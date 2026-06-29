Христо Пъдев и половинката му Цвети вдигнаха сватбата на годината (ВИДЕО/СНИМКИ)

След 8 години връзка и две деца "ДА" официално си казаха Христо Пъдев и Цветина Петрова, пише marica.bg.
Новината беше съобщена не от актьорите, а от звездни гости на церемонията в църквата и на купона после. Пъдев беше тагнат от екранната си партньорка Милица Гладнишка, Луиза Григорова Макариев, Боряна Братоева, Дария Симеонова. Актьорът Александър Кадиев и съпругата му Ивелина Чоева също споделиха снимки и и видеа от радостното събитие.
От тях личи, че вероятно църковният брак е бил сключен в столичната църква "Света София". Партито пък е в някоя от вилите край града.
От клиповете се вижда как Пъдев майсторски танцува хора и ръченици. Хитове пък забива самата Милица Гладнишка, с която са неотразима екранна двойка в "Кой да знае".
Актьорът Александър Хаджиангелов и вероятно половинката му са кумове на двойката. Интересното е, че преди броени седмици Христо и Цвети кумуваха на най-добрите си приятели Владо Зомбори и Весела Бабинова. Семействата са съседи и рядко се делят.
Христо Пъдев и Цвети са сред двойките в българския шоубизнес, които предпочитат да пазят личния си живот далеч от светлините на прожекторите. Въпреки че рядко говорят публично за връзката си, двамата отдавна са изградили стабилно семейство и отглеждат двете си деца - син Петър и дъщеря Яна, която наскоро навърши 3 години.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ннннннннн
09:52 29.06.2026
2 2563
09:57 29.06.2026
3 Г-жа Пърррдева
10:09 29.06.2026
4 Тъпа
Коментиран от #5
10:16 29.06.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Душко Добродушкова невеста
10:36 29.06.2026
7 петровка
10:52 29.06.2026
8 Браво
10:55 29.06.2026
9 Хмм
11:00 29.06.2026
10 ОБЕКТИВНИЯ
По какви критерии се определя сватбата на годината ???
Става смешно с тези бомбастични
и гръмки определения .
И те са хора като всички останали !
11:16 29.06.2026