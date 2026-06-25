Breaking Benjamin се срещат за пръв път с публиката си в България само след броени дни

Следващата седмица стартира ударно, защото още в понеделник, 29 юни, американската рок банда Breaking Benjamin стъпва за първи на българска сцена за концерт в зала Арена 8888 София. Специален гост ще бъде друга рок сензация от САЩ - Palaye Royale.
Този концерт предвещава да бъде едно от най-значимите рок събития на годината - среща между различни поколения и стилове, обединени от мощен звук, емоция и впечатляващо сценично присъствие.
Ето и графикът за вечерта:
- 17:30 – Отваряне на вратите само за притежателите на Meet & Greet VIP Package (вход А0)
- 18:00 – Отваряне на вратите само за притежателите на Early Entry VIP Package (вход А0)
- 19:00 – Отваряне на вратите за публика
- 19:50 – PALAYE ROYALE
- 21:00 – BREAKING BENJAMIN
- 22:15 – Очакван край на шоуто
ВАЖНО! Достъпите до залата ще се осъществяват по следния начин:
- FRONT OF STAGE – вход А0
- STANDING – вход В0
- Трибуни – Вход В1
Билети за концерта на Breaking Benjamin със специален гост Palaye Royale на 29 юни 2026 г. в зала Арена 8888 все още могат да бъдат закупени в мрежите на Eventim и Bilet.bg, както и онлайн, припомнят организаторите
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11:23 25.06.2026