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Breaking Benjamin се срещат за пръв път с публиката си в България само след броени дни

Breaking Benjamin се срещат за пръв път с публиката си в България само след броени дни

25 Юни, 2026 10:31 409 1

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  • рок-
  • арена 8888-
  • breaking benjamin

Palaye Royale ще бъдат специални гости и подгряващи

Breaking Benjamin се срещат за пръв път с публиката си в България само след броени дни - 1
Снимка: SME
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Следващата седмица стартира ударно, защото още в понеделник, 29 юни, американската рок банда Breaking Benjamin стъпва за първи на българска сцена за концерт в зала Арена 8888 София. Специален гост ще бъде друга рок сензация от САЩ - Palaye Royale.

Този концерт предвещава да бъде едно от най-значимите рок събития на годината - среща между различни поколения и стилове, обединени от мощен звук, емоция и впечатляващо сценично присъствие.

Ето и графикът за вечерта:

  • 17:30 – Отваряне на вратите само за притежателите на Meet & Greet VIP Package (вход А0)
  • 18:00 – Отваряне на вратите само за притежателите на Early Entry VIP Package (вход А0)
  • 19:00 – Отваряне на вратите за публика
  • 19:50 – PALAYE ROYALE
  • 21:00 – BREAKING BENJAMIN
  • 22:15 – Очакван край на шоуто

ВАЖНО! Достъпите до залата ще се осъществяват по следния начин:

  • FRONT OF STAGE – вход А0
  • STANDING – вход В0
  • Трибуни – Вход В1

Билети за концерта на Breaking Benjamin със специален гост Palaye Royale на 29 юни 2026 г. в зала Арена 8888 все още могат да бъдат закупени в мрежите на Eventim и Bilet.bg, както и онлайн, припомнят организаторите


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Идън

    0 0 Отговор
    До колко е подходящо мястото и времето за този концерт... и това разделяне на ВИП и обикновени посетители...

    11:23 25.06.2026