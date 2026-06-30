Брад Пит с ключова победа в битката за винарната срещу Анджелина Джоли

Брад Пит постигна значим успех в ожесточения си съдебен спор с бившата си съпруга Анджелина Джоли, което отваря пътя към пряк сблъсък с родения в Русия бизнесмен Юрий Шефлер, придобил нейния дял от френската винарна Château Miraval, съобщава RadarOnline.com, цитиран от dir.bg.

Шефлер твърдеше, че не е играл съществена роля в сделката за придобиването на дела на Джоли в Château Miraval, оценяван на 64 милиона долара. Апелативният съд на Калифорния обаче постанови, че милиардерът, който оглавява Stoli Group, може да бъде призован в съда и разпитан под клетва от адвокатите на Пит.

Според информацията, още през 2021 г. Пит е проявил желание да изкупи дела на Джоли във винарната, но преговорите между двамата са се провалили. През юли същата година калифорнийски съдия е дал зелена светлина на актрисата да продаде нейния дял, а Пит останал изненадан и разгневен, когато разбрал самоличността на купувача.

"Анджелина знаеше, че Брад не желае тя да продаде дела си в Miraval на Шефлер, а двамата бяха постигнали договорка той да има право на първи отказ. Затова продажбата на Шефлер зад гърба на Брад беше злонамерен ход", твърди източник, цитиран от изданието.

По думите му решението на Джоли е било своеобразно отмъщение след продължителния спор за попечителството над шестте им деца след раздялата им през 2016 г.

"Сега Шефлер ще трябва да разкрие какво наистина се е случило зад кулисите и как е била организирана сделката", допълва източникът, като отбелязва, че руският бизнесмен ще трябва да обясни пред съда каква точно е била ролята му в продажбата.

В единодушното си решение от 24 юни Апелативният съд посочва, че е трудно да се повярва как Шефлер, опитен и успешен бизнесмен, би инвестирал близо 40 милиона долара в сделка, без да знае подробности за нея и без да има участие в нея. Според съда това показва, че той съзнателно е извършвал дейност, която попада под юрисдикцията на щата Калифорния

Първоначално по-нисшата съдебна инстанция застана на страната на Шефлер с аргумента, че преговорите по сделката са водени от европейските представители на неговата компания и се отнасят до френската винарна Château Miraval, поради което калифорнийските съдилища не могат да упражнят юрисдикция спрямо него.

Апелативният съд обаче отхвърли този довод, като се позова на доказателства, че Шефлер лично е гарантирал 39 милиона долара от собствените си средства, за да обезпечи разсрочените плащания по сделката с Джоли.

В една от кореспонденциите Шефлер лично уверил Джоли, че "Miraval е в безопасност с мен" и ѝ благодарил за "доверието в мен и моята компания".

"Бих искал също да ви благодаря за готовността да съдействате за разрешаването на потенциални проблеми с останалите акционери на компанията", добавил той, като очевидно насочва към Пит. След това Шефлер описал продажбата като "уникална сделка, и в определени отношения тя не е толкова праволинейна, колкото всички бихме искали да бъде".

След продажбата на дела на Джоли на Stoli през февруари 2022 г. актьорът от "Седем" отвърна със съдебни искове, заведени както в Калифорния, така и във Франция, с които се опита да оспори сделката. Така започна продължаващата с години съдебна битка между бившите съпрузи.

През 2024 г. съдия от Върховния съд на окръг Лос Анджелис отхвърли и трите опита на Джоли делото да бъде прекратено, с което отвори пътя спорът около Château Miraval да стигне до съдебен процес.

През май тази година обаче Пит претърпя неуспех, след като съдия от Върховния съд на Лос Анджелис постанови, че той няма право да принуди Джоли да предостави лични имейли, свързани със спора за винарната. Магистратът прие, че актьорът не е изпълнил необходимите законови изисквания, за да преодолее защитата, която адвокатската тайна предоставя на тази кореспонденция.

Делото за собствеността и управлението на Château Miraval, чиято стойност вече се оценява на около 164 милиона долара, остава насрочено за 1 февруари 2027 г.