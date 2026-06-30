Изработиха пръстен с 321 диаманта като подарък за Тръмп

По случай 250-ата годишнина от обявяването на независимостта на САЩ, световната столица на скъпоценните камъни – Антверпен, изработи уникално бижу, предназначено специално за президента Доналд Тръмп. Новината бе съобщена официално от Световния диамантен център в Антверпен (AWDC).

Поради невъзможността за лична среща, пищният подарък бе официално връчен на американския посланик Бил Уайт по време на тържествена церемония в парка „Cinquantenaire“ (Юбелпарк) в Брюксел.

Шедьовър на белгийското ювелирно изкуство

Ексклузивният пръстен не е просто демонстрация на лукс, а носи дълбока символика, свързана с историята на САЩ:

Дизайнът: Проектът е дело на известния антверпенски бижутер Давид Готлиб, който е почерпил вдъхновение от масивните шампионски пръстени в американския футбол (Super Bowl).

Материалите: Бижуто е изработено от 18-каратово масивно злато, инкрустирано с точно 321 естествени диаманта и допълнено от още 75 скъпоценни камъка.

Сертификация: Всички вложени в него диаманти са преминали през най-строг качествен контрол и са официално сертифицирани от водещата белгийска лаборатория HRD Antwerp.

Символ на търговската война и „истинските“ камъни

Зад бляскавия подарък обаче стои и ясен икономически сигнал. Съединените щати исторически са най-важният и мащабен експортен пазар за антверпенските естествени диаманти. Чрез този жест европейските търговци се опитват да поставят акцент върху една от най-наболелите теми в сектора – ясното разграничаване между естествените и лабораторно създадените (синтетични) диаманти.

Синтетичните алтернативи навлизат все по-осезаемо на американския пазар, което нанася сериозен удар върху традиционната индустрия за милиарди в Белгия. По време на годишнината в Брюксел, AWDC дори организира открити демонстрации, в които майстори-шлифовчици показваха на живо как се обработват скъпоценностите и предлагаха безплатна проверка на гражданите, за да разберат дали притежават истински камък или изкуствен дубликат.

Остава въпросът дали изработеният с толкова прецизност подарък ще помогне за смекчаване на строгите митнически и търговски регулации от страна на Вашингтон, които силно притискат европейския бизнес с луксозни стоки през последните години.