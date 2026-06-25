Breaking Benjamin се срещат за пръв път с публиката си в България само след броени дни

Овен

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Рак

Лъв

Дева

Везни

Скорпион

Стрелец

Козирог

Водолей

Риби

Риби (20.02 - 20.03) По-широкият поглед към събитията ще Ви помогне да намерите смисъл и посока в това, което се случва около Вас. Денят е подходящ за обучение, планиране, пътувания или разговори, които разширяват хоризонтите Ви. Около обяд може да възникне разочарование, ако някой не оправдае очакванията Ви. Вместо да се фокусирате върху това, обърнете внимание на новите възможности пред Вас. Вечерта носи вдъхновение и усещане за вътрешна свобода.

Водолей (21.01 - 19.02) Професионалните теми и бъдещите цели ще изискват повече внимание през този ден. Ще имате възможност да покажете увереност и добра преценка в ситуация, която изисква бързо решение. Около обяд е възможно да се появи напрежение между служебни ангажименти и лични желания. Подходете спокойно и не се опитвайте да решите всичко наведнъж. Вечерта носи удовлетворение от постигнатото.

Козирог (23.12 - 20.01) Контактите с приятели и хора със сходни интереси ще бъдат особено полезни днес. Ще получите подкрепа или ценен съвет, който ще Ви помогне да погледнете по-широко на важна тема. Около обяд е възможно да възникне разминаване в плановете или различия в очакванията. Не позволявайте на дребни ситуации да помрачават настроението Ви. Вечерта е добра за общуване и спокойни срещи.

Стрелец (23.11 - 22.12) По-спокойният ритъм на деня ще Ви помогне да погледнете отстрани на ситуации, които до скоро са Ви изглеждали объркани. Ще предпочитате да действате внимателно и да не споделяте всяка своя мисъл веднага. Около обяд може да възникне вътрешно колебание между това, което искате, и това, което смятате за правилно. Не бързайте с окончателните изводи. Вечерта носи повече яснота и душевен комфорт.

Скорпион (24.10 - 22.11) Събитията днес ще Ви поставят по-ясно в центъра на вниманието. Ще имате възможност да покажете увереност и да заявите позицията си по важен въпрос. Около обяд е възможно да се появи напрежение в отношенията, ако някой се опитва да влияе прекалено силно на решенията Ви. Опитайте да запазите спокойствие и да не реагирате прибързано. Вечерта е подходяща за лични решения и подреждане на приоритетите.

Везни (24.09 - 23.10) Финансовите и практичните въпроси ще изискват повече внимание през този ден. Ще имате възможност да направите разумна преценка или да подредите важен план за бъдещето. По обяд е възможно да се появи колебание между желанието за удоволствие и необходимостта от по-разумен подход. Не е нужно да избирате крайности. Вечерта носи чувство за стабилност и по-голяма увереност.

Дева (24.08 - 23.09) Разговорите ще бъдат активни и ще Ви дадат възможност да изясните въпроси, които са останали недоизказани. Денят е подходящ за срещи, обучение, писане или организиране на бъдещи планове. Около обяд е възможно да възникне леко недоразумение заради различни очаквания или липса на достатъчно яснота. Вместо да критикувате, задайте допълнителни въпроси. Вечерта е добра за приятелски разговори и спокойствие.

Лъв (24.07 - 23.08) Домът, семейството и личният комфорт ще бъдат особено важни за Вас днес. Ще предпочитате спокойна атмосфера и хора, с които можете да бъдете напълно естествени. По обяд може да възникне напрежение между домашни задължения и желание за повече свобода. Денят ще се развие по-приятно, ако не се опитвате да угодите на всички едновременно. Вечерта носи уют и чувство за сигурност.

Рак (22.06 - 23.07) Фокусът все повече се насочва към Вашите потребности, дава повече увереност и ясно усещане за собствените Ви приоритети. Денят е благоприятен за лични инициативи, срещи и занимания, които Ви носят радост. Около обяд е възможно да възникне кратко напрежение в любовта или в отношенията с близък човек. Не приемайте всяка дума като окончателна позиция. Вечерта ще Ви помогне да възстановите доброто настроение и близостта.

Близнаци (22.05 - 21.06) Работата и ежедневните задачи ще вървят по-леко, ако действате организирано и не се разсейвате от странични теми. Денят е подходящ за уреждане на практически въпроси и довършване на започнати ангажименти. Около обяд може да усетите напрежение между необходимостта да свършите нещо важно и желанието да си дадете повече почивка. Опитайте да намерите разумен баланс. Вечерта носи удовлетворение от добре свършената работа.

Телец (21.04 - 21.05) Отношенията ще бъдат във фокуса на вниманието Ви през целия ден. Ще усещате по-силно нуждата от сигурност, доверие и искреност в общуването. По обяд е възможно да се появи разминаване в очакванията или дребно недоволство, свързано с личен въпрос. Не позволявайте на моментни емоции да определят цялостната картина. Вечерта е подходяща за разговор, който възстановява хармонията.