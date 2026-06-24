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Виктория Капитонова показа мъжа до себе си за първи път

Виктория Капитонова показа мъжа до себе си за първи път

24 Юни, 2026 07:48 1 671 16

  • виктория капитонова-
  • дидо културиста

Победителката в „Ергенът“ дълго време пазеше личния си живот далеч от светлините на прожекторите

Виктория Капитонова показа мъжа до себе си за първи път - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Виктория Капитонова за първи път показа мъжа до себе си и разкри подробности за връзката си с фитнес маниака Дидо Културиста, пише marica.bg.

Победителката в „Ергенът“ дълго време пазеше личния си живот далеч от светлините на прожекторите, но сега реши да повдигне завесата около отношенията си.

Според близки до двойката рускинята е заедно с Дидо от около 6 години, а връзката им е преминала през сериозни изпитания. Именно силният характер на Виктория и желанието ѝ да бъде независима жена често са ставали повод за коментари сред последователите ѝ.

Виктория Капитонова показа мъжа до себе си за първи път

Капитонова не крие, че винаги е търсила до себе си мъж със самочувствие, амбиции и собствен път.

„Обичам състоятелни мъже, само такъв може да ме впечатли. Освен това и аз работя, така че няма да ми е проблем да избера точния, а не мъж, който само да ме издържа и аз да му играя по свирката“, заявява красавицата във видеата си.

Тя често съветва жените да не се отказват от себе си дори когато останат сами или преминат през раздяла. Според нея финансовата независимост и увереността са сред най-важните качества, които една жена трябва да развива.

Феновете ѝ веднага реагираха на признанието и започнаха да обсъждат дали именно Дидо е човекът, който успява да задържи вниманието на амбициозната Виктория толкова години. Двамата рядко показват общи моменти публично, което допълнително засили любопитството около отношенията им.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 коя е таз не я познавам?

    15 0 Отговор
    тази със какво е известна

    07:49 24.06.2026

  • 2 Азз

    14 0 Отговор
    Какво работи госпожата?

    Коментиран от #5

    07:51 24.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Работи

    14 0 Отговор

    До коментар #2 от "Азз":

    Лаборантка! Разнася зарази!

    07:54 24.06.2026

  • 6 Питонка

    13 0 Отговор
    Горката питонка, толкова мъка, за да разведе 65 г дядо, тъжна гледка е как се надява на бебе, е как?

    08:01 24.06.2026

  • 7 Остаря

    8 0 Отговор
    И тази, само надеждите и останаха

    08:06 24.06.2026

  • 8 Кобра Кай 🥋

    9 0 Отговор
    По време на участието ѝ в Ергена, гледах няколко видеа в ютюб канала ѝ. Хвалеше се, че гаджето ѝ плаща наема на апартамента и е получила подарък Ауди А5 2013 година, което тогава струваше около 15к евро 💶. Та толкова за нейната независимост...

    Коментиран от #9

    08:11 24.06.2026

  • 9 Независимост

    8 0 Отговор

    До коментар #8 от "Кобра Кай 🥋":

    Плюс това този дядо е строителен предприемач, всички апартаменти ,които твърди, че си е " купила" са от него или други строители партньори.

    08:15 24.06.2026

  • 10 У А У!!!

    5 0 Отговор
    от кифлите, най харесвам българските и най-малко руските. А пък тази разтърсваща новина, че е показала Дидо културиста направо троши мивки… браво че го показа, щото бях почнал да не спя напоследък от нетърпение, а сега ще мога да преместя една част от тялото си от едно място, на друго!!!

    08:16 24.06.2026

  • 11 Тази нормална ли е?

    9 0 Отговор
    Какъв е този дядо със шкембе и млечни жлези? Понеже много работела и се издържала, та накрая с чичко паричко. Трагикомедия!

    08:22 24.06.2026

  • 12 Паравани

    2 0 Отговор
    Още ли твърди, че е с този. Тя е с момичета на всяко пътуване, какъв чичи.

    08:24 24.06.2026

  • 13 въпросче

    2 1 Отговор
    Още една снимка с бяла рокля има Капитонова,защо не сте я публикували,след като преписвате?!

    08:26 24.06.2026

  • 14 Такъв

    5 0 Отговор
    Разплуут мъж културист ли се води?

    08:29 24.06.2026

  • 15 Гост666

    3 0 Отговор
    Кия е тази и сиво беше известна.

    08:32 24.06.2026

  • 16 в кратце

    1 0 Отговор
    В България името й трябва да е Капитанова,а не Капитонова.

    08:49 24.06.2026