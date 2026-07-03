Извън кралския протокол: Кейт Мидълтън спря дъха на всички на Уимбълдън (ВИДЕО)

Принцесата на Уелс очарова тълпите на Уимбълдън, пристигайки на шампионата за първи път тази година. 44-годишната Катрин се усмихваше, докато разговаряше с хората, наредили се на опашка за билети за турнира в ранните часове на деня, пише woman.bg.

Кейт раздава билетите за Уимбълдън



Принцесата също така помогна с раздаването на пропуски за външните кортове на тенис фенове, някои от които бяха прекарали нощта на палатки в парка Уимбълдън, за да си осигурят заветния достъп до турнира.



Кейт позира за селфита с присъстващи, като сърдечно прегърна една жена, която държеше телефона си в едната ръка и картата си за опашката в другата. А това определено не е в съзвучие с кралския протокол.





Кейт - модната икона в синьо



За повода Кейт бе облечена в елегантен син ленен костюм, който бе съчетала с бял топ и слънчеви очила „Ралф Лорън“. Косата ѝ беше прибрана на конска опашка, а тоалетът беше завършен с висящи обеци с овален кралскосин скъпоценен камък.



В разрез с традицията, Кейт не седна в Кралската ложа, а гледаше един от мачовете на външните кортове заедно с бившия номер едно на Великобритания Тим Хенман.



Към тях се присъедини и председателят на „Ол Ингланд Клъб“ Дебора Джевънс, за да подкрепят изгряващата британска звезда Артър Фери, 23 г., който се изправи срещу Ото Виртанен на корт №18.

След като напусна корт №18, Кейт се отправи към медийния център на Уимбълдън.



Там тя се срещна с членове на „Shine Camera Club“ – програма за творческа фотография, която подкрепя деца в неравностойно положение. Децата показаха на Кейт полароидни снимки, които бяха направили из територията на Уимбълдън.



По-късно Кейт зае място на корт №1, за да гледа британката Кейти Суон в мача ѝ срещу американката Мадисън Кийс.



Принцесата мина по коридора, водещ към корта, заедно с бившия номер едно в света, сър Анди Мъри. Двамата са приятели от много години, като Кейт отправи трогателно послание към тенис звездата, след като той изигра последния си мач на Уимбълдън през 2024 г.



Като кралски патрон на „All England Lawn Tennis and Croquet Club“ от 2016 г. насам, Кейт е редовен гост на престижния турнир.

Кейт Мидълтън и Уимбълдън - една голяма любов



Тя е присъствала през повечето години от 2011 г. насам, като е пропуснала само през 2013 г., когато беше бременна с принц Джордж, и през 2020 г., когато турнирът беше отменен заради пандемията от Ковид-19.



Появата на Кейт на шампионата днес идва само дни след като тя завърши изтощителното предизвикателство „Трите върха“ в събота вечер.



Тя е преминала сама през изпитанието за издръжливост, подкрепяна по маршрута от планински спасители, а семейството ѝ я е посрещнало на последната спирка в подножието на връх Сноудън в Уелс.



Предизвикателството включва общо пешеходно разстояние от 37 километра, изкачване от 3050 метра вертикална денивелация и приблизително 743 километра шофиране между върховете.



Принцесата е била превозвана между върховете – първо в Шотландия, след това в Англия и накрая в Уелс – от своя екип.



Смята се, че никой друг член на кралското семейство не е завършвал предизвикателството „Трите върха“, което прави триумфа на принцесата първи по рода си за кралското семейство.



За последно Кейт беше на Уимбълдън за мъжкия финал миналата година, когато връчи трофея на Яник Синер след завладяваща четирисетова битка. Тогава в Кралската ложа към нея се присъединиха съпругът ѝ принц Уилям, най-големият им син принц Джордж и принцеса Шарлот, но Луи остана у дома.



Принцесата носеше своята „панделка на Уимбълдън“ – брошка в емблематичните цветове на турнира.



Кейт присъства и на женския финал през 2025 г. и отправи утешителни думи към финалистката Аманда Анисимова след загубата ѝ с 0:6, 0:6 от полякинята Ига Швьонтек.



През 2024 г., докато се възстановяваше от рак, Кейт не присъства на женския финал, но беше на разположение за победата на Карлос Алкарас над Новак Джокович в „Ол Ингланд Клъб“.