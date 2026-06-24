Виктория Капитонова показа мъжа до себе си за първи път

Виктория Капитонова за първи път показа мъжа до себе си и разкри подробности за връзката си с фитнес маниака Дидо Културиста, пише marica.bg.

Победителката в „Ергенът“ дълго време пазеше личния си живот далеч от светлините на прожекторите, но сега реши да повдигне завесата около отношенията си.

Според близки до двойката рускинята е заедно с Дидо от около 6 години, а връзката им е преминала през сериозни изпитания. Именно силният характер на Виктория и желанието ѝ да бъде независима жена често са ставали повод за коментари сред последователите ѝ.

Капитонова не крие, че винаги е търсила до себе си мъж със самочувствие, амбиции и собствен път.

„Обичам състоятелни мъже, само такъв може да ме впечатли. Освен това и аз работя, така че няма да ми е проблем да избера точния, а не мъж, който само да ме издържа и аз да му играя по свирката“, заявява красавицата във видеата си.

Тя често съветва жените да не се отказват от себе си дори когато останат сами или преминат през раздяла. Според нея финансовата независимост и увереността са сред най-важните качества, които една жена трябва да развива.

Феновете ѝ веднага реагираха на признанието и започнаха да обсъждат дали именно Дидо е човекът, който успява да задържи вниманието на амбициозната Виктория толкова години. Двамата рядко показват общи моменти публично, което допълнително засили любопитството около отношенията им.