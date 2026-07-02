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Актрисата Изабел Аджани получи 10 месеца условна присъда за данъчна измама

Актрисата Изабел Аджани получи 10 месеца условна присъда за данъчна измама

2 Юли, 2026 13:58 915 6

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  • данъчна измама-
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  • условна присъда

Френската актриса трябва да плати и глоба от 10 000 евро

Актрисата Изабел Аджани получи 10 месеца условна присъда за данъчна измама - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Френската актриса Изабел Аджани, която се изправи повторно пред съда в Париж за данъчна измама с утежняващи вината обстоятелства и пране на пари, беше осъдена на 10 месеца условно лишаване от свобода и глоба от 10 000 евро, предаде АФП.

Апелативният съд в Париж потвърди вината на актрисата от филма „Кралица Марго", но значително намали присъдата, произнесена на първа инстанция през декември 2023 г. Тогава Аджани беше осъдена на две години условно лишаване от свобода и глоба от 250 000 евро, припомня БТА.

"Като се има предвид всичко това, наказателната санкция беше драстично намалена", каза пред АФП Давид Лепиди, един от адвокатите на Изабел Аджани. Той допълни, че се чувства "изключително облекчен" от решението на Апелативния съд, но все пак възнамерява да обжалва пред Касационния съд.

71-годишната Аджани, която има две номинации за "Оскар" за ролите си във филмите "Историята на Адел Ю." (1975) и "Камий Клодел" (1988), беше призната за виновна, че през 2016 и 2017 г. е имала фиктивно местожителство в Португалия, че през 2013 г. е прикрила дарение като заем и че през 2014 г. е прехвърлила парична сума през САЩ.

По време на процеса на втора инстанция през април звездата, която по нейни думи страда от фобия от административни документи, осъди действията на един от своите данъчни консултанти, който ѝ е обещал да "подреди делата й".

"Обещанието беше лъжливо, подобно на всички хищници, с които съм имала нещастието да се срещна по пътя си", каза актрисата, която се смята за "наказана, защото е била ограбена" и за "виновна, че е станала жертва".

"Ще бъда честна - никога не съм попълвала данъчна декларация. И за щастие, защото щеше да е катастрофа", продължи тя, настоявайки, че не е "крадла". С вълнение Изабел Аджани се описа като "идеална плячка" и "жертва на поредица от измами", далеч извън данъчната сфера, допълва АФП.

В речта си от свидетелското място актрисата, носителка на пет награди "Сезар" - най-престижните отличия във френското кино - каза още, че "не притежава способността да планира данъчна измама".


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  • 1 Райън ОНийл

    3 0 Отговор
    Еееех, кво парче беше до мен на седалката във форда преди 50-години...........

    Коментиран от #2

    14:22 02.07.2026

  • 2 Помня като днес

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Райън ОНийл":

    "Шофьорът", 1978г. красиво лице, сексапилна походка, мощно допълнение към възбудата от рева на мотора.

    14:37 02.07.2026

  • 3 НАП

    1 2 Отговор
    От пръв поглед прилича на мошеничка и данъчен измамник.

    15:06 02.07.2026

  • 4 Цвете

    2 0 Отговор
    РОЛЯТА С КОЯТО СТАНА ИЗВЕСТНА Е " ПЛЕСНИЦАТА ". ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ПРИВЛЕКАТЕЛНА И ДОСТА ОСТРОУМНА.МАЙКАТА ВЪВ ФИЛМА БЕШЕ АНИ ЖИРАРДО, КОЯТО ПОЧИНА ПРЕДИ ДОСТА ГОДИНИ. 👏

    15:34 02.07.2026

  • 5 ами,

    1 0 Отговор
    Изабел Ясмин Аджани е алжиро-германка по произход.Дъщеря е на алжирския емигрант Мохамед Шариф Аджани и германката Ема Аугуста.Имала е късмет да се роди в Париж.Красавица беше.И своенравна като характер.

    15:43 02.07.2026

  • 6 Дзак

    0 0 Отговор
    Да е жива и здрава. Всички я обичаме!

    15:57 02.07.2026