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Почина актьорът Майкъл Бърн, познат от „Индиана Джоунс“, „Джеймс Бонд“ и „Хари Потър“

Почина актьорът Майкъл Бърн, познат от „Индиана Джоунс“, „Джеймс Бонд“ и „Хари Потър“

1 Юли, 2026 07:45 1 088 7

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  • почина

Причината за смъртта не е обявена публично

Почина актьорът Майкъл Бърн, познат от „Индиана Джоунс“, „Джеймс Бонд“ и „Хари Потър“ - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Британският актьор Майкъл Бърн, познат на зрителите с ролите си в „Индиана Джоунс и последният кръстоносен поход“, „Хари Потър и Даровете на смъртта: Част 1“ и филма за Джеймс Бонд „Винаги ще има утре“, почина на 82-годишна възраст. Смъртта му е настъпила на 20 юни 2026 г., съобщи The Guardian. Причината за смъртта не е обявена публично.

Бърн остава в историята на киното като един от онези характерни актьори, които рядко са в центъра на афиша, но често оставят силен отпечатък с присъствието си. За няколко поколения зрители той е най-разпознаваем като безмилостния офицер Ернст Фогел в „Индиана Джоунс и последният кръстоносен поход“ от 1989 г., където си партнира с Харисън Форд и Шон Конъри.

По-късно актьорът става част и от света на „Хари Потър“, където изиграва възрастния Гелерт Гринделвалд в „Хари Потър и Даровете на смъртта: Част 1“. Макар ролята му да е кратка, сцената остава запомняща се за почитателите на поредицата.

В кариерата си Бърн се появява и в друга голяма филмова франчайз поредица – тази за Джеймс Бонд. През 1997 г. той участва във „Винаги ще има утре“ с Пиърс Броснан, където изпълнява ролята на адмирал Кели. Сред другите му значими екранни участия са „Смело сърце“, „Бандите на Ню Йорк“, „Способен ученик“, „Орелът кацна“, „Мостът при Арнем“ и „Отряд 10 от Навароне“.

Майкъл Бърн е роден на 7 ноември 1943 г. в Хампстед, Северен Лондон. Обучава се в Central School of Speech and Drama, а професионалният му път започва още през 60-те години. През 1963 г. той вече е част от Националната театрална компания на Лорънс Оливие в Old Vic – сцена, която дава силен тласък на няколко поколения британски актьори.

Освен в киното, Бърн има дълга и уважавана театрална кариера. Работи в Royal Court, Young Vic, West End и други британски сцени, участва в постановки по Шекспир, Харолд Пинтър, Чехов и Шилер. Една от последните му сценични изяви е в „Мери Стюарт“ в Уест Енд през 2018 г., а през 2019 г. играе в „Вуйчо Ваньо“ в Theatre Royal, Bath.

Телевизионната публика го помни и от „Coronation Street“, където между 2008 и 2010 г. играе Тед Пейдж – отдавна изгубения баща на Гейл Плат. Има участия още в „Smiley’s People“, „Midsomer Murders“, „Casualty“ и други популярни британски продукции.

Майкъл Бърн оставя след себе си повече от шест десетилетия работа в театъра, киното и телевизията. Той бе от актьорите, които изграждат плътни образи с малко екранно време – често сурови, мрачни или двусмислени персонажи, но винаги запомнящи се.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Актьор

    2 0 Отговор
    изиграл много положителни роли

    08:01 01.07.2026

  • 2 в кратце

    2 0 Отговор
    Лека му пръст на човека!

    08:14 01.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Меги савова

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Анита ескорт топмодел счетоводство русия":

    Анита миличка , при мен има един клиент консула на Уганда. Не мога да се свържа с теб по телефона за това ти пиша тук. Ела да го обслужиш , иска изцеждане на макароците.

    08:25 01.07.2026

  • 5 Безразличен

    0 2 Отговор
    Бездарник.

    08:34 01.07.2026

  • 6 Българин 🇧🇬

    1 0 Отговор
    Освен в натофските пропагандни филми и в Хари Потър изредени в статията , това e актьорът който изигра модния агент - гей ,( в живота Бърнс беше хетеросексуален ) , който трябваше да преобрази "таен агент" Сандра Бълок в елегантна мис . Беше ...много добър ! Да почива в мир !

    08:43 01.07.2026

  • 7 Само питам

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Анита ескорт топмодел счетоводство русия":

    На Козяк , дето ти плащат да пишеш антируски опорки , свършиха ли чернокожите ?

    08:46 01.07.2026