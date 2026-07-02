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Марго Роби на 36 г.: Актрисата, която превърна „Барби“ в холивудска сила

Марго Роби на 36 г.: Актрисата, която превърна „Барби“ в холивудска сила

2 Юли, 2026 10:42 1 127 9

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Международният ѝ пробив идва с „Вълкът от Уолстрийт“

Марго Роби на 36 г.: Актрисата, която превърна „Барби“ в холивудска сила - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Марго Роби навършва 36 години днес. Австралийската актриса и продуцент е сред най-разпознаваемите лица на съвременното кино — звезда, която за малко повече от десетилетие премина от телевизионен сериал в родината си до водещи роли в Холивуд и до позиция на влиятелен продуцент. Родена на 2 юли 1990 г., Роби започва кариерата си в Австралия, а международният ѝ пробив идва с „Вълкът от Уолстрийт“ на Мартин Скорсезе през 2013 г.

След това актрисата затвърждава мястото си с образи, които трудно могат да бъдат поставени в една категория — Харли Куин в „Отряд самоубийци“, Тоня Хардинг в „Аз, Тоня“, Шарън Тейт в „Имало едно време в Холивуд“, Нели Ларой във „Вавилон“ и, разбира се, Барби във филма на Грета Гъруиг. За ролите си в „Аз, Тоня“ и „Бомба със закъснител“ Роби получава номинации за „Оскар“, а „Барби“ я утвърждава не само като актриса, но и като продуцент с изключително силен усет към комерсиален и културен момент.

„Барби“ се превърна в най-големия успех в кариерата ѝ досега. Филмът премина границата от 1 млрд. долара приходи в световния боксофис малко след премиерата си, а по-късно беше отчетен като най-касовия филм на 2023 г. и най-успешното заглавие в историята на Warner Bros. с приходи от 1,45 млрд. долара. Успехът доведе и до нова сделка между Warner Bros. и продуцентската компания на Роби LuckyChap Entertainment.

Именно LuckyChap е ключът към новия етап в кариерата на Марго Роби. Компанията, създадена от нея, Том Акърли, Джоузи Макнамара и София Кер, стои зад заглавия като „Аз, Тоня“, „Момиче с потенциал“, „Солтбърн“, „Мейд“ и „Барби“. За Роби това отдавна не е само странична дейност, а начин да контролира посоката на проектите, в които участва, и да подкрепя автори с по-смели идеи.

През 2026 г. Роби отново е в центъра на вниманието с „Брулени хълмове“ на Емералд Фенел. В новата екранизация по романа на Емили Бронте тя играе Катрин Ърншоу и е сред продуцентите чрез LuckyChap. Филмът предизвика дебат още преди премиерата си заради свободния подход към класическия текст, но именно това го превърна в едно от най-обсъжданите заглавия на годината.

Сред следващите ѝ големи проекти е и предисторията на „Бандата на Оушън“. Роби потвърди, че филмът ще се развива около Гран при на Монако през 1962 г. и ще проследи родителите на Дани Оушън. В проекта участва и Брадли Купър, а Роби отново е ангажирана и като продуцент чрез LuckyChap.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ше я ближ@

    12 5 Отговор
    като малко прасенце корито с ярма

    Коментиран от #8

    10:50 02.07.2026

  • 2 Абе

    6 2 Отговор
    Става

    11:04 02.07.2026

  • 3 ха, ха

    8 1 Отговор
    ,,Барби,, и ,,Брулени хълмове,, бяха абсолютни провали.Роли неподходящи за нея.Да е жива и здрава.

    11:06 02.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Възрастен

    6 4 Отговор
    Направи няколко посредствени роли и дотам. Привлече внимание със хубава фигура и красиви очи, има потенциал в друг жарн.

    Коментиран от #7

    11:08 02.07.2026

  • 6 Айде ся

    5 0 Отговор
    Споменатите филми дори не можах да ги доизгледам. А това с Барбиту си е чиста пародия.

    11:11 02.07.2026

  • 7 провинциалист

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Възрастен":

    В имдб пише, че била алергична към белтъци.

    11:14 02.07.2026

  • 8 Яна

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ше я ближ@":

    И аз бих близнала, и ножицата...

    Коментиран от #9

    11:25 02.07.2026

  • 9 хахаха

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "Яна":

    👃👃👃👃👃🤣🤣🤣😁😁😄😄🤩🤩🤩

    12:39 02.07.2026