Изработиха пръстен с 321 диаманта като подарък за Тръмп

По случай 250-ата годишнина от обявяването на независимостта на САЩ, световната столица на скъпоценните камъни – Антверпен, изработи уникално бижу, предназначено специално за президента Доналд Тръмп. Новината бе съобщена официално от Световния диамантен център в Антверпен (AWDC).
Поради невъзможността за лична среща, пищният подарък бе официално връчен на американския посланик Бил Уайт по време на тържествена церемония в парка „Cinquantenaire“ (Юбелпарк) в Брюксел.
Шедьовър на белгийското ювелирно изкуство
Ексклузивният пръстен не е просто демонстрация на лукс, а носи дълбока символика, свързана с историята на САЩ:
Дизайнът: Проектът е дело на известния антверпенски бижутер Давид Готлиб, който е почерпил вдъхновение от масивните шампионски пръстени в американския футбол (Super Bowl).
Материалите: Бижуто е изработено от 18-каратово масивно злато, инкрустирано с точно 321 естествени диаманта и допълнено от още 75 скъпоценни камъка.
Сертификация: Всички вложени в него диаманти са преминали през най-строг качествен контрол и са официално сертифицирани от водещата белгийска лаборатория HRD Antwerp.
Символ на търговската война и „истинските“ камъни
Зад бляскавия подарък обаче стои и ясен икономически сигнал. Съединените щати исторически са най-важният и мащабен експортен пазар за антверпенските естествени диаманти. Чрез този жест европейските търговци се опитват да поставят акцент върху една от най-наболелите теми в сектора – ясното разграничаване между естествените и лабораторно създадените (синтетични) диаманти.
Синтетичните алтернативи навлизат все по-осезаемо на американския пазар, което нанася сериозен удар върху традиционната индустрия за милиарди в Белгия. По време на годишнината в Брюксел, AWDC дори организира открити демонстрации, в които майстори-шлифовчици показваха на живо как се обработват скъпоценностите и предлагаха безплатна проверка на гражданите, за да разберат дали притежават истински камък или изкуствен дубликат.
Остава въпросът дали изработеният с толкова прецизност подарък ще помогне за смекчаване на строгите митнически и търговски регулации от страна на Вашингтон, които силно притискат европейския бизнес с луксозни стоки през последните години.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сила
10:41 30.06.2026
2 Кака Наска Байконурова
10:42 30.06.2026
3 сащисан кравар
Напълно, ще отива на Крал Доньо!
10:42 30.06.2026
4 А на
Коментиран от #7
10:45 30.06.2026
5 Пич
10:45 30.06.2026
6 Д-р Ментал
10:46 30.06.2026
7 честен ционист
До коментар #4 от "А на":Ванная комната в так называемом новом «дворце Путина» в Крыму (расположенном на мысе Айя) занимает площадь 50 кв. м. По данным расследований, помещение отделано мрамором, изобилует позолотой, а в саму ванну ведет роскошная золотая лестница. Вся обстановка выполнена в крайне дорогом стиле.
Коментиран от #9
10:48 30.06.2026
8 Ааааа
10:51 30.06.2026
9 Говорим
До коментар #7 от "честен ционист":За подарък ,а не за кражба от народа си
10:58 30.06.2026
10 Ментичка
11:16 30.06.2026
11 Соваж бейби
11:22 30.06.2026
12 Българин
11:25 30.06.2026