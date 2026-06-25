Изпращаме месец Юни с Ягодова луна

Първото пълнолуние след началото на астрономическото лято ще бъде видимо от България в нощта срещу 30 юни 2026 г. Явлението е известно като Ягодова луна – традиционно име на юнското пълнолуние, свързано със сезона на узряването на дивите ягоди в Северна Америка.

Пълната фаза ще настъпи на 30 юни в 02:56 ч. българско време, което съответства на 23:56 ч. по координирано универсално време на 29 юни. Луната ще изглежда почти напълно осветена и в часовете преди, и след този момент, затова наблюдението ще бъде възможно още вечерта на 29 юни при ясно небе.

За София изгревът на Луната на 29 юни е около 21:15 ч., в югоизточна посока. В различните части на страната часът ще варира леко според географското положение. Най-добри условия за наблюдение ще има на места с открит хоризонт – извън силно осветени градски зони, в планински райони, край морето или на широки открити пространства.

Въпреки популярното име, Луната няма да бъде реално розова или червена. Тя може да изглежда по-топла на цвят – златиста, жълтеникава или оранжева – когато е ниско над хоризонта. Причината е, че светлината ѝ преминава през по-дебел слой от земната атмосфера, която разсейва по-късите сини вълни и оставя по-топлите оттенъци по-видими за човешкото око.

Юнското пълнолуние се нарича най-често Strawberry Moon – Ягодова луна. В европейската традиция се среща и названието Rose Moon – Луната на розите, свързано с цъфтежа на розите в началото на лятото. То не бива да се бърка с т.нар. Pink Moon, което обичайно е име на априлското пълнолуние.

Ягодовата луна през 2026 г. има и още една особеност – тя ще бъде микропълнолуние. Това означава, че пълната фаза настъпва, когато естественият спътник на Земята е близо до най-отдалечената част от орбитата си. Разстоянието между Земята и Луната ще бъде около 405 000 км, поради което тя ще изглежда малко по-малка и по-слаба от средното пълнолуние. Разликата обаче трудно се забелязва с просто око.

Ниското положение на Луната над хоризонта може да създаде и познатия оптичен ефект „лунна илюзия“. При него небесното тяло изглежда по-голямо, когато се намира близо до хоризонта, въпреки че реалният му размер на небето не се променя.

От научна гледна точка пълнолунието настъпва, когато Земята се намира между Слънцето и Луната, а видимата от нас страна на Луната е почти изцяло осветена. Явлението се повтаря приблизително веднъж на 29,5 дни и не изисква специална техника за наблюдение.

Астрономите препоръчват наблюдателите да изберат място с минимално светлинно замърсяване и ясна видимост към югоизточния хоризонт. Фотоапарат с телеобектив или бинокъл могат да разкрият повече детайли по лунната повърхност, но самото явление ще бъде напълно достъпно и с невъоръжено око.

Следващото пълнолуние ще настъпи на 29 юли 2026 г. и е известно като Еленова луна. Названието идва от периода, в който младите еленови рога започват активно да растат.