Новини
Любопитно »
Христо Пъдев и половинката му Цвети вдигнаха сватбата на годината (ВИДЕО/СНИМКИ)

Христо Пъдев и половинката му Цвети вдигнаха сватбата на годината (ВИДЕО/СНИМКИ)

29 Юни, 2026 09:43 1 775 10

  • христо пъдев-
  • цветина петрова-
  • сватба

Сватбата на годината в артистичните среди

Христо Пъдев и половинката му Цвети вдигнаха сватбата на годината (ВИДЕО/СНИМКИ) - 1
Снимка: Facebook
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

След 8 години връзка и две деца "ДА" официално си казаха Христо Пъдев и Цветина Петрова, пише marica.bg.

Новината беше съобщена не от актьорите, а от звездни гости на церемонията в църквата и на купона после. Пъдев беше тагнат от екранната си партньорка Милица Гладнишка, Луиза Григорова Макариев, Боряна Братоева, Дария Симеонова. Актьорът Александър Кадиев и съпругата му Ивелина Чоева също споделиха снимки и и видеа от радостното събитие.

От тях личи, че вероятно църковният брак е бил сключен в столичната църква "Света София". Партито пък е в някоя от вилите край града.

От клиповете се вижда как Пъдев майсторски танцува хора и ръченици. Хитове пък забива самата Милица Гладнишка, с която са неотразима екранна двойка в "Кой да знае".

Актьорът Александър Хаджиангелов и вероятно половинката му са кумове на двойката. Интересното е, че преди броени седмици Христо и Цвети кумуваха на най-добрите си приятели Владо Зомбори и Весела Бабинова. Семействата са съседи и рядко се делят.

Христо Пъдев и Цвети са сред двойките в българския шоубизнес, които предпочитат да пазят личния си живот далеч от светлините на прожекторите. Въпреки че рядко говорят публично за връзката си, двамата отдавна са изградили стабилно семейство и отглеждат двете си деца - син Петър и дъщеря Яна, която наскоро навърши 3 години.


Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ннннннннн

    2 7 Отговор
    Христо ИЗПъдев и 1/2/половинката/ му Цвети вдигнаха във въздуха сватбата на годината. В тази година повече сватби нямаааааа!

    09:52 29.06.2026

  • 2 2563

    11 1 Отговор
    Да са живи и здрави! Много любов и късмет!

    09:57 29.06.2026

  • 3 Г-жа Пърррдева

    1 1 Отговор
    Партито в Кокаляне на хладинка.

    10:09 29.06.2026

  • 4 Тъпа

    4 6 Отговор
    Работа! Да се ожениш за една жена, тъкмо когато започва да ти омръзва, и да не ти се аве от нея!?

    Коментиран от #5

    10:16 29.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Душко Добродушкова невеста

    2 2 Отговор
    От кой край са щрихите и обичаите на тази сватба? Шерлок Хоумс + Доктор Куин лечетелката позирайки на дървено бъчве сеФте виждаме. Ансамбъла с тва жълто ще да е от Румъния или Грузия, защото, тука нямаме такива цветове в носиите от нито един регион.

    10:36 29.06.2026

  • 7 петровка

    1 0 Отговор
    Пъдев?Откъде изкочиха тези имена,нямам идея.

    10:52 29.06.2026

  • 8 Браво

    3 0 Отговор
    Честито! Най- красивите и прелестни младоженци! Бог и Света Богородица да ги благословят за щастлив и дълъг семеен живот в хармония и радости!

    10:55 29.06.2026

  • 9 Хмм

    1 0 Отговор
    много са хубави и чудесно клипче са качили, а децата с традиционни имена, браво и да е хаирлия!

    11:00 29.06.2026

  • 10 ОБЕКТИВНИЯ

    1 0 Отговор
    Да им е честито !
    По какви критерии се определя сватбата на годината ???
    Става смешно с тези бомбастични
    и гръмки определения .
    И те са хора като всички останали !

    11:16 29.06.2026