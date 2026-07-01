Рецепта на деня: Малиджано - патладжанена разядка

Необходими продукти:

3 патладжана;

1,4 кг зелени чушки;

80 мл олио;

1 с. л. горчица;

сол на вкус.

За поднасяне:

200 г краве сирене;

50 г печени орехи;

хляб.

Начин на приготвяне:

Чушките се избушват и заедно с патладжаните се изпичат на скара или в загрята на 200 градуса фурна.

Охлаждат се добре. След това се почистват и се обелват. Зеленчуците се смилат в блендер с олиото, горчицата и сол на вкус.

Разядката се сервира с печени орехи, сирене и хляб, пише bonapeti.bg.