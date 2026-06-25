Излезе нова любопитна информация за сватбата на Тейлър Суифт и Травис Келси

Слуховете около предстоящата сватба на Тейлър Суифт и звездата от NFL Травис Келси се засилват, след като в Ню Йорк беше подадено разрешително за затваряне на улици около „Медисън Скуеър Гардън“ в периода 2 - 4 юли. Документът предизвика нова вълна от спекулации, че именно там ще се състои едно от най-очакваните звездни събития на годината.

Според информация, цитирана от The New York Times и потвърдена от представители на кметството на Ню Йорк, разрешителното предвижда ограничаване на движението около емблематичната зала за събитие на 3 юли. Заявката е подадена от продуцентската компания Winick Productions, която е поискала и изграждането на временна шатра пред арената.

Макар официално потвърждение от страна на Тейлър Суифт или Травис Келси да няма, източници твърдят, че близо 100 гости могат да присъстват на по-интимно събиране на 2 юли, а на следващия ден да се проведе значително по-мащабно тържество с около 1000 поканени. Сред допълнителните индикации е и фактът, че редица играчи на отбора на Келси – „Канзас Сити Чийфс“ – вече са резервирали хотелски стаи в Манхатън за същия период.

Допълнително внимание привлече и коментар на кмета на Ню Йорк Зохран Мамдани, който по време на пресконференция направи шеговита препратка към предполагаемото събитие, без да разкрива подробности. Това още повече подхрани предположенията, че подготовката за сватбата вече е в ход.

Въпреки това не липсват и скептични мнения. Част от медиите, близки до двойката, твърдят, че информацията за „Медисън Скуеър Гардън“ може умишлено да е разпространена, за да отклони вниманието от истинското място на церемонията. Според тези публикации официалният ритуал вероятно ще бъде в много по-тесен кръг и на строго охранявана локация, докато събитието в Ню Йорк може да представлява само празненство за по-широк кръг гости.

Тейлър Суифт и Травис Келси обявиха годежа си през август миналата година след близо две години връзка. Оттогава двамата ревниво пазят подробностите около личния си живот, което превръща всяка нова информация в повод за бурни дискусии сред феновете и медиите. Засега нито певицата, нито звездата на NFL са коментирали официално дали слуховете за сватба в началото на юли отговарят на истината.