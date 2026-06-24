Виктория Капитонова показа мъжа до себе си за първи път

Виктория Капитонова за първи път показа мъжа до себе си и разкри подробности за връзката си с фитнес маниака Дидо Културиста, пише marica.bg.
Победителката в „Ергенът“ дълго време пазеше личния си живот далеч от светлините на прожекторите, но сега реши да повдигне завесата около отношенията си.
Според близки до двойката рускинята е заедно с Дидо от около 6 години, а връзката им е преминала през сериозни изпитания. Именно силният характер на Виктория и желанието ѝ да бъде независима жена често са ставали повод за коментари сред последователите ѝ.
Капитонова не крие, че винаги е търсила до себе си мъж със самочувствие, амбиции и собствен път.
„Обичам състоятелни мъже, само такъв може да ме впечатли. Освен това и аз работя, така че няма да ми е проблем да избера точния, а не мъж, който само да ме издържа и аз да му играя по свирката“, заявява красавицата във видеата си.
Тя често съветва жените да не се отказват от себе си дори когато останат сами или преминат през раздяла. Според нея финансовата независимост и увереността са сред най-важните качества, които една жена трябва да развива.
Феновете ѝ веднага реагираха на признанието и започнаха да обсъждат дали именно Дидо е човекът, който успява да задържи вниманието на амбициозната Виктория толкова години. Двамата рядко показват общи моменти публично, което допълнително засили любопитството около отношенията им.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 коя е таз не я познавам?
07:49 24.06.2026
2 Азз
Коментиран от #5
07:51 24.06.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Работи
До коментар #2 от "Азз":Лаборантка! Разнася зарази!
07:54 24.06.2026
6 Питонка
08:01 24.06.2026
7 Остаря
08:06 24.06.2026
8 Кобра Кай 🥋
Коментиран от #9
08:11 24.06.2026
9 Независимост
До коментар #8 от "Кобра Кай 🥋":Плюс това този дядо е строителен предприемач, всички апартаменти ,които твърди, че си е " купила" са от него или други строители партньори.
08:15 24.06.2026
10 У А У!!!
08:16 24.06.2026
11 Тази нормална ли е?
08:22 24.06.2026
12 Паравани
08:24 24.06.2026
13 въпросче
08:26 24.06.2026
14 Такъв
08:29 24.06.2026
15 Гост666
08:32 24.06.2026
16 в кратце
08:49 24.06.2026