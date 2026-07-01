Почина актьорът Майкъл Бърн, познат от „Индиана Джоунс“, „Джеймс Бонд“ и „Хари Потър“

Британският актьор Майкъл Бърн, познат на зрителите с ролите си в „Индиана Джоунс и последният кръстоносен поход“, „Хари Потър и Даровете на смъртта: Част 1“ и филма за Джеймс Бонд „Винаги ще има утре“, почина на 82-годишна възраст. Смъртта му е настъпила на 20 юни 2026 г., съобщи The Guardian. Причината за смъртта не е обявена публично.

Бърн остава в историята на киното като един от онези характерни актьори, които рядко са в центъра на афиша, но често оставят силен отпечатък с присъствието си. За няколко поколения зрители той е най-разпознаваем като безмилостния офицер Ернст Фогел в „Индиана Джоунс и последният кръстоносен поход“ от 1989 г., където си партнира с Харисън Форд и Шон Конъри.

По-късно актьорът става част и от света на „Хари Потър“, където изиграва възрастния Гелерт Гринделвалд в „Хари Потър и Даровете на смъртта: Част 1“. Макар ролята му да е кратка, сцената остава запомняща се за почитателите на поредицата.

В кариерата си Бърн се появява и в друга голяма филмова франчайз поредица – тази за Джеймс Бонд. През 1997 г. той участва във „Винаги ще има утре“ с Пиърс Броснан, където изпълнява ролята на адмирал Кели. Сред другите му значими екранни участия са „Смело сърце“, „Бандите на Ню Йорк“, „Способен ученик“, „Орелът кацна“, „Мостът при Арнем“ и „Отряд 10 от Навароне“.

Майкъл Бърн е роден на 7 ноември 1943 г. в Хампстед, Северен Лондон. Обучава се в Central School of Speech and Drama, а професионалният му път започва още през 60-те години. През 1963 г. той вече е част от Националната театрална компания на Лорънс Оливие в Old Vic – сцена, която дава силен тласък на няколко поколения британски актьори.

Освен в киното, Бърн има дълга и уважавана театрална кариера. Работи в Royal Court, Young Vic, West End и други британски сцени, участва в постановки по Шекспир, Харолд Пинтър, Чехов и Шилер. Една от последните му сценични изяви е в „Мери Стюарт“ в Уест Енд през 2018 г., а през 2019 г. играе в „Вуйчо Ваньо“ в Theatre Royal, Bath.

Телевизионната публика го помни и от „Coronation Street“, където между 2008 и 2010 г. играе Тед Пейдж – отдавна изгубения баща на Гейл Плат. Има участия още в „Smiley’s People“, „Midsomer Murders“, „Casualty“ и други популярни британски продукции.

Майкъл Бърн оставя след себе си повече от шест десетилетия работа в театъра, киното и телевизията. Той бе от актьорите, които изграждат плътни образи с малко екранно време – често сурови, мрачни или двусмислени персонажи, но винаги запомнящи се.