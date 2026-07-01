Новини
Любопитно »
Рецепта на деня: Малиджано - патладжанена разядка
  Тема: Какво да сготвя

Рецепта на деня: Малиджано - патладжанена разядка

1 Юли, 2026 10:05 664 7

  • малиджано-
  • патладжан-
  • чушки-
  • разядка-
  • предястие-
  • какво да сготвя

Много бърза, вкусна и нискобюджетна

Рецепта на деня: Малиджано - патладжанена разядка - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

  • 3 патладжана;
  • 1,4 кг зелени чушки;
  • 80 мл олио;
  • 1 с. л. горчица;
  • сол на вкус.

За поднасяне:

  • 200 г краве сирене;
  • 50 г печени орехи;
  • хляб.

Начин на приготвяне:

Чушките се избушват и заедно с патладжаните се изпичат на скара или в загрята на 200 градуса фурна.

Охлаждат се добре. След това се почистват и се обелват. Зеленчуците се смилат в блендер с олиото, горчицата и сол на вкус.

Разядката се сервира с печени орехи, сирене и хляб, пише bonapeti.bg.


Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Венелинке, овчице моя ненагледна

    2 2 Отговор
    искаш ли топло мелиджано на устата ти да давам?

    10:19 01.07.2026

  • 2 Спомен за баба :)

    4 0 Отговор
    Нещо като кьопоолу.

    Коментиран от #6

    10:20 01.07.2026

  • 3 На това

    5 0 Отговор
    му викаме кьопоолу у наше село

    Коментиран от #7

    10:20 01.07.2026

  • 4 Името му ...

    1 0 Отговор
    Тва не е Мелиджано а Патлиджано...!!! У врачанско на патладжана му викат патлиджан.

    10:28 01.07.2026

  • 5 Думата е

    1 0 Отговор
    “Мелинджано”!!! Полагайте поне малко усилие и старание!

    10:37 01.07.2026

  • 6 Бълг

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Спомен за баба :)":

    А при нас му викат кьопАЛО. . На б
    ШОПСКИ БЪЛГАРСКИ, а не с турското старозагорскоо - ООЛУ. И печем на жар, кпето придава страхоте опушен вкус

    10:48 01.07.2026

  • 7 така е

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "На това":

    Само,че кьопоолуто е по-хубаво.

    10:49 01.07.2026