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Тилан Блондо, „най-красивото момиче на света“, се омъжи в Париж

Тилан Блондо, „най-красивото момиче на света“, се омъжи в Париж

1 Юли, 2026 08:21 1 330 20

  • тилан блондо-
  • омъжи-
  • париж

Тя беше най-известното дете в света на модата, а днес официално приема една съвсем нова титла - съпруга

Тилан Блондо, „най-красивото момиче на света“, се омъжи в Париж - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

25-годишният френски модел Тилан Блондо, която на два пъти в кариерата си бе обявявана за „най-красивото момиче на света“, сключи брак с 29-годишния си партньор – актьора и диджей Бен Атал. Изисканата церемония се състоя в понеделник сутринта в кметството на елитния 16-и район в Париж, пише vesti.bg.

„Любов“, написа кратко Блондо в профила си в Instagram, споделяйки романтични кадри, на които двамата с Бен си разменят нежни погледи и брачни клетви. Сватбата идва точно три месеца след като двойката обяви годежа си по време на романтично бягство на Атинската ривиера в Гърция, където Атал ѝ предложи брак с масивен диамантен пръстен.

С Айфеловата кула като естествен декор за своя голям ден, Тилан Блондо заложи на безупречна и естествена визия с грим от Dior. За сватбения си тоалет тя се довери на дизайнерската къща Eva Bouskila Bridal, която изработи за нея персонализирана рокля висша мода. Дългата до пода изчистена бяла рокля бе допълнена от шикозна и модерна качулка-пелерина.

Булката завърши луксозната си визия с елегантен нисък кок, украсен с нежни бели цветя, а в ръцете си държеше класически букет от кремави кали. Младоженецът от своя страна заложи на класически тъмносин костюм. Младоженците пристигнаха на мястото на събитието със стил, возейки се в платинено ретро Porsche 356 Speedster, посрещнати от море от усмихнати близки, приятели и папараци.

Сияйната булка е свикнала с камерите от най-ранна възраст. Дъщеря на френския футболист Патрик Блондо, Тилан се изстреля на върха на славата едва 6-годишна, когато списание Vogue Enfants я нарече „най-красивото момиче на света“ през 2006 г. Преди това, на едва 4 години, тя вече бе дефилирала на подиума за великия Жан-Пол Готие.

На 10-годишна възраст Блондо стана най-младият модел, позирал някога за Vogue Paris. Снимките тогава обаче предизвикаха грандиозен международен скандал и остри критики. Обществото бе възмутено от факта, че фотосесията, озаглавена „Какъв грим на каква възраст?“, прекомерно сексуализира едно малко момиче, обличайки го в рокли с дълбоки деколтета, тежък грим и високи токчета.

Въпреки бурята, кариерата ѝ продължи нагоре. На 17 години тя вече дефилираше за Dolce & Gabbana в Милано, стана посланик на L'Oreal и лице на френската парфюмерийна марка Lolita Lempicka. През 2018 г. тя оглави за втори път престижната класация на TC Candler за най-красивите жени.

Въпреки световното признание, Тилан винаги е проявявала завидна скромност и отказваше титлите да замъглят съзнанието ѝ.

„Дори днес хората ме спират и казват: „Ти си най-красивото момиче в света“. А аз винаги им отговарям: „Не, не съм. Аз съм просто обикновен човек, просто тийнейджър“, сподели тя пред вестник The Telegraph преди години.

Днес Блондо изглежда напълно концентрирана върху личното си щастие и споделената любов. Връзката ѝ с Бен Атал започна през 2020 г., малко след раздялата ѝ с френския диджей Милан Мерит. Двамата извървяха дълъг път заедно, за да стигнат до заветното „Да“ под парижкото небе.

Източник: www.vesti.bg


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 бушприт

    1 2 Отговор
    Тилан Блондо- най-красивото момиче на света се омъжи в Париж.

    Коментиран от #10

    08:23 01.07.2026

  • 2 Желая

    0 0 Отговор
    Им щастие!

    08:24 01.07.2026

  • 3 щурецъ

    0 0 Отговор
    25-годишната, френска моделка -Тилан Блондо,

    08:25 01.07.2026

  • 4 Майк Алън Патън

    1 2 Отговор
    Явно не знаела , че съществува ергенин кат ББ ! А и не го е виждала на живо. Пък набиването с 200 би и било като десерт !

    Коментиран от #18

    08:27 01.07.2026

  • 5 любопитен кръшкач

    3 0 Отговор
    Няма такава титла-Най-красиво момиче на света! Женската красота е на всички континенти. Например рускините,българките,японките също са много красиви. Женската красота се определя от мъжете,а не от жени.

    08:28 01.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Я ВИЖ ТИ!!!

    1 0 Отговор
    Явно нищо не разбирам от женска красота, щом тази на снимките е най-красивата на света. Имам чувство, че ако се разходя по бул “Витоша” след 1 ч ще срещтна поне 3 момичета по-хубави от нея!!! Впрочем дано е щастлива в брака си, кариерата си и т.н.!

    Коментиран от #20

    08:33 01.07.2026

  • 8 бушприт

    0 0 Отговор
    Изисканата церемония се е състояла в понеделник сутринта, в кметството на елитния 16-ти район в Париж.

    08:34 01.07.2026

  • 9 Аква

    3 2 Отговор
    Каква красота! На селска скумрия.

    08:38 01.07.2026

  • 10 Притежава специфичен

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "бушприт":

    вампирски чар.

    Коментиран от #13

    08:38 01.07.2026

  • 11 Механик

    2 2 Отговор
    Шпригли и брезент.
    Кой разбрал, разбрал.

    08:39 01.07.2026

  • 12 шуримури

    1 0 Отговор
    Дългата до пода,изчистена,изпрана в пералнята, бяла рокля .

    08:40 01.07.2026

  • 13 Механик

    0 2 Отговор

    До коментар #10 от "Притежава специфичен":

    Ако на това му викаш "вампирски чар", вероятно тоя вампир ще да е най-некадърния да си хване плячка.
    Притежава вида на анорексичка, каквато вероятно е.

    08:41 01.07.2026

  • 14 Молба

    0 2 Отговор
    Дайте ми я таа за у бостана тва лето после че ви а врънем

    08:44 01.07.2026

  • 15 колориметър

    0 0 Отговор
    Ига Святек също е красива. Тя е полякиня. Не знам защо я наричат Швьонтек.

    08:47 01.07.2026

  • 16 розодендрон

    0 0 Отговор
    Ана Лидия Мартинес също е много красива жена. Тя е съпруга на Бруно Гимараеш. Ана е руса и блести с хубостта си! Не само Тилън Блондо е красива представителка на женския пол.

    08:53 01.07.2026

  • 17 Ценител

    0 0 Отговор
    Не може да се съревновава с Машка Захарова

    08:53 01.07.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Тази ситрин…

    1 0 Отговор
    …видят пет пъти по-млади и красиви момичета ма плажа, сори… тази е дърта ;(. !!!

    08:59 01.07.2026

  • 20 Защото

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Я ВИЖ ТИ!!!":

    Това са глупости! Няма най красива жена! Това определяме ние мъжете индивидуално! За мен най красивата ще бъде тази, която обичам аз! За друг най красивата ще бъде тази, която обича той!

    09:00 01.07.2026