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Изработиха пръстен с 321 диаманта като подарък за Тръмп

Изработиха пръстен с 321 диаманта като подарък за Тръмп

30 Юни, 2026 10:40 711 12

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  • пръстен-
  • диаманти-
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  • антверпен

Антверпенският диамантен сектор изненада американския президент с уникално бижу, вдъхновено от пръстените Super Bowl

Изработиха пръстен с 321 диаманта като подарък за Тръмп - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

По случай 250-ата годишнина от обявяването на независимостта на САЩ, световната столица на скъпоценните камъни – Антверпен, изработи уникално бижу, предназначено специално за президента Доналд Тръмп. Новината бе съобщена официално от Световния диамантен център в Антверпен (AWDC).

Поради невъзможността за лична среща, пищният подарък бе официално връчен на американския посланик Бил Уайт по време на тържествена церемония в парка „Cinquantenaire“ (Юбелпарк) в Брюксел.

Шедьовър на белгийското ювелирно изкуство

Ексклузивният пръстен не е просто демонстрация на лукс, а носи дълбока символика, свързана с историята на САЩ:

Дизайнът: Проектът е дело на известния антверпенски бижутер Давид Готлиб, който е почерпил вдъхновение от масивните шампионски пръстени в американския футбол (Super Bowl).

Материалите: Бижуто е изработено от 18-каратово масивно злато, инкрустирано с точно 321 естествени диаманта и допълнено от още 75 скъпоценни камъка.

Сертификация: Всички вложени в него диаманти са преминали през най-строг качествен контрол и са официално сертифицирани от водещата белгийска лаборатория HRD Antwerp.

Символ на търговската война и „истинските“ камъни

Зад бляскавия подарък обаче стои и ясен икономически сигнал. Съединените щати исторически са най-важният и мащабен експортен пазар за антверпенските естествени диаманти. Чрез този жест европейските търговци се опитват да поставят акцент върху една от най-наболелите теми в сектора – ясното разграничаване между естествените и лабораторно създадените (синтетични) диаманти.

Синтетичните алтернативи навлизат все по-осезаемо на американския пазар, което нанася сериозен удар върху традиционната индустрия за милиарди в Белгия. По време на годишнината в Брюксел, AWDC дори организира открити демонстрации, в които майстори-шлифовчици показваха на живо как се обработват скъпоценностите и предлагаха безплатна проверка на гражданите, за да разберат дали притежават истински камък или изкуствен дубликат.

Остава въпросът дали изработеният с толкова прецизност подарък ще помогне за смекчаване на строгите митнически и търговски регулации от страна на Вашингтон, които силно притискат европейския бизнес с луксозни стоки през последните години.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сила

    11 1 Отговор
    ЕГАТИ НАТЕГАЧИТЕ ...подлизурковци !!!

    10:41 30.06.2026

  • 2 Кака Наска Байконурова

    4 1 Отговор
    На пръстена са показали ПЛОСКАТА ни Земя и обграждащата я Велика ледена стена.

    10:42 30.06.2026

  • 3 сащисан кравар

    12 0 Отговор
    Достоен, огромен, грандомански, его кич!
    Напълно, ще отива на Крал Доньо!

    10:42 30.06.2026

  • 4 А на

    1 3 Отговор
    Путин кога ще му подарят такъв ,украинците

    Коментиран от #7

    10:45 30.06.2026

  • 5 Пич

    9 1 Отговор
    Вероятно е скъп, ама - егати и циганията!!!

    10:45 30.06.2026

  • 6 Д-р Ментал

    5 2 Отговор
    Жалка история…наведени и стиснати за палците европейци

    10:46 30.06.2026

  • 7 честен ционист

    0 2 Отговор

    До коментар #4 от "А на":

    Ванная комната в так называемом новом «дворце Путина» в Крыму (расположенном на мысе Айя) занимает площадь 50 кв. м. По данным расследований, помещение отделано мрамором, изобилует позолотой, а в саму ванну ведет роскошная золотая лестница. Вся обстановка выполнена в крайне дорогом стиле.

    Коментиран от #9

    10:48 30.06.2026

  • 8 Ааааа

    3 0 Отговор
    На свинче звънче :)

    10:51 30.06.2026

  • 9 Говорим

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "честен ционист":

    За подарък ,а не за кражба от народа си

    10:58 30.06.2026

  • 10 Ментичка

    1 1 Отговор
    А тайник за пудра захар има ли 😀

    11:16 30.06.2026

  • 11 Соваж бейби

    0 0 Отговор
    Не познавам работата на този бижутер ама пръстена е голям кич ,много информация .Не обичам смес с бяло злато ,платина ли е не знам и злато грозно е.Нормалните жени които имат само един диамант няма си купи синтетичен дори и 5 евро да струва.Жалко за паричната стойност и материала на пръстена и то за подарък на Дончо 🙈жива да не бях.Най вероятно е от парите на народа събирани от данъци,не ги е срам.

    11:22 30.06.2026

  • 12 Българин

    1 0 Отговор
    Давид Готлиб само като прочетеш, кой го замислил и ти става ясно, че е подарък за подрепата на войната която Исраел води! Послушното куче получи кокълче. луаф луаф

    11:25 30.06.2026