4 бр.

захар - 1 ч.ч.

заквасена сметана - 1/2 ч.ч.

прясно мляко - 100 мл

разтопено масло - 1/2 ч.ч.

брашно - 1/2 ч.ч.

сурови бадеми смлени - 1/2 ч.ч.

филирани бадеми - 1 шепа

бакпулвер - 1 пакетче

ванилия - 2 пакетчета или 1 ч.л. есенция

За сиропа:

вода - 100 мл;

захар - 50 г;

ром, коняк или друг ароматен алкохол - 50 мл.

Начин на приготвяне:

Фурната се загрява предварително на 180 градуса. Стандартна кексова форма се намазва добре с масло и леко се набрашнява, за да може готовият кекс лесно да се освободи след изпичане.

Яйцата и захарта се разбиват с миксер в продължение на около 5 минути, докато се получи светъл, пухкав и обемен крем. Тази стъпка е важна за въздушната структура на кекса.

Към яйчената смес се добавят заквасената сметана, разтопеното и леко охладено масло, прясното мляко и ванилията. Разбърква се на ниска скорост до пълно хомогенизиране.

Брашното се пресява заедно с бакпулвера. Добавя се постепенно към течната смес заедно със смлените бадеми. Разбърква се внимателно със силиконова шпатула или миксер на ниска степен до получаване на гладко и пухкаво кексово тесто.

Готовата смес се изсипва в подготвената форма и се заглажда леко. Отгоре се поръсват филираните бадеми, които по време на печенето ще образуват апетитна златиста коричка.

Кексът се пече около 40-45 минути до красив златист цвят. Готовността се проверява с дървено шишче, което трябва да излиза сухо от центъра.

Докато кексът се пече, се приготвя сиропът. В малка касерола се смесват водата и захарта. Загряват се на умерен огън до пълното разтваряне на захарта. Сиропът се оставя да се охлади напълно, след което се добавя избраният алкохол и се разбърква добре.

Изпеченият кекс се оставя да се охлади за около 10 минути във формата. След това повърхността се надупчва леко с дървено шишче и сиропът се разпределя равномерно върху целия кекс.

Десертът се оставя да престои поне 2 часа, за да поеме добре ароматния сироп и да стане максимално сочен.

Преди сервиране може да се украси с допълнително количество филирани бадеми или лека поръска от пудра захар.

Пияният кекс е чудесен за кафе, следобеден чай или празнична трапеза. Поднася се напълно охладен, пише gotvach.bg.