Марго Роби на 36 г.: Актрисата, която превърна „Барби“ в холивудска сила

Марго Роби навършва 36 години днес. Австралийската актриса и продуцент е сред най-разпознаваемите лица на съвременното кино — звезда, която за малко повече от десетилетие премина от телевизионен сериал в родината си до водещи роли в Холивуд и до позиция на влиятелен продуцент. Родена на 2 юли 1990 г., Роби започва кариерата си в Австралия, а международният ѝ пробив идва с „Вълкът от Уолстрийт“ на Мартин Скорсезе през 2013 г.

След това актрисата затвърждава мястото си с образи, които трудно могат да бъдат поставени в една категория — Харли Куин в „Отряд самоубийци“, Тоня Хардинг в „Аз, Тоня“, Шарън Тейт в „Имало едно време в Холивуд“, Нели Ларой във „Вавилон“ и, разбира се, Барби във филма на Грета Гъруиг. За ролите си в „Аз, Тоня“ и „Бомба със закъснител“ Роби получава номинации за „Оскар“, а „Барби“ я утвърждава не само като актриса, но и като продуцент с изключително силен усет към комерсиален и културен момент.

„Барби“ се превърна в най-големия успех в кариерата ѝ досега. Филмът премина границата от 1 млрд. долара приходи в световния боксофис малко след премиерата си, а по-късно беше отчетен като най-касовия филм на 2023 г. и най-успешното заглавие в историята на Warner Bros. с приходи от 1,45 млрд. долара. Успехът доведе и до нова сделка между Warner Bros. и продуцентската компания на Роби LuckyChap Entertainment.

Именно LuckyChap е ключът към новия етап в кариерата на Марго Роби. Компанията, създадена от нея, Том Акърли, Джоузи Макнамара и София Кер, стои зад заглавия като „Аз, Тоня“, „Момиче с потенциал“, „Солтбърн“, „Мейд“ и „Барби“. За Роби това отдавна не е само странична дейност, а начин да контролира посоката на проектите, в които участва, и да подкрепя автори с по-смели идеи.

През 2026 г. Роби отново е в центъра на вниманието с „Брулени хълмове“ на Емералд Фенел. В новата екранизация по романа на Емили Бронте тя играе Катрин Ърншоу и е сред продуцентите чрез LuckyChap. Филмът предизвика дебат още преди премиерата си заради свободния подход към класическия текст, но именно това го превърна в едно от най-обсъжданите заглавия на годината.

Сред следващите ѝ големи проекти е и предисторията на „Бандата на Оушън“. Роби потвърди, че филмът ще се развива около Гран при на Монако през 1962 г. и ще проследи родителите на Дани Оушън. В проекта участва и Брадли Купър, а Роби отново е ангажирана и като продуцент чрез LuckyChap.