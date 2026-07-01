Рецепта на деня: Малиджано - патладжанена разядка

Необходими продукти:
- 3 патладжана;
- 1,4 кг зелени чушки;
- 80 мл олио;
- 1 с. л. горчица;
- сол на вкус.
За поднасяне:
- 200 г краве сирене;
- 50 г печени орехи;
- хляб.
Начин на приготвяне:
Чушките се избушват и заедно с патладжаните се изпичат на скара или в загрята на 200 градуса фурна.
Охлаждат се добре. След това се почистват и се обелват. Зеленчуците се смилат в блендер с олиото, горчицата и сол на вкус.
Разядката се сервира с печени орехи, сирене и хляб, пише bonapeti.bg.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Венелинке, овчице моя ненагледна
10:19 01.07.2026
2 Спомен за баба :)
Коментиран от #6
10:20 01.07.2026
3 На това
Коментиран от #7
10:20 01.07.2026
4 Името му ...
10:28 01.07.2026
5 Думата е
10:37 01.07.2026
6 Бълг
До коментар #2 от "Спомен за баба :)":А при нас му викат кьопАЛО. . На б
ШОПСКИ БЪЛГАРСКИ, а не с турското старозагорскоо - ООЛУ. И печем на жар, кпето придава страхоте опушен вкус
10:48 01.07.2026
7 така е
До коментар #3 от "На това":Само,че кьопоолуто е по-хубаво.
10:49 01.07.2026