Рецепта на деня: Лимонов трайфъл с лимончело и пухкав крем

Необходими продукти:

За лимоновия крем:

лимони - 3 бр.

лимонова кора - 1 с.л.

захар - 160 г

яйца - 3 бр.

масло - 80 г

сол - 1 щипка

За пухкавия крем:

маскарпоне - 250 г

сметана за разбиване - 300 мл

пудра захар - 60 г

ванилия - 1 ч.л.

За сглобяване:

бишкоти - 200 г

лимончело - 100 мл

вода - 80 мл

лимонов сок - 2 с.л.

захар - 1 с.л.

лимонова кора за украса - 1 с.л.

Начин на приготвяне:

Лимоните се измиват много добре и се подсушават. Настъргва се само жълтата част на кората, защото бялата може да даде горчив вкус. Изцежда се сокът и се прецежда, за да няма семки и парченца.

За лимоновия крем в малка касерола се смесват яйцата, захарта, лимоновият сок, лимоновата кора и щипка сол. Разбъркват се с телена бъркалка до гладка смес. Касеролата се поставя на слаб до умерен огън и кремът се готви около 8-10 минути при постоянно разбъркване, докато се сгъсти и започне да покрива гърба на лъжица. Не бива да завира силно, за да остане фин и кадифен.

Касеролата се сваля от огъня и към топлия лимонов крем се добавя маслото на кубчета. Разбърква се, докато се разтопи напълно. Кремът се прехвърля в купа, покрива се плътно със стреч фолио, така че фолиото да докосва повърхността, и се оставя да изстине.

За сиропа се смесват лимончелото, водата, лимоновият сок и захарта. Разбърква се, докато захарта се разтвори. Ако десертът ще се сервира на деца или хора, които не консумират алкохол, лимончелото може да се замени с още вода и малко допълнителен лимонов сок.

В дълбока купа се разбива студената сметана, докато стане пухкава и образува меки върхове. В отделна купа маскарпонето се разбърква с пудрата захар и ванилията. Разбитата сметана се добавя на части към маскарпонето и се разбърква внимателно с шпатула, за да остане кремът въздушен.

В стъклена купа за трайфъл или в индивидуални чаши се подрежда първи слой бишкоти. Всяка бишкота се потапя за кратко в сиропа с лимончело - само за секунда-две, за да омекне, но да не се разпадне. Отгоре се разпределя част от лимоновия крем, след това част от пухкавия крем.

Редуват се още един слой сиропирани бишкоти, лимонов крем и пухкав крем. Най-отгоре се завършва с щедър слой от белия крем, който се заглажда леко или се оформя на меки вълни. Десертът се украсява с тънки ивици лимонова кора.

Лимоновият трайфъл се охлажда в хладилник поне 4 часа, а най-добре за една нощ. Така бишкотите поемат ароматите, кремовете се стягат и вкусът става по-балансиран. Сервира се добре охладен, направо от купата или разпределен в десертни чаши.

Остатъците се съхраняват в хладилник, покрити, до 2 дни. Десертът не е подходящ за замразяване, защото кремът може да промени текстурата си след размразяване.

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